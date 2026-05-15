Красноярск особенно впечатляет, когда смотришь на него сверху.
Мы с вами отправимся к знаковым обзорным площадкам — туда, где открываются панорамы на старый центр и бескрайние просторы. Вы увидите город как на ладони и поймёте его масштаб. По пути поговорим, как из небольшого острога Красноярск вырос в крупный сибирский центр.
Описание экскурсии
Часовня Параскевы Пятницы — именно она изображена на 10-рублёвой купюре. С этого места открывается живописный панорамный вид на Красноярск.
Николаевская сопка — самое высокое место города. Отсюда виден масштаб мегаполиса, окружающие горы и зелёные просторы края. Здесь же расположен один из самых больших флагштоков России.
Вы узнаете:
- как зарождался Красноярск — от небольшого острога до одного из крупнейших городов Сибири
- что превратило его в город-миллионник — роль промышленности, гонки вооружений и Великой Отечественной войны
- почему у Красноярска нет метро — исторические, геологические и экономические причины
- почему Енисей не замерзает зимой
- как город дал начало рок-опере «Юнона и Авось»
А также о выдающихся земляках — от музыкантов до писателей и художников, чьи имена украшают страницы истории.
Организационные детали
- Поедем на 7-местном микроавтобусе Toyota Voxy. Есть 1 детское кресло
- Программа 3+. Пожалуйста, сообщите, если с вами будут дети младше 8 лет
- Маршрут оптимизируем под любую погоду, далеко от машины не отходим
ежедневно в 18:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Коммунального моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1174 туристов
Мы — два опытных гида, Игорь и Юля, родом из Красноярска и искренне влюблены в свой удивительный город. Уже более 4 лет проводим экскурсии и с удовольствием делимся этой любовью с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Это отличная обзорная экскурсия для тех, кто хочет посмотреть на Красноярск с видовых точек и получить представление о городе, его районах и самых знаковых местах.
Экскурсия не перегружена информация, имеется много времени для фотографий и созерцания. Отлично подойдёт для лётную
