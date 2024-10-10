Посетим 5 топ Красноярска за 3 часа. Легкая, совсем не затяжная, но насыщенная экскурсия. Отправьтесь в путешествие и откройте для себя не только красоту города, но и его историю. Экскурсию проведем в любую погоду, нам плохая погода не помеха!

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Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание экскурсии

Приглашаем на увлекательную экскурсию!

Что вас ждет на нашей экскурсии? Мы предлагаем вам уникальную возможность «окунуться с головой» в красоту природы Красноярска и Дивногорска! За 8 часов путешествия вы сможете посетить самые интересные и живописные места региона.

Что вас ожидает?

Поездка будет легкой и комфортной, а вы запомните великолепные виды с наших смотровых площадок. В программе экскурсии:

Прогулка по центру города

Посещение Часовни Параскевы Пятницы

Триумфальная арка

Площадь мира

Левобережная набережная

Музей-пароход

Природа и панорамы

Мы будем наслаждаться дивными горами, прокатимся по извивающейся дороге «Тещин язык», поднимемся на смотровую площадку «Царь-рыба» и полюбуемся на могучий Батюшку-Енисей. Фотографии с этих мест будут просто потрясающими!

Посещение села Овсянка

В программе также запланировано посещение села Овсянка и музея Астафьева. Мы обязательно погуляем по самой большой и красивой Набережной Дивногорска, а также доедем до величественной Красноярской ГЭС.

Дополнительные остановки

На обратном пути мы заедем в Бобровый лог, на смотровую площадку, Николаевскую сопку и Торгашинскую лестницу. Также посетим Гранитный карьер с чистой родниковой водой — не забудьте взять с собой пустые тары, чтобы набрать свежей родниковой водицы!

Важная информация

Экскурсия будет очень насыщенной, и за 8 часов вы успеете побывать везде! Мы готовы провести вам экскурсию в любую погоду. Рекомендуем начинать экскурсию с 10 утра для максимального удовольствия!