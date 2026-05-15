Красноярск особенно впечатляет, когда смотришь на него сверху. Мы с вами отправимся к знаковым обзорным площадкам — туда, где открываются панорамы на старый центр и бескрайние просторы. Вы увидите город как на ладони и поймёте его масштаб. По пути поговорим, как из небольшого острога Красноярск вырос в крупный сибирский центр.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Часовня Параскевы Пятницы — именно она изображена на 10-рублёвой купюре. С этого места открывается живописный панорамный вид на Красноярск.

Николаевская сопка — самое высокое место города. Отсюда виден масштаб мегаполиса, окружающие горы и зелёные просторы края. Здесь же расположен один из самых больших флагштоков России.

Вы узнаете:

как зарождался Красноярск — от небольшого острога до одного из крупнейших городов Сибири

что превратило его в город-миллионник — роль промышленности, гонки вооружений и Великой Отечественной войны

почему у Красноярска нет метро — исторические, геологические и экономические причины

почему Енисей не замерзает зимой

как город дал начало рок-опере «Юнона и Авось»

А также о выдающихся земляках — от музыкантов до писателей и художников, чьи имена украшают страницы истории.

