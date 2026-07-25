Вдоль батюшки Енисея Маршрут мы начнем из центра Красноярска и поедем по самой живописной дороге, извилистому серпантину внаправлении горного хребта. Этот участок путисравнивают по красоте со знаменитым Чуйским трактом. Смотровая площадка Царь-рыба Далее мы поедем по красивой серпантинной дороге и поднимемся на Слизневский утес, к смотровой площадке Царь-рыба, с шикарными видами на Енисей и скалы. Овсянка Аутентичное село Овсянка, музейный комплекс В. П. Астафьева и Астафьевская набережная. Прокатимся по селу, посмотрим на скалы с красиво обустроенной набережной. Дивногорск и Красноярская ГЭС Живописный Дивногорск, горы и Енисей. Здесь мы совершим небольшую прогулку по одной из самых красивых набережных России. Красноярская ГЭС. В завершении нашей экскурсии заедем на новую смотровую площадку и посмотрим на Красноярскую ГЭС Важная информация:

Экскурсия рекомендована детям старше 10 лет • Участие детей младше 10 лет — по запросу.