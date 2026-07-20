Вдоль берегов Енисея, словно на смотровой линии, выстроились все главные достопримечательности Красноярска. Вы увидите и легендарные мосты, и Часовню на Караульной горе, и скалу Такмак, и современные набережные. И всё это — с палубы бесшумного электрокатамарана, где есть мягкие кресла, панорамные окна и бар с напитками.

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Описание экскурсии

Катамаран на электродвигателе

Этот транспорт отличается плавным и бесшумным ходом, экологичен и не даёт выбросов углекислого газа. Внутри — современные и стильные интерьеры, на борту работает бар, а в салоне царит приятная атмосфера. С верхней палубы к тому же открывается отличный обзор.

Панорама города

Коммунальный мост — Речной вокзал — Биг-Бэн — Театральная площадь — часовня Параскевы Пятницы — скала Такмак — Вантовый мост — остров Татышев — национальный выставочный центр «Россия».

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления