4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле

Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью

Сергей
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Сергей – ваш гид
Я предлагаю совершить поход в уникальный, всемирно известный заповедник «Столбы» — насладиться красотой окружающей природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью.

Это удивительное место расположено на Северо-Западных отрогах Восточных Саян, протянувшихся от Алтая до Забайкалья.

Основной достопримечательностью заповедника являются скалы под названием «Столбы».

Во время похода я расскажу вам о вулканическом происхождении скал, об их названиях, об истории, особенностях, о флоре и фауне заповедника.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле

Заповедник «Столбы»

Туристическая зона заповедника расположена в 7 км от городской черты. Красноярцы посещают это место со второй половины 19 века для активного отдыха и занятия скалолазанием. В туристической зоне заповедника располагаются восемь Столбов, каждый из которых имеет своё название. Всего Столбов несколько десятков, и они разбросаны по всей территории заповедника.

Что вас ожидает

• К месту начала экскурсии мы поедем 7 км на автомобиле. Затем вас ждет прогулка по маршруту длиной около 3 км по гористой таежной местности. Если участники экскурсии находятся в неплохой спортивной форме, в нескольких несложных местах мы можем совершить восхождения на скалы. Стоит запастись семечками или орешками для бурундуков и белок, которые выходят на дорогу за угощением. Такая традиция установилась в последние годы, зверьки не боятся людей и берут корм с рук.
• Свои названия в заповеднике имеют не только скалы, но и некоторые крупные камни. Так, например, весьма популярный камень у начинающих скалолазов называется «Слоник». Вы увидите «Первый столб», «Второй столб», скалы «Дед», «Бабка» и другие.
• Если посчастливится, можно увидеть незабываемое зрелище на скалах «Перья»: когда экстремалы-скалолазы с серьезной высоты спускаются вниз практически только при помощи рук.
• На «Столбах» вы сможете купить недорогие сувениры в память об этом замечательном творении природы. Есть также киоски с закусками и горячими напитками. После возвращения к точке начала экскурсии я отвезу вас обратно к вашей гостинице в Красноярске.

Организационные детали

  • Поездка к начальному пункту экскурсии и сама экскурсия по туристической зоне заповедника по времени займет 4 — 4,5 часа.
  • Поход в горы — это физическая нагрузка, необходимо иметь удобную спортивную обувь и одежду.
  • Дополнительные расходы: пропуск для автомобиля в будние дни приобретается в дирекции заповедника (стоимость 3250 руб. + 50 руб. с каждого человека).
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я сибиряк в четвертом поколении.Красноярск мой родной город. Наше общее увлечение с женой — самостоятельные путешествия, которые мы совершаем уже семь лет. Мы были во многих странах Юго-Восточной Азии, в 2013 году посетили 5 стран "шенгенского" соглашения. С удовольствием познакомлю гостей нашего города с интересными местами на сибирской земле.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 августа 2018
Когда Вам говорят, что путешествуют только иностранные пенсионеры -не верьте. В июне-июле 2018 года мы две пенсионерки из Москвы проехали из Москвы до Владивостока на поезде с остановками в крупных российских городах. Одним из таких городов был и Красноярск. Мы давно мечтали посетить " Красноярские Столбы". Надо отметить, что нам везде везло с хорошими людьми. В Красноярске нашим экскурсоводом был Сергей Конев. Отличный гид. Мы с ним поднялись на столбы, прошли классическим маршрутом. Вначале было трудно, а потом втянулись. Он рассказал много всего интересного о заповеднике. Молодец, сразу видно, что человек не равнодушный и любит свое дело. Большое спасибо.
20 августа 2017
Все на пять баллов!!!
13 октября 2016
Совершенно потрясающая экскурсия! Несмотря на крайне неудачную погоду, Сергей показал нам все заявленное, интересно рассказал о месте и истории края, без труда отвечал на множество исторических вопросов. Да и вообще держался очень гостеприимно и дружелюбно, побольше бы таких гидов! Всем от души рекомендую! Про места и рассказывать нечего, красота сказочная, зверье - в плане птицы - непуганные, получите массу впечатлений. Сергей, еще раз спасибо!! С уважением, Настя, Москва
30 августа 2016
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Нас провезли на машине по заповеднику, пешком это расстояние по силам только спортивным людям. Получилась как познавательная прогулка друзей, Сергей в виде дружеской беседы рассказывал много интересного. Не было суеты, не нужно было кого то ждать и догонять. Оказывается индивидуальные экскурсии это так классно:))

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