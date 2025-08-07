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Живописное путешествие в Дивногорск

Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам силы Сибири. Вы исследуете Дивногорск, город, раскинувшийся у подножия Саянских гор, и его окрестности.

Во время экскурсии вы сможете насладиться величественными видами Енисея, узнать
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историю Красноярской ГЭС и увидеть, как современные технологии гармонично вписываются в первозданную природу.

Прогулка по деревне Овсянка, где родился известный писатель Виктор Астафьев, откроет вам душу сибирского народа. Экскурсия завершится посещением рыбного рынка, где вы сможете приобрести местные деликатесы.

Мы заботимся о каждом госте и готовы адаптировать маршрут, чтобы ваше путешествие стало незабываемым.

Обратите внимание, что посещение музея-усадьбы Астафьева и машинного зала ГЭС не предусмотрено, но это не уменьшит количества впечатлений от экскурсии

5
103 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Сибири
  • 🏞 Величественный Енисей
  • 🏙 Чистейший город Дивногорск
  • 💧 Знаменитая Красноярская ГЭС
  • 🐟 Посещение рыбного рынка
  • 🚶 Прогулка по старинным улочкам Овсянки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для живописного путешествия в Дивногорск - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своим великолепием. Теплые дни позволяют насладиться видами Енисея и Саянских гор в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако в мае еще может быть прохладно, а в сентябре - дожди. Эти месяцы менее загружены туристами, что создает более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск
Живописное путешествие в Дивногорск

Что можно увидеть

  • Енисей
  • Красноярская ГЭС
  • Рыбный рынок
  • Улицы деревни Овсянка

Описание экскурсии

«Сибирская Швейцария»

По федеральной трассе мы отправимся в город-спутник Красноярска — Дивногорск. В пути вы увидите сибирские деревни и сельских жителей, погрузитесь в мир безмятежности и ощутите, как близки в нашем крае человек и природа. А еще полюбуетесь со смотровой площадки могучим Енисеем и пройдете по старинным улочкам деревни Овсянка, где родился Астафьев.

Дивногорск и Красноярская ГЭС

Расположенный у подножия величественных Саянских гор, Дивногорск считается одним из чистейших и красивейших городов Сибири. Вы увидите его главный символ — плотину Красноярской ГЭС — и узнаете, как человеку удалось покорить самую многоводную реку страны. На обратном пути, по желанию, посетите рыбный рынок и познакомитесь с миром местных деликатесов.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • В экскурсию не входит посещение музея-усадьбы Астафьева
  • ГЭС мы осматриваем со смотровых площадок (посещение машинного зала запрещено)
  • Третий участник экскурсии возможен только после предварительного согласования с гидом
  • Если с вами ребенок, напишите заранее его возраст
  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 868 туристов
Дорогие гости Красноярска, меня зовут Ирина, я профессиональный гид с профильным туристическим образованием и огромным опытом работы. Я знаю и чувствую, что нравится путешественникам, получаю удовольствие от общения с людьми,
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стараюсь выполнить все пожелания гостей и подходить к каждой экскурсии индивидуально. Работаю с командой подготовленных мною гидов. Наша цель — не только показать главные достопримечательности и тайные уголки нашего города, но и передать вам хорошее настроение и положительные эмоции!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
1
3
2
1
А
Дата посещения: 7 авг 2025
Исключительно интересная и познавательная экскурсия. Ирина безусловно очень грамотный экскурсовод. Получили большое удовольствие и интересную информацию о ГЭС, Дивногорске и пр. Рекомендую всем. Не пожалеете.
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Валерия
Были на экскурсии с Ириной. Все понравилось. Интересный маршрут. Ирина грамотный экскурсовод. Было приятно пообщаться. Провели время познавательно. Спасибо.
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Н
Ирина провела замечательную экскурсию, рассказ её был интересным и содержательным. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле. Мы увидили красивейшие места пригорода Красноярска без толп туристов и спешки: очаровательный город Дивногорск, ГЭС и деревню Овсянку.
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Валерия
Бронировала экскурсию для мамы с тетей. Им понравилось, все прошло хорошо. спасибо организатору!
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С
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в гости, с которым давно не виделись 😄 Настолько живое и душевное общение, что после
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окончания экскурсии мы не могли расстаться и болтали ещё полчаса. Влюбила в город, в горы, в Енисей и в Сибирь историю жизни писателя Астафьева Виктора Петровича. Захотелось заново перечитать его произведения, представляя уже увиденные вживую картины, пейзажи, быт. Отвечала на все вопросы подробно, живо и интересно. Никто никуда не гнал, любовались панорамными видами, сколько было душе угодно. Впитывали красоту всем сердцем.
В машине есть специальная 10-рублевая купюра для фото с ГЭС, а я уже успела расстроиться, что не взяла с собой 😄 От Ирины мы узнали, куда лучше идти за гостинцами и сувенирами.
Однозначный рекомендасьëн 👌 Отдельное спасибо Эдуарду за комфортное вождение, уместное снижение скорости на особо живописных местах 😃

Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в+1
Ирина - замечательный экскурсовод! С первого взгляда было ощущение, что мы приехали к родному человеку в
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Т
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем темпе, никто не торопил. В д. Овсянка приобрели вкусные пирожки. Посидели в кафе в
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Дивногорске, прогулялись по набережной, покормили уточек. Дети облазили все, что только было возможно, возле ГЭС. Сделали огромное количество шикарных фото. Дали совет, где взять вкусную рыбку, которую нам еще и тщательно упаковали, чтобы без проблем довезти до дома (10 часов в поезде). В следующий приезд в город обязательно посетим и другие экскурсии, которые предлагает команда. Спасибо:)
Были на экскурсии 21.08.23 г.

Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем
Отличная экскурсия. Ирина сумела заинтересовать даже сына, который обычно очень сдержан. Вся экскурсия была в нашем
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