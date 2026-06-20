Вдоль берегов Енисея, словно на смотровой линии, выстроились все главные достопримечательности Красноярска.
Вы увидите и легендарные мосты, и Часовню на Караульной горе, и скалу Такмак, и современные набережные.
И всё это — с палубы бесшумного электрокатамарана, где есть мягкие кресла, панорамные окна и бар с напитками.
Вы увидите и легендарные мосты, и Часовню на Караульной горе, и скалу Такмак, и современные набережные.
И всё это — с палубы бесшумного электрокатамарана, где есть мягкие кресла, панорамные окна и бар с напитками.
Описание экскурсии
Катамаран на электродвигателе
Этот транспорт отличается плавным и бесшумным ходом, экологичен и не даёт выбросов углекислого газа. Внутри — современные и стильные интерьеры, на борту работает бар, а в салоне царит приятная атмосфера. С верхней палубы к тому же открывается отличный обзор.
Панорама города
Коммунальный мост — Речной вокзал — Биг-Бэн — Театральная площадь — часовня Параскевы Пятницы — скала Такмак — Вантовый мост — остров Татышев — национальный выставочный центр «Россия».
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Катамаран оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из членов нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 13:00 и 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6-12 лет
|1300 ₽
|Стандартный
|1600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дубровинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:30, 13:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 530 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Обслуживание просто на высоте, все сотрудники очень любезные. Прогулка оставила только приятные впечатления.
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Г
Прогулки очень понравились, выбор маршрутов и продолжительность разные, так что можно подстроиться под себя. Обслуживание на хорошем уровне. Компания, с которой ездили, оставила приятное впечатление.
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К
На борту теплохода всё устроено с заботой, и от удобств в каюте до того, как распределено свободное время, всё на высшем уровне. Советую съездить, точно не разочаруетесь!
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М
Сотрудники были очень отзывчивые и подробно объясняли каждую деталь. Благодарю!
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Е
Отличный сервис, красивая природа за бортом и приятная атмосфера. Всё было на высшем уровне.
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С
Звание лучшей круизной компании полностью заслужено, впечатления просто отличные! Все на высшем уровне, без нареканий.
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