Что вас ожидает

«Сибирская Швейцария»

По федеральной трассе мы отправимся в город-спутник Красноярска — Дивногорск. В пути вы увидите сибирские деревни и сельских жителей, погрузитесь в мир безмятежности и ощутите, как близки в нашем крае человек и природа. А еще полюбуетесь со смотровой площадки могучим Енисеем и пройдете по старинным улочкам деревни Овсянка, где родился Астафьев.

Дивногорск и Красноярская ГЭС

Расположенный у подножия величественных Саянских гор, Дивногорск считается одним из чистейших и красивейших городов Сибири. Вы увидите его главный символ — плотину Красноярской ГЭС — и узнаете, как человеку удалось покорить самую многоводную реку страны. На обратном пути, по желанию, посетите рыбный рынок и познакомитесь с миром местных деликатесов.