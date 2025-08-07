Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам силы Сибири. Вы исследуете Дивногорск, город, раскинувшийся у подножия Саянских гор, и его окрестности.Во время экскурсии вы сможете насладиться величественными видами Енисея, узнать

историю Красноярской ГЭС и увидеть, как современные технологии гармонично вписываются в первозданную природу. Прогулка по деревне Овсянка, где родился известный писатель Виктор Астафьев, откроет вам душу сибирского народа. Экскурсия завершится посещением рыбного рынка, где вы сможете приобрести местные деликатесы. Мы заботимся о каждом госте и готовы адаптировать маршрут, чтобы ваше путешествие стало незабываемым. Обратите внимание, что посещение музея-усадьбы Астафьева и машинного зала ГЭС не предусмотрено, но это не уменьшит количества впечатлений от экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальные месяцы для живописного путешествия в Дивногорск - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своим великолепием. Теплые дни позволяют насладиться видами Енисея и Саянских гор в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако в мае еще может быть прохладно, а в сентябре - дожди. Эти месяцы менее загружены туристами, что создает более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.