Вы погрузитесь в культуры народов: поговорите о бравых казаках, гуляя по кубанской столице и этнокомплексу «Атамань», а в «Черкесском ауле» понаблюдаете
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Входят завтраки и 1 ужин, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Краснодар: прогулка по центру, казачий ужин, винная дегустация в Chateau Tamagne
Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Затем отправимся гулять по историческому центру: вы узнаете Краснодар как казачий город, прикоснётесь к кубанским традициям, пройдёте по главной улице — Красной — и увидите все основные достопримечательности.
За ужином в казачьем кафе мы познакомимся поближе, а продолжим вечер в винном клубе Chateau Tamagne. Здесь есть торговый, дегустационный и презентационный залы, специальное помещение для хранения более 200 позиций тихих и игристых вин. Вы погрузитесь в тонкости производства и продегустируете напитки «Кубань-Вино» и «Шато Тамань».
Абрау-Дюрсо: винный дом «Абрау-Дюрсо», отдых у озера
После завтрака необходимо освободить номера. Этот день мы проведём в Абрау-Дюрсо (~160 км). Сначала посетим одноимённый винный дом, где в подвалах и тоннелях 19 века вы погрузитесь в процесс изготовления шампанских вин, секреты которого передаются из поколения в поколение.
Потом будет свободное время. Вы можете погулять по арт-парку вдоль озера, прокатиться на старинном пароходе, насладиться игристым, а в сезон — искупаться в бирюзовой воде.
Вечером — переезд в Анапу (~60 км), заселение в отель.
Тамань: этнокомплекс "Атамань", храм Успения Пресвятой Богородицы, "Кубань-Вино"
Этот день посвятим Тамани (~70 км). Сначала посетим этнокомплекс «Атамань» — именно тут в 18 веке высадились первые переселенцы из Запорожской Сечи. Сейчас здесь в натуральную величину воссоздана станица из 48 хат и подворий, рассказывающих о быте, культуре, профессиях и обычаях черноморских казаков. Будет свободное время, в сезон можно искупаться в заливе.
Следующий пункт — станица Старотитаровская. Зайдём в храм Успения Пресвятой Богородицы, самый старый на полуострове. Его облик нетипичен для русских церквей: святыня обнесена древнегреческими колоннами и увенчана башенкой в виде фонаря. Внутри хранятся необычные реликвии, например, икона Козельщанской Божьей матери, провезённая из Италии фрейлиной Елизаветы Петровны.
Задержимся на винодельне «Кубань-Вино», выпускающей напитки под марками «Кубань-Вино», Chateau Tamagne и Aristov. Вы посмотрите фильм о производстве тихих и игристых вин, посетите музей «Галерея 1956», погрузитесь в историю краевого виноделия, устроите фотосессию среди дубовых бочек, продегустируете напитки в формате казино.
Вечером вернёмся в Анапу.
Голубицкая: поместье «Голубицкое», пляжный отдых на Азовском море
Первая наша цель на сегодня — поместье «Голубицкое» (~20 км). Это современное производство, грандиозные подвалы для выдержки и хранения вина, подземные галереи и более 200 га виноградников. Винодельня находится в уникальном по красоте месте — на Голубицкой стрелке между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, откуда открываются впечатляющие панорамы.
Далее поедем на пляж станицы Голубицкой. Температура воды в Азове выше, чем в Чёрном море, а берег усыпан песчано-ракушечной смесью. Поблизости расположены озёра с лечебной грязью — в составе йод, кальций, бром, сероводород, благоприятно влияющие на организм. В тёплое время года будем тут отдыхать, купаться и загорать до самого вечера.
Затем вернёмся в наш отель.
Анапа: прогулка по курорту, руины античного города, "Подворье старого грека", шоу в "Черкесском ауле"
Сегодня погуляем по паркам и улицам Анапы, проникнемся расслабленной атмосферой курорта, посетим музей «Горгиппия» с остатками кварталов античного города.
Запланировано свободное время, а затем поедем в Витязево (~15 км). Нас будут ждать в гости в «Подворье старого грека»: вы спуститесь в погреб, продегустируете самобытные вина и раскроете все тайны напитка богов.
Ненадолго вернёмся в Анапу, чтобы отдохнуть, а финальный вечер проведём в «Черкесском ауле», наблюдая за экстрим-шоу «Сватовство джигита».
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу Краснодара (~175 км) и попрощаемся. При желании вы также можете продлить отдых на побережье.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|98 600 ₽
|1-местное размещение
|130 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
- Обеды, ужины (кроме одного)
- Входные билеты, дегустации
- Доплата за 1-местное размещение - 19 400 ₽