Сиенитовый карьер, Торгашинская лестница, Столбы, Бобровый лог и Царь-рыба

Посетим 5 топ Красноярска за 3 часа. Легкая, совсем не затяжная, но насыщенная экскурсия. Отправьтесь в путешествие и откройте для себя не только красоту города, но и его историю. Экскурсию проведем в любую погоду, нам плохая погода не помеха!
Сиенитовый карьер, Торгашинская лестница, Столбы, Бобровый лог и Царь-рыба
Сиенитовый карьер, Торгашинская лестница, Столбы, Бобровый лог и Царь-рыба
Сиенитовый карьер, Торгашинская лестница, Столбы, Бобровый лог и Царь-рыба
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Приглашаем на увлекательную экскурсию!

Что вас ждет на нашей экскурсии? Мы предлагаем вам уникальную возможность «окунуться с головой» в красоту природы Красноярска и Дивногорска! За 8 часов путешествия вы сможете посетить самые интересные и живописные места региона.

Что вас ожидает?

Поездка будет легкой и комфортной, а вы запомните великолепные виды с наших смотровых площадок. В программе экскурсии:

  • Прогулка по центру города
  • Посещение Часовни Параскевы Пятницы
  • Триумфальная арка
  • Площадь мира
  • Левобережная набережная
  • Музей-пароход

Природа и панорамы

Мы будем наслаждаться дивными горами, прокатимся по извивающейся дороге «Тещин язык», поднимемся на смотровую площадку «Царь-рыба» и полюбуемся на могучий Батюшку-Енисей. Фотографии с этих мест будут просто потрясающими!

Посещение села Овсянка

В программе также запланировано посещение села Овсянка и музея Астафьева. Мы обязательно погуляем по самой большой и красивой Набережной Дивногорска, а также доедем до величественной Красноярской ГЭС.

Дополнительные остановки

На обратном пути мы заедем в Бобровый лог, на смотровую площадку, Николаевскую сопку и Торгашинскую лестницу. Также посетим Гранитный карьер с чистой родниковой водой — не забудьте взять с собой пустые тары, чтобы набрать свежей родниковой водицы!

Важная информация

Экскурсия будет очень насыщенной, и за 8 часов вы успеете побывать везде! Мы готовы провести вам экскурсию в любую погоду. Рекомендуем начинать экскурсию с 10 утра для максимального удовольствия!

Каждый день в 11:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сиенитовый карьер
  • Торгашинская лестница
  • Фан-парк Бобровый Лог
  • Столбы
  • Царь-рыба
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты на канатную дорогу
Место начала и завершения?
По вашему желанию, в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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