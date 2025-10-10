Экскурсия до Красноярской ГЭС

Ездила на экскурсию с Ольгой. Всё очень понравилось - много интересной информации, посетили такие запоминающийся места,которые надолго,пожалуй, навсегда, остались в памяти, и бонусом -фантастические фотографии! Спасибо огромное Ольге и Руслану!

Е Евгения

Добрый день. Были на экскурсии с семьей до Красноярской ГЭС.

Всё очень понравилось, живописные места, замечательные виды, красивые набережные. Гид Валерий -вежливый, внимательный, увлекательно рассказал о посещаемых достопримечательностях.

Обязательно вернёмся, так как, гулять по городу и особенно его окрестностям можно бесконечно и открывать для себя новые красоты и впечатления!!!! Спасибо огромное за организацию нашего отдыха!!!