4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле

Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
Я предлагаю совершить поход в уникальный, всемирно известный заповедник «Столбы» — насладиться красотой окружающей природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью.

Это удивительное место расположено на Северо-Западных отрогах Восточных Саян,
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протянувшихся от Алтая до Забайкалья. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы под названием «Столбы».

Во время похода я расскажу вам о вулканическом происхождении скал, об их названиях, об истории, особенностях, о флоре и фауне заповедника.

5
9 отзывов
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле

Описание экскурсии

Заповедник «Столбы»

Туристическая зона заповедника расположена в 7 км от городской черты. Красноярцы посещают это место со второй половины 19 века для активного отдыха и занятия скалолазанием. В туристической зоне заповедника располагаются восемь Столбов, каждый из которых имеет своё название. Всего Столбов несколько десятков, и они разбросаны по всей территории заповедника.

Что вас ожидает

• К месту начала экскурсии мы поедем 7 км на автомобиле. Затем вас ждет прогулка по маршруту длиной около 3 км по гористой таежной местности. Если участники экскурсии находятся в неплохой спортивной форме, в нескольких несложных местах мы можем совершить восхождения на скалы. Стоит запастись семечками или орешками для бурундуков и белок, которые выходят на дорогу за угощением. Такая традиция установилась в последние годы, зверьки не боятся людей и берут корм с рук.
• Свои названия в заповеднике имеют не только скалы, но и некоторые крупные камни. Так, например, весьма популярный камень у начинающих скалолазов называется «Слоник». Вы увидите «Первый столб», «Второй столб», скалы «Дед», «Бабка» и другие.
• Если посчастливится, можно увидеть незабываемое зрелище на скалах «Перья»: когда экстремалы-скалолазы с серьезной высоты спускаются вниз практически только при помощи рук.
• На «Столбах» вы сможете купить недорогие сувениры в память об этом замечательном творении природы. Есть также киоски с закусками и горячими напитками. После возвращения к точке начала экскурсии я отвезу вас обратно к вашей гостинице в Красноярске.

Организационные детали

  • Поездка к начальному пункту экскурсии и сама экскурсия по туристической зоне заповедника по времени займет 4 — 4,5 часа.
  • Поход в горы — это физическая нагрузка, необходимо иметь удобную спортивную обувь и одежду.
  • Дополнительные расходы: пропуск для автомобиля в будние дни приобретается в дирекции заповедника — стоимость 5200 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 2067 туристов
Я сибиряк в четвертом поколении. Красноярск мой родной город. Наше общее увлечение с женой — самостоятельные путешествия, которые мы совершаем уже семь лет. Мы были во многих странах Юго-Восточной Азии, в 2013 году посетили 5 стран "шенгенского" соглашения. С удовольствием познакомлю гостей нашего города с интересными местами на сибирской земле.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ковалева
Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
Для начала надо отметить, что Сергей забрал нас с места, где мы проживали и провез по
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новым для нас улицам, интересно рассказал исторические факты о зданиях, которые мы проезжали на своем пути. На столбы, действительно добираться 7 км от трассы, постоянный подъем в гору, в некоторых местах даже крутой, поэтому ничуть не пожалели, что выбрали именно этот способ посетить Столбы – заехать к началу маршрута на машине. Были на месте ранним утром и совершенно одни прошли всю пешеходную часть, залезли на несколько красивейших локаций и, конечно же, слушали увлекательные истории.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ об истории города, хотя он не входил в нашу экскурсию, за доброе и внимательное отношение и проявленную инициативу - экскурсия получила продолжение на самой высокой смотровой города))
Обрабатываться от клещей обязательно! Обувь нужна туристическая, сандалии не подойдут, особенно, если собираетесь лазать по скалам. И перчатки! А залезть обязательно захочется))

Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
Были на экскурсии 13 июня 2025 г. Очень увлекательная, познавательная и комфортная поездка на Столбы!
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Ирина
Наша поездка в заповедник нам очень понравилось. Особенно понравилось с учётом того, что шёл дождь и весь путь до заповедника, мы проехали на машине благо, у нашего гида была такая
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возможность. Это просто улучшило настроение. И повысила нашу выживаемость. Все остальное включая рассказы о городе. Все места, которые хотели мы посетить мы посетили. Сергей был приятен в общении, компетентен и отзывчив. советую гида Сергея, для ознакомления с городом.

Наша поездка в заповедник нам очень понравилось. Особенно понравилось с учётом того, что шёл дождь и
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А
Когда Вам говорят, что путешествуют только иностранные пенсионеры -не верьте. В июне-июле 2018 года мы две пенсионерки из Москвы проехали из Москвы до Владивостока на поезде с остановками в крупных
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российских городах. Одним из таких городов был и Красноярск. Мы давно мечтали посетить" Красноярские Столбы". Надо отметить, что нам везде везло с хорошими людьми. В Красноярске нашим экскурсоводом был Сергей Конев. Отличный гид. Мы с ним поднялись на столбы, прошли классическим маршрутом. Вначале было трудно, а потом втянулись. Он рассказал много всего интересного о заповеднике. Молодец, сразу видно, что человек не равнодушный и любит свое дело. Большое спасибо.

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А
Совершенно потрясающая экскурсия! Несмотря на крайне неудачную погоду, Сергей показал нам все заявленное, интересно рассказал о месте и истории края, без труда отвечал на множество исторических вопросов. Да и вообще
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держался очень гостеприимно и дружелюбно, побольше бы таких гидов! Всем от души рекомендую! Про места и рассказывать нечего, красота сказочная, зверье - в плане птицы - непуганные, получите массу впечатлений. Сергей, еще раз спасибо!! С уважением, Настя, Москва

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Д
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Нас провезли на машине по заповеднику, пешком это расстояние по силам только спортивным людям. Получилась как познавательная прогулка друзей, Сергей в виде дружеской беседы рассказывал много интересного. Не было суеты, не нужно было кого то ждать и догонять. Оказывается индивидуальные экскурсии это так классно:))
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N
Спасибо большое Сергею. Несмотря на наш уже не очень молодой возраст, мы смогли не торопясь пройти маршрут. В дополнение по нашей просьбе Сергей показал нам восточный вход в заповедник и новую достопримечательность Красноярска - лестницу на Торгашинский хребет.
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