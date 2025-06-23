4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

протянувшихся от Алтая до Забайкалья. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы под названием «Столбы». Во время похода я расскажу вам о вулканическом происхождении скал, об их названиях, об истории, особенностях, о флоре и фауне заповедника.

Описание экскурсии

Заповедник «Столбы»

Туристическая зона заповедника расположена в 7 км от городской черты. Красноярцы посещают это место со второй половины 19 века для активного отдыха и занятия скалолазанием. В туристической зоне заповедника располагаются восемь Столбов, каждый из которых имеет своё название. Всего Столбов несколько десятков, и они разбросаны по всей территории заповедника.

Что вас ожидает

• К месту начала экскурсии мы поедем 7 км на автомобиле. Затем вас ждет прогулка по маршруту длиной около 3 км по гористой таежной местности. Если участники экскурсии находятся в неплохой спортивной форме, в нескольких несложных местах мы можем совершить восхождения на скалы. Стоит запастись семечками или орешками для бурундуков и белок, которые выходят на дорогу за угощением. Такая традиция установилась в последние годы, зверьки не боятся людей и берут корм с рук.

• Свои названия в заповеднике имеют не только скалы, но и некоторые крупные камни. Так, например, весьма популярный камень у начинающих скалолазов называется «Слоник». Вы увидите «Первый столб», «Второй столб», скалы «Дед», «Бабка» и другие.

• Если посчастливится, можно увидеть незабываемое зрелище на скалах «Перья»: когда экстремалы-скалолазы с серьезной высоты спускаются вниз практически только при помощи рук.

• На «Столбах» вы сможете купить недорогие сувениры в память об этом замечательном творении природы. Есть также киоски с закусками и горячими напитками. После возвращения к точке начала экскурсии я отвезу вас обратно к вашей гостинице в Красноярске.

Организационные детали