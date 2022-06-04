Осмотр достопримечательностей Красноярска познакомит вас с многовековой историей Сибири. Вы прогуляетесь по историческому центру города, побываете у Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы, полюбуетесь просторами Енисея с обзорной площадки «Царь-рыба».

Прогулка по историческому центру

Мы отправимся в путь от Красноярского Биг-Бена, побываем на Театральной площади и посмотрим на Театр оперы и балета. Далее вас ожидает прогулка к Речному вокзалу с посещением музея-парохода «Святитель Николай». Судно было построено в 1886 году и некогда считалось самым быстроходным на Енисее. От парохода мы пройдемся к площади Мира, посмотрим на Благовещенский женский монастырь, Свято-Покровский кафедральный собор и Литературный музей им. В. П. Астафьева. Экскурсия приведет нас к Пушкинскому скверу, где располагаются Драматический театр им. Пушкина и Дом офицеров.

Музей «Мемориал Победы»

После осмотра исторического центра мы направимся к Музею-усадьбе им. В. П. Сурикова, а затем побываем у музея «Мемориал Победы», занимающего здание постройки 1975 года на Покровской горе.

Часовня Параскевы Пятницы

В ходе экскурсии вы увидите часовню Параскевы Пятницы, которая считается одним из символов Красноярска. Она размещается на вершине Караульной горы и представляет собой скромное православное строение постройки 1855 года, расположенное на месте древнего капища татар-качинцев.

Николаевский мост и смотровая площадка «Царь-рыба»

Мы проедемся по Николаевскому мосту и посетим обзорную площадку «Царь-рыба», которая размещается на 300-метровом Слизневском утесе. С ее высоты открываются потрясающие панорамы реки Енисей и Красноярского края. На площадке вы увидите памятник енисейскому осетру, которому посвятил свою повесть красноярский писатель В. Астафьев.