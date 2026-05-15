Видовые места Красноярска

Лучшие смотровые площадки и истории города над Енисеем
Красноярск особенно впечатляет, когда смотришь на него сверху.

Мы с вами отправимся к знаковым обзорным площадкам — туда, где открываются панорамы на старый центр и бескрайние просторы. Вы увидите город как на ладони и поймёте его масштаб. По пути поговорим, как из небольшого острога Красноярск вырос в крупный сибирский центр.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Часовня Параскевы Пятницы — именно она изображена на 10-рублёвой купюре. С этого места открывается живописный панорамный вид на Красноярск.

Николаевская сопка — самое высокое место города. Отсюда виден масштаб мегаполиса, окружающие горы и зелёные просторы края. Здесь же расположен один из самых больших флагштоков России.

Вы узнаете:

  • как зарождался Красноярск — от небольшого острога до одного из крупнейших городов Сибири
  • что превратило его в город-миллионник — роль промышленности, гонки вооружений и Великой Отечественной войны
  • почему у Красноярска нет метро — исторические, геологические и экономические причины
  • почему Енисей не замерзает зимой
  • как город дал начало рок-опере «Юнона и Авось»

А также о выдающихся земляках — от музыкантов до писателей и художников, чьи имена украшают страницы истории.

Организационные детали

  • Поедем на 7-местном микроавтобусе Toyota Voxy. Есть 1 детское кресло
  • Программа 3+. Пожалуйста, сообщите, если с вами будут дети младше 8 лет
  • Маршрут оптимизируем под любую погоду, далеко от машины не отходим

ежедневно в 18:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Коммунального моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1174 туристов
Мы — два опытных гида, Игорь и Юля, родом из Красноярска и искренне влюблены в свой удивительный город. Уже более 4 лет проводим экскурсии и с удовольствием делимся этой любовью с
гостями. Покажем самые красивые и интересные места Красноярска, расскажем о его секретах и особенностях, сосредотачиваясь на самом главном. Наши маршруты оптимальны по темпу и продолжительности, подойдут для любого уровня подготовки. На экскурсиях время пролетает незаметно — благодаря живому рассказу и лёгкой, дружелюбной атмосфере. Много путешествуем и всегда открыты к общению — поддержим любую тему разговора. Приходите влюбиться в Красноярск вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
3
2
1
Н
Это отличная обзорная экскурсия для тех, кто хочет посмотреть на Красноярск с видовых точек и получить представление о городе, его районах и самых знаковых местах.
Экскурсия не перегружена информация, имеется много времени для фотографий и созерцания. Отлично подойдёт для лётную
