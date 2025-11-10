Мои заказы

Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции

Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Мы покажем вам многогранный Краснодарский край таким, какой любим сами.

Вы погрузитесь в культуры народов: поговорите о бравых казаках, гуляя по кубанской столице и этнокомплексу «Атамань», а в «Черкесском ауле» понаблюдаете
за лихими джигитами.

Познакомитесь с гастрономическим достоянием региона — винами, посетив Chateau Tamagne, «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Голубицкое», «Подворье старого грека».

И, конечно, не уедете домой, не побывав на побережье, причём в это путешествие мы включили оба моря — Чёрное и Азовское.

В тёплое время года вы сможете вдоволь накупаться и загореть, а в несезон — насладиться прогулками по пляжам под крики чаек и дуновение бриза.

Ближайшие даты:
21
ноя19
дек21
фев7
мар28
мар29
апр30
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Входят завтраки и 1 ужин, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Краснодар: прогулка по центру, казачий ужин, винная дегустация в Chateau Tamagne

Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Затем отправимся гулять по историческому центру: вы узнаете Краснодар как казачий город, прикоснётесь к кубанским традициям, пройдёте по главной улице — Красной — и увидите все основные достопримечательности.

За ужином в казачьем кафе мы познакомимся поближе, а продолжим вечер в винном клубе Chateau Tamagne. Здесь есть торговый, дегустационный и презентационный залы, специальное помещение для хранения более 200 позиций тихих и игристых вин. Вы погрузитесь в тонкости производства и продегустируете напитки «Кубань-Вино» и «Шато Тамань».

Краснодар: прогулка по центру, казачий ужин, винная дегустация в Chateau TamagneКраснодар: прогулка по центру, казачий ужин, винная дегустация в Chateau TamagneКраснодар: прогулка по центру, казачий ужин, винная дегустация в Chateau TamagneКраснодар: прогулка по центру, казачий ужин, винная дегустация в Chateau Tamagne
2 день

Абрау-Дюрсо: винный дом «Абрау-Дюрсо», отдых у озера

После завтрака необходимо освободить номера. Этот день мы проведём в Абрау-Дюрсо (~160 км). Сначала посетим одноимённый винный дом, где в подвалах и тоннелях 19 века вы погрузитесь в процесс изготовления шампанских вин, секреты которого передаются из поколения в поколение.

Потом будет свободное время. Вы можете погулять по арт-парку вдоль озера, прокатиться на старинном пароходе, насладиться игристым, а в сезон — искупаться в бирюзовой воде.

Вечером — переезд в Анапу (~60 км), заселение в отель.

Абрау-Дюрсо: винный дом «Абрау-Дюрсо», отдых у озераАбрау-Дюрсо: винный дом «Абрау-Дюрсо», отдых у озераАбрау-Дюрсо: винный дом «Абрау-Дюрсо», отдых у озераАбрау-Дюрсо: винный дом «Абрау-Дюрсо», отдых у озера
3 день

Тамань: этнокомплекс "Атамань", храм Успения Пресвятой Богородицы, "Кубань-Вино"

Этот день посвятим Тамани (~70 км). Сначала посетим этнокомплекс «Атамань» — именно тут в 18 веке высадились первые переселенцы из Запорожской Сечи. Сейчас здесь в натуральную величину воссоздана станица из 48 хат и подворий, рассказывающих о быте, культуре, профессиях и обычаях черноморских казаков. Будет свободное время, в сезон можно искупаться в заливе.

Следующий пункт — станица Старотитаровская. Зайдём в храм Успения Пресвятой Богородицы, самый старый на полуострове. Его облик нетипичен для русских церквей: святыня обнесена древнегреческими колоннами и увенчана башенкой в виде фонаря. Внутри хранятся необычные реликвии, например, икона Козельщанской Божьей матери, провезённая из Италии фрейлиной Елизаветы Петровны.

Задержимся на винодельне «Кубань-Вино», выпускающей напитки под марками «Кубань-Вино», Chateau Tamagne и Aristov. Вы посмотрите фильм о производстве тихих и игристых вин, посетите музей «Галерея 1956», погрузитесь в историю краевого виноделия, устроите фотосессию среди дубовых бочек, продегустируете напитки в формате казино.

Вечером вернёмся в Анапу.

Тамань: этнокомплекс "Атамань", храм Успения Пресвятой Богородицы, "Кубань-Вино"Тамань: этнокомплекс "Атамань", храм Успения Пресвятой Богородицы, "Кубань-Вино"Тамань: этнокомплекс "Атамань", храм Успения Пресвятой Богородицы, "Кубань-Вино"Тамань: этнокомплекс "Атамань", храм Успения Пресвятой Богородицы, "Кубань-Вино"
4 день

Голубицкая: поместье «Голубицкое», пляжный отдых на Азовском море

Первая наша цель на сегодня — поместье «Голубицкое» (~20 км). Это современное производство, грандиозные подвалы для выдержки и хранения вина, подземные галереи и более 200 га виноградников. Винодельня находится в уникальном по красоте месте — на Голубицкой стрелке между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, откуда открываются впечатляющие панорамы.

Далее поедем на пляж станицы Голубицкой. Температура воды в Азове выше, чем в Чёрном море, а берег усыпан песчано-ракушечной смесью. Поблизости расположены озёра с лечебной грязью — в составе йод, кальций, бром, сероводород, благоприятно влияющие на организм. В тёплое время года будем тут отдыхать, купаться и загорать до самого вечера.

Затем вернёмся в наш отель.

Голубицкая: поместье «Голубицкое», пляжный отдых на Азовском мореГолубицкая: поместье «Голубицкое», пляжный отдых на Азовском мореГолубицкая: поместье «Голубицкое», пляжный отдых на Азовском мореГолубицкая: поместье «Голубицкое», пляжный отдых на Азовском море
5 день

Анапа: прогулка по курорту, руины античного города, "Подворье старого грека", шоу в "Черкесском ауле"

Сегодня погуляем по паркам и улицам Анапы, проникнемся расслабленной атмосферой курорта, посетим музей «Горгиппия» с остатками кварталов античного города.

Запланировано свободное время, а затем поедем в Витязево (~15 км). Нас будут ждать в гости в «Подворье старого грека»: вы спуститесь в погреб, продегустируете самобытные вина и раскроете все тайны напитка богов.

Ненадолго вернёмся в Анапу, чтобы отдохнуть, а финальный вечер проведём в «Черкесском ауле», наблюдая за экстрим-шоу «Сватовство джигита».

Анапа: прогулка по курорту, руины античного города, "Подворье старого грека", шоу в "Черкесском ауле"Анапа: прогулка по курорту, руины античного города, "Подворье старого грека", шоу в "Черкесском ауле"Анапа: прогулка по курорту, руины античного города, "Подворье старого грека", шоу в "Черкесском ауле"Анапа: прогулка по курорту, руины античного города, "Подворье старого грека", шоу в "Черкесском ауле"
6 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу Краснодара (~175 км) и попрощаемся. При желании вы также можете продлить отдых на побережье.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение98 600 ₽
1-местное размещение130 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины (кроме одного)
  • Входные билеты, дегустации
  • Доплата за 1-местное размещение - 19 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени прибытия
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Краснодаре
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.
Тур входит в следующие категории Краснодара

