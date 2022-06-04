Большая обзорная экскурсия по Красноярску

Большая обзорная экскурсия по Красноярску
Большая обзорная экскурсия по Красноярску
Большая обзорная экскурсия по Красноярску
Большая обзорная экскурсия по Красноярску
Большая обзорная экскурсия по Красноярску
Большая обзорная экскурсия по Красноярску
Большая обзорная экскурсия по Красноярску

Что вас ожидает 🤩

  • Часовня Святой Параскевы Пятницы
  • Мемориал Победы
  • Пароход-музей «Святитель Николай»
  • Транссибирский железнодорожный мост
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Площадь 350-летия
  • "Красноярский Биг-Бен"
  • Речной вокзал
  • Театр им. А. С. Пушкина
  • Литературный музей им. В. П. Астафьева
  • Площадь Мира и др
Осмотр достопримечательностей Красноярска познакомит вас с многовековой историей Сибири. Вы прогуляетесь по историческому центру города, побываете у Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы, полюбуетесь просторами Енисея с обзорной площадки «Царь-рыба».

Прогулка по историческому центру

Мы отправимся в путь от Красноярского Биг-Бена, побываем на Театральной площади и посмотрим на Театр оперы и балета. Далее вас ожидает прогулка к Речному вокзалу с посещением музея-парохода «Святитель Николай». Судно было построено в 1886 году и некогда считалось самым быстроходным на Енисее. От парохода мы пройдемся к площади Мира, посмотрим на Благовещенский женский монастырь, Свято-Покровский кафедральный собор и Литературный музей им. В. П. Астафьева. Экскурсия приведет нас к Пушкинскому скверу, где располагаются Драматический театр им. Пушкина и Дом офицеров.

Музей «Мемориал Победы»

После осмотра исторического центра мы направимся к Музею-усадьбе им. В. П. Сурикова, а затем побываем у музея «Мемориал Победы», занимающего здание постройки 1975 года на Покровской горе.

Часовня Параскевы Пятницы

В ходе экскурсии вы увидите часовню Параскевы Пятницы, которая считается одним из символов Красноярска. Она размещается на вершине Караульной горы и представляет собой скромное православное строение постройки 1855 года, расположенное на месте древнего капища татар-качинцев.

Николаевский мост и смотровая площадка «Царь-рыба»

Мы проедемся по Николаевскому мосту и посетим обзорную площадку «Царь-рыба», которая размещается на 300-метровом Слизневском утесе. С ее высоты открываются потрясающие панорамы реки Енисей и Красноярского края. На площадке вы увидите памятник енисейскому осетру, которому посвятил свою повесть красноярский писатель В. Астафьев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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