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Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов

Познакомьтесь с культурой Красноярска, прогуливаясь по историческому центру и наслаждаясь видами Енисея
Индивидуальная экскурсия по Красноярску - это уникальная возможность погрузиться в историю Сибири.

За несколько часов вы увидите главные достопримечательности города: Мемориал Победы, часовню Параскевы Пятницы, музей-пароход "Святитель Николай" и многое другое.

Прогулка по историческому центру включает посещение Театральной площади, Пушкинского сквера и обзорной площадки "Царь-рыба".

Это идеальный способ познакомиться с культурным наследием Красноярска и насладиться потрясающими видами реки Енисей
5
6 оценок

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальные достопримечательности
  • 🚢 Музей-пароход «Святитель Николай»
  • ⛪ Часовня Параскевы Пятницы
  • 🌉 Обзорная площадка «Царь-рыба»
  • 🎭 Театральная площадь и исторический центр

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время открываются потрясающие виды на Енисей и город. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же остаётся доступной для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Мемориал Победы
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Музей-пароход «Святитель Николай»
  • Обзорная площадка «Царь-рыба»
  • Театральная площадь
  • Площадь Мира
  • Литературный музей ИМ.В.П. Астафьева

Описание экскурсии

Откройте Красноярск

Погружение в уникальную атмосферу Красноярска познакомит вас с многовековой историей Сибири. Наша экскурсия позволит вам насладиться как природными, так и культурными достопримечательностями города.

Исторический центр города

Мы начнем наше путешествие от Красноярского Биг-Бена и пройдемся по историческому центру. Мы увидим:

  • Театральную площадь и Театр оперы и балета;
  • Речной вокзал и музей-пароход «Святитель Николай», построенный в 1886 году;
  • Площадь Мира с Благовещенским женским монастырем;
  • Свято-Покровский кафедральный собор и Литературный музей им. В. П. Астафьева;
  • Пушкинский сквер с Драматическим театром им. Пушкина и Домом офицеров.

Музей «Мемориал Победы»

После осмотра исторического центра мы направимся в Музей-усадьбу им. В. П. Сурикова и далее посетим «Мемориал Победы», который был построен в 1975 году на Покровской горе.

Часовня Параскевы Пятницы

Во время экскурсии вы увидите часовню Параскевы Пятницы, расположенную на вершине Караульной горы. Это скромное православное строение 1855 года стало одним из символов Красноярска.

Николаевский мост и смотровая площадка «Царь-рыба»

Мы проедем по Николаевскому мосту и направимся на обзорную площадку «Царь-рыба», с высоты которой открывается великолепный вид на реку Енисей и окрестности. Здесь вы также увидите памятник енисейскому осетру, которому свою повесть посвятил красноярский писатель В. Астафьев.

Подготовьтесь к экскурсии

Не забудьте надеть удобную обувь и подходящую по погоде одежду. Для бронирования экскурсии в праздничные даты рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовня Святой Параскевы Пятницы
  • Мемориал Победы
  • Пароход-музей «Святитель Николай»
  • Транссибирский железнодорожный мост
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Площадь 350-летия
  • Красноярский Биг-Бен
  • Речной вокзал
  • Театр ИМ.А.С. Пушкина
  • Литературный музей ИМ.В.П. Астафьева
  • Площадь Мира и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы туристов
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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