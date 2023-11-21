Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время открываются потрясающие виды на Енисей и город. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же остаётся доступной для посещения.

Индивидуальная экскурсия по Красноярску - это уникальная возможность погрузиться в историю Сибири. За несколько часов вы увидите главные достопримечательности города: Мемориал Победы, часовню Параскевы Пятницы, музей-пароход "Святитель Николай" и многое другое. Прогулка по историческому центру включает посещение Театральной площади, Пушкинского сквера и обзорной площадки "Царь-рыба". Это идеальный способ познакомиться с культурным наследием Красноярска и насладиться потрясающими видами реки Енисей

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Откройте Красноярск

Погружение в уникальную атмосферу Красноярска познакомит вас с многовековой историей Сибири. Наша экскурсия позволит вам насладиться как природными, так и культурными достопримечательностями города.

Исторический центр города

Мы начнем наше путешествие от Красноярского Биг-Бена и пройдемся по историческому центру. Мы увидим:

Театральную площадь и Театр оперы и балета;

Речной вокзал и музей-пароход «Святитель Николай», построенный в 1886 году;

Площадь Мира с Благовещенским женским монастырем;

Свято-Покровский кафедральный собор и Литературный музей им. В. П. Астафьева;

Пушкинский сквер с Драматическим театром им. Пушкина и Домом офицеров.

Музей «Мемориал Победы»

После осмотра исторического центра мы направимся в Музей-усадьбу им. В. П. Сурикова и далее посетим «Мемориал Победы», который был построен в 1975 году на Покровской горе.

Часовня Параскевы Пятницы

Во время экскурсии вы увидите часовню Параскевы Пятницы, расположенную на вершине Караульной горы. Это скромное православное строение 1855 года стало одним из символов Красноярска.

Николаевский мост и смотровая площадка «Царь-рыба»

Мы проедем по Николаевскому мосту и направимся на обзорную площадку «Царь-рыба», с высоты которой открывается великолепный вид на реку Енисей и окрестности. Здесь вы также увидите памятник енисейскому осетру, которому свою повесть посвятил красноярский писатель В. Астафьев.

Подготовьтесь к экскурсии

Не забудьте надеть удобную обувь и подходящую по погоде одежду. Для бронирования экскурсии в праздничные даты рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.