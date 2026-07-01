Этот прогулочный рейс соединяет Дивногорск и Красноярск и позволяет не только быстро добраться до города, но и увидеть самые живописные места на берегах Енисея.
По пути вы пройдёте мимо смотровой площадки «Царь-рыба», заповедника «Столбы», скалы Такмак, Свято-Успенского монастыря и исторического центра Красноярска.
По пути вы пройдёте мимо смотровой площадки «Царь-рыба», заповедника «Столбы», скалы Такмак, Свято-Успенского монастыря и исторического центра Красноярска.
Описание экскурсии
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
- Заповедник «Столбы»
- Скала Такмак
- Свято-Успенский мужской монастырь
- Часовня Параскевы Пятницы
- Театральная площадь
- Три моста Красноярска
Рейс завершится на причале Речного вокзала Красноярска.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка проходит на скоростном судне на подводных крыльях «ВосходЪ-1»
- Продолжительность рейса — около 40 минут
- На борту есть туалеты, аудиосистема, удобные кресла, индивидуальные столики и полки для зарядки гаджетов
в пятницу, субботу и воскресенье в 11:20, 13:50, 16:20 и 18:50
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6-12 лет
|1700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дивногорске
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:20, 13:50, 16:20 и 18:50
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 580 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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