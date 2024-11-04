Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки

Пешеходная экскурсия по центру Красноярска откроет перед вами город в новом свете! От Театральной площади и набережной Енисея до исторических памятников и уютных улочек — каждый шаг перенесет вас в сердце старинной Сибири.
5
2 отзыва
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Ближайшие даты:
20
фев27
фев6
мар13
мар20
мар27
мар3
апр
Время начала: 17:00

Описание водной прогулки

Пешеходная экскурсия по Красноярску

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную групповую экскурсию по центру Красноярска! Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города. Вы сможете насладиться атмосферой старинной Сибири, прогуливаясь по оживленным улочкам и любуясь купеческими зданиями.

Начало экскурсии

Мы начнем наш путь от Театральной площади, где вас встретят свето-музыкальные фонтаны. Это место наполнено жизнью и энергией, что создаёт отличное настроение для начала нашей прогулки.

Прогулка по набережной

Далее мы направимся к набережной, где вам откроется великолепный вид на могучий Енисей и Коммунальный мост. На этом участке маршрута мы увидим пароход «Святитель Николай», на котором Ленин плыл до своей ссылки в Шушенское. Это не только интересный факт, но и часть истории нашего края.

Стрелка и Вантовый мост

Следующим пунктом нашей экскурсии станет Стрелка, где вы сможете полюбоваться Вантовым мостом и местом, где когда-то образовался острог. Здесь вас ждут захватывающие виды и множество интересных историй о нашем городе.

Завершение экскурсии

Экскурсия завершится в центре у Триумфальной арки. Здесь вы сможете отдохнуть в уютных кафе и посетить магазины местных ремесленников. Не упустите возможность попробовать традиционные сибирские лакомства и приобрести уникальные сувениры, которые навсегда сохранят воспоминания о вашем посещении Красноярска.

Важная информация

  • Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек.
  • Одевайтесь по погоде, чтобы сделать вашу прогулку комфортной.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный Красноярск!

По четвергам в 17:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная площадь
  • Левобережная набережная
  • Коммунальный мост
  • Музей-пароход Святитель Николай
  • КИЦ
  • Мост Арфа
  • Скульптуру Лошадь белая
  • Виноградовский мост
  • БКЗ
  • Памятник командору Резанову
  • Триумфальная арка
Что включено
  • Гид
Что не входит в цену
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Завершение: Площадь БКЗ
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек
  • Менеджер вышлет Вам информацию по экскурсии сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
4 ноя 2024
Очень интересная экскурсия, прошли пешком по центру города, узнали много информации. Гид проявила себя как знающий специалист, хорошо ориентировалась в материале, отвечала на вопросы.
А
17 авг 2024
Побывали на интереснейшей экскурсии по Красноярску. Гид Марина провела её с настоящим профессионализмом: узнали много интересного об истории города, его жителях и архитектурных деталях. Истории Марины были наполнены душой и артистизмом, что буквально захватывало и создавало ощущение жизни старого Красноярска. Остались в восторге — огромное спасибо за такое знакомство с городом!

Похожие экскурсии из Красноярска

Живописное путешествие в Дивногорск
На машине
92 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 09:00
17 фев в 09:30
10 667 за всё до 3 чел.
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
На автобусе
На микроавтобусе
143 отзыва
3.5 часа
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
18 фев в 10:00
2500 за человека
Тропа шаманов - места силы Красноярска
На машине
30 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
8000 за всё до 3 чел.