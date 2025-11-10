Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Затем отправимся гулять по историческому центру: вы узнаете Краснодар как казачий город, прикоснётесь к кубанским традициям, пройдёте по главной улице — Красной — и увидите все основные достопримечательности.

За ужином в казачьем кафе мы познакомимся поближе, а продолжим вечер в винном клубе Chateau Tamagne. Здесь есть торговый, дегустационный и презентационный залы, специальное помещение для хранения более 200 позиций тихих и игристых вин. Вы погрузитесь в тонкости производства и продегустируете напитки «Кубань-Вино» и «Шато Тамань».