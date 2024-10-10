Сиенитовый карьер, Торгашинская лестница, Столбы, Бобровый лог и Царь-рыба
Посетим 5 топ Красноярска за 3 часа. Легкая, совсем не затяжная, но насыщенная экскурсия. Отправьтесь в путешествие и откройте для себя не только красоту города, но и его историю. Экскурсию проведем в любую погоду, нам плохая погода не помеха!
Что вас ждет на нашей экскурсии? Мы предлагаем вам уникальную возможность «окунуться с головой» в красоту природы Красноярска и Дивногорска! За 8 часов путешествия вы сможете посетить самые интересные и живописные места региона.
Что вас ожидает?
Поездка будет легкой и комфортной, а вы запомните великолепные виды с наших смотровых площадок. В программе экскурсии:
Прогулка по центру города
Посещение Часовни Параскевы Пятницы
Триумфальная арка
Площадь мира
Левобережная набережная
Музей-пароход
Природа и панорамы
Мы будем наслаждаться дивными горами, прокатимся по извивающейся дороге «Тещин язык», поднимемся на смотровую площадку «Царь-рыба» и полюбуемся на могучий Батюшку-Енисей. Фотографии с этих мест будут просто потрясающими!
Посещение села Овсянка
В программе также запланировано посещение села Овсянка и музея Астафьева. Мы обязательно погуляем по самой большой и красивой Набережной Дивногорска, а также доедем до величественной Красноярской ГЭС.
Дополнительные остановки
На обратном пути мы заедем в Бобровый лог, на смотровую площадку, Николаевскую сопку и Торгашинскую лестницу. Также посетим Гранитный карьер с чистой родниковой водой — не забудьте взять с собой пустые тары, чтобы набрать свежей родниковой водицы!
Важная информация
Экскурсия будет очень насыщенной, и за 8 часов вы успеете побывать везде! Мы готовы провести вам экскурсию в любую погоду. Рекомендуем начинать экскурсию с 10 утра для максимального удовольствия!
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.