Наш путь пройдет по извилистому серпантину в направлении горного хребта, где откроются шикарные виды на Енисей и скалы.
Описание экскурсии
Вдоль батюшки Енисея Маршрут мы начнем из центра Красноярска и поедем по самой живописной дороге, извилистому серпантину внаправлении горного хребта. Этот участок путисравнивают по красоте со знаменитым Чуйским трактом. Смотровая площадка Царь-рыба Далее мы поедем по красивой серпантинной дороге и поднимемся на Слизневский утес, к смотровой площадке Царь-рыба, с шикарными видами на Енисей и скалы. Овсянка Аутентичное село Овсянка, музейный комплекс В. П. Астафьева и Астафьевская набережная. Прокатимся по селу, посмотрим на скалы с красиво обустроенной набережной. Дивногорск и Красноярская ГЭС Живописный Дивногорск, горы и Енисей. Здесь мы совершим небольшую прогулку по одной из самых красивых набережных России. Красноярская ГЭС. В завершении нашей экскурсии заедем на новую смотровую площадку и посмотрим на Красноярскую ГЭС Важная информация:
Экскурсия рекомендована детям старше 10 лет • Участие детей младше 10 лет — по запросу.
в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка: «Царь-рыба»
- Село Овсянка и музейный комплекс Астафьева
- Дивногорск
- Красноярская ГЭС
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музей Астафьева
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Александра Матросова, 2, отель «Амакс»
Когда и сколько длится?
Когда: в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия рекомендована детям старше 10 лет
- Участие детей младше 10 лет - по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Здравствуйте! Благодарим Елену за небольшое, комфортное и живописное автопутешествие в Дивногорск, Овсянку, Царь-рыбу и ГЭС! Очень интересная и познавательная экскурсия! Прекрасным завершением экскурсии был парк Бобровый лог, куда нас с
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О
Прекрасная экскурсия! Нам очень понравилось! Узнали много интересного о прекрасном городе Красноярске, посетили интересные места. Экскурсовод Елена очень профессионально, грамотно и доброжелательно рассказала много фактов, показала интересные и захватывающие виды!
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Е
Экскурсия очень понравилась, запомню на всю жизнь.
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Г
Экскурсию проводила Елена. Очень доброжелательный человек. Она забрала нас с места пребывания и доставила обратно куда мы попросили. Экскурсия прошла очень интересно, мы получили много новой информации.
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Е
Экскурсия прошла на одном дыхании. Елена заехала за ними, дополнительно никуда не нужно добираться. Рассказала много интересных фактов о каждой локации. В рассказе чувствуешь любовь гида к своему городу. Рекомендую. Очень понравилось!
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Д
Отзыв отличный! Впечатления яркие, гид увлекательно рассказал историю мест. Обязательно порекомендую друзьям!
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