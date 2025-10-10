Экскурсия до Красноярской ГЭС

Вас ждет увлекательное путешествие по Красноярскому краю. Гид проведет через город Дивногорск, где можно полюбоваться скалами на берегу Енисея.
На смотровой площадке у памятника «Царь-Рыба» откроется вид на Красноярскую ГЭС и живописные речные панорамы. Узнайте, как производится электроэнергия, и оцените масштабы этого инженерного чуда. Эта экскурсия - отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться красотами Сибири
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды на Енисей
- 🏞️ Уникальные скальные массивы
- ⚡ Узнайте о производстве электроэнергии
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🚶♂️ Прогулка на свежем воздухе
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Красноярская ГЭС
- Памятник «Царь-Рыба»
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Смoтровая плoщaдкa у пaмятникa «Цаpь-Рыба». Вы cмoжете полюбoватьcя вeличеcтвенными видaми на Eниcей и окpужaющую пpироду, а также сделать красивые фотографии на память.
- «Сибирская Швейцария» — город Дивногорск. Здесь вы увидите выразительные скальные массивы на фоне мощной реки Енисей.
- Красноярская ГЭС. Вы узнаете, как работает крупнейший производитель электроэнергии в Красноярском крае, и сможете оценить масштабы этого сооружения.
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смoтровая плoщaдкa у пaмятникa «Цаpь-Рыба»
- Река Енисей
- Город Дивногорск
- Красноярская ГЭС
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 окт 2025
Ездила на экскурсию с Ольгой.
Всё очень понравилось - много интересной информации, посетили такие запоминающийся места,которые надолго,пожалуй, навсегда, остались в памяти, и бонусом -фантастические фотографии!
Спасибо огромное Ольге и Руслану!
Е
Евгения
12 авг 2025
Добрый день. Были на экскурсии с семьей до Красноярской ГЭС.
Всё очень понравилось, живописные места, замечательные виды, красивые набережные. Гид Валерий -вежливый, внимательный, увлекательно рассказал о посещаемых достопримечательностях.
Обязательно вернёмся, так как, гулять по городу и особенно его окрестностям можно бесконечно и открывать для себя новые красоты и впечатления!!!! Спасибо огромное за организацию нашего отдыха!!!
Н
Наталья
31 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, красота сибирской природы, величие Енисея и ГЭС как рукотворное чудо
