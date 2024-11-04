Описание водной прогулки
Пешеходная экскурсия по Красноярску
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную групповую экскурсию по центру Красноярска! Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города. Вы сможете насладиться атмосферой старинной Сибири, прогуливаясь по оживленным улочкам и любуясь купеческими зданиями.
Начало экскурсии
Мы начнем наш путь от Театральной площади, где вас встретят свето-музыкальные фонтаны. Это место наполнено жизнью и энергией, что создаёт отличное настроение для начала нашей прогулки.
Прогулка по набережной
Далее мы направимся к набережной, где вам откроется великолепный вид на могучий Енисей и Коммунальный мост. На этом участке маршрута мы увидим пароход «Святитель Николай», на котором Ленин плыл до своей ссылки в Шушенское. Это не только интересный факт, но и часть истории нашего края.
Стрелка и Вантовый мост
Следующим пунктом нашей экскурсии станет Стрелка, где вы сможете полюбоваться Вантовым мостом и местом, где когда-то образовался острог. Здесь вас ждут захватывающие виды и множество интересных историй о нашем городе.
Завершение экскурсии
Экскурсия завершится в центре у Триумфальной арки. Здесь вы сможете отдохнуть в уютных кафе и посетить магазины местных ремесленников. Не упустите возможность попробовать традиционные сибирские лакомства и приобрести уникальные сувениры, которые навсегда сохранят воспоминания о вашем посещении Красноярска.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек.
- Одевайтесь по погоде, чтобы сделать вашу прогулку комфортной.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный Красноярск!
По четвергам в 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Левобережная набережная
- Коммунальный мост
- Музей-пароход Святитель Николай
- КИЦ
- Мост Арфа
- Скульптуру Лошадь белая
- Виноградовский мост
- БКЗ
- Памятник командору Резанову
- Триумфальная арка
Что включено
- Гид
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек
- Менеджер вышлет Вам информацию по экскурсии сразу после бронирования