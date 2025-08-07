Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам силы Сибири. Вы исследуете Дивногорск, город, раскинувшийся у подножия Саянских гор, и его окрестности.
Во время экскурсии вы сможете насладиться величественными видами Енисея, узнать
Во время экскурсии вы сможете насладиться величественными видами Енисея, узнать
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Сибири
- 🏞 Величественный Енисей
- 🏙 Чистейший город Дивногорск
- 💧 Знаменитая Красноярская ГЭС
- 🐟 Посещение рыбного рынка
- 🚶 Прогулка по старинным улочкам Овсянки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для живописного путешествия в Дивногорск - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своим великолепием. Теплые дни позволяют насладиться видами Енисея и Саянских гор в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако в мае еще может быть прохладно, а в сентябре - дожди. Эти месяцы менее загружены туристами, что создает более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Енисей
- Красноярская ГЭС
- Рыбный рынок
- Улицы деревни Овсянка
Описание экскурсии
«Сибирская Швейцария»
По федеральной трассе мы отправимся в город-спутник Красноярска — Дивногорск. В пути вы увидите сибирские деревни и сельских жителей, погрузитесь в мир безмятежности и ощутите, как близки в нашем крае человек и природа. А еще полюбуетесь со смотровой площадки могучим Енисеем и пройдете по старинным улочкам деревни Овсянка, где родился Астафьев.
Дивногорск и Красноярская ГЭС
Расположенный у подножия величественных Саянских гор, Дивногорск считается одним из чистейших и красивейших городов Сибири. Вы увидите его главный символ — плотину Красноярской ГЭС — и узнаете, как человеку удалось покорить самую многоводную реку страны. На обратном пути, по желанию, посетите рыбный рынок и познакомитесь с миром местных деликатесов.
Организационные детали
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
- В экскурсию не входит посещение музея-усадьбы Астафьева
- ГЭС мы осматриваем со смотровых площадок (посещение машинного зала запрещено)
- Третий участник экскурсии возможен только после предварительного согласования с гидом
- Если с вами ребенок, напишите заранее его возраст
- Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 868 туристов
Дорогие гости Красноярска, меня зовут Ирина, я профессиональный гид с профильным туристическим образованием и огромным опытом работы. Я знаю и чувствую, что нравится путешественникам, получаю удовольствие от общения с людьми,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 7 авг 2025
Исключительно интересная и познавательная экскурсия. Ирина безусловно очень грамотный экскурсовод. Получили большое удовольствие и интересную информацию о ГЭС, Дивногорске и пр. Рекомендую всем. Не пожалеете.
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Были на экскурсии с Ириной. Все понравилось. Интересный маршрут. Ирина грамотный экскурсовод. Было приятно пообщаться. Провели время познавательно. Спасибо.
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Н
Ирина провела замечательную экскурсию, рассказ её был интересным и содержательным. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле. Мы увидили красивейшие места пригорода Красноярска без толп туристов и спешки: очаровательный город Дивногорск, ГЭС и деревню Овсянку.
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Бронировала экскурсию для мамы с тетей. Им понравилось, все прошло хорошо. спасибо организатору!
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С
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в гости, с которым давно не виделись 😄 Настолько живое и душевное общение, что после
+1
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Т
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем темпе, никто не торопил. В д. Овсянка приобрели вкусные пирожки. Посидели в кафе в
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