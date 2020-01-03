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Насладиться видами Енисея, сибирской тайги и плотины Красноярской ГЭС на авто-пешеходной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю познакомится с миром настоящей Сибири: вы подышите свежим воздухом, погуляете по уютным улочкам Дивногорска и деревни Овсянка, полюбуетесь Енисеем и посетите рыбный рынок.

А еще увидите знаменитую местную ГЭС и узнаете, как уживаются в наших краях человек и дикая природа.
5750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Резанову
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск

Что вас ожидает

«Сибирская Швейцария»
По федеральной трассе мы отправимся в город-спутник Красноярска — Дивногорск. В пути вы увидите сибирские деревни и сельских жителей, погрузитесь в мир безмятежности и ощутите, как близки в нашем крае человек и природа. А еще полюбуетесь со смотровой площадки могучим Енисеем и пройдете по старинным улочкам деревни Овсянка, где родился Астафьев.

Дивногорск и Красноярская ГЭС
Расположенный у подножия величественных Саянских гор, Дивногорск считается одним из чистейших и красивейших городов Сибири. Вы увидите его главный символ — плотину Красноярской ГЭС — и узнаете, как человеку удалось покорить самую многоводную реку страны. На обратном пути, по желанию, посетите рыбный рынок и познакомитесь с миром местных деликатесов.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • В экскурсию не входит посещение музея-усадьбы Астафьева
  • ГЭС мы осматриваем со смотровых площадок (посещение машинного зала запрещено)
  • Третий участник экскурсии возможен только после предварительного согласования с гидом
  • Если с вами ребенок, напишите заранее его возраст
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Резанову.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Дорогие гости Красноярска, меня зовут Ирина, я профессиональный гид с профильным туристическим образованием и огромным опытом работы. Я знаю и чувствую, что нравится путешественникам, получаю удовольствие от общения с людьми, стараюсь выполнить все пожелания гостей и подходить к каждой экскурсии индивидуально. Моя цель — не только показать главные достопримечательности и тайные уголки нашего города, но и передать вам хорошее настроение и положительные эмоции!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Bячеслав
3 января 2020
Отлично проведенная экскурсия.
Эрудированный гид.
Посетили все места по программе; было сделано много фотографий.
В общем, рекомендую.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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