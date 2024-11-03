В декабре – туры в Краснодаре

Найдено 4 тура в категории «В декабре» в Краснодаре, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Поход на Большой Тхач
Пешая
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
26 000 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Пешая
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2, 9:00
3 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
56 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Пешая
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
3 ноя в 12:00
10 ноя в 12:00
45 600 за человека
Новогодняя сказка в Адыгее
На машине
6 дней
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж. - д. вокзале «Краснодар-1» в 11:00. Также вы...
29 дек в 11:00
3 янв в 11:00
75 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «В декабре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Поход на Большой Тхач
  2. Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
  3. В Адыгею за походами, пещерами и древностями
  4. Новогодняя сказка в Адыгее
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Водопады Руфабго
  2. Лаго-Наки
  3. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в октябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "В декабре" можно забронировать 4 тура от 26 000 до 75 900.
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