Красноярские столбы места силы. Лайт поход на Такмак

Красноярские столбы места силы

Красноярские столбы места силы.

Лайт поход на Такмак
Красноярские столбы места силы. Лайт поход на Такмак
Красноярские столбы места силы. Лайт поход на Такмак
Красноярские столбы места силы. Лайт поход на Такмак
Красноярские столбы места силы. Лайт поход на Такмак
Красноярские столбы места силы. Лайт поход на Такмак

Что вы увидите 🤩

  • Скальные массивы: Такмак
  • малый Такмак
  • Воробушки
  • Ермак
  • Китайскую стену
  • три смотровые площадки
  • сиенитовый карьер
  • родник "Моховой"
  • фан-парк "Бобровый лог".
Эта экскурсия подходит тем, кто не хочет проходить большие расстояния. За 4 часа мы преодолеем живописный и не сложный путь, в сторону восточных столбов. Заберемся на самую большую скалу Такмак, которую видно даже из города и сделаем красивые фотографии. Маршрут мы начнем в фан-парке «Бобровый лог». Поднимемся вверх по канатной дороге к смотровым площадкам, откуда откроется потрясающий вид на восточную гряду уникальных скальных массивов и сибирскую тайгу. Далее мы пойдем по увлекательному и не долгому маршруту к самому большому и величественному столбу Такмак, в потаенном гроте которого была обнаружена стоянка первобытных людей. Одна из вершин Такмака до сих пор носит название Тотем как загадочный и неприступный объект поклонения. Сегодня туристы посещают эту скалу, как место силы и территорию с особой энергетикой.
Теперь только вниз! Далее мы будем спускаться по зко-тропе к восточному входу на столбы, посетим Сиенитовый карьер, живописное место, которое облюбовали любители эффектных фотосессий. Это было одно из мест, где зарождался великий столбизм. С карьера открывается захватывающий вид на скалы заповедника, рядом протекает горный ручей. Далее мы поднимаемся на двух ярусную, красиво обустроенную смотровую площадку. И почетное завершающее событие этой экскурсии, угощение матушки природы. Туристы попьют чистейшей горной воды из родника «Моховой». Местные жители приезжают сюда со всего города, чтобы запастить экологически чистой питьевой водой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • Проезд на канатно-кресельной дороге 210 руб.
Где начинаем и завершаем
Начало: Отель " Амакс", ул. Александра Матросова, 2
Завершение: ул. Александра Матросова, 2, отель Амакс
Когда и сколько длится?
Когда: суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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суббота, воскресенье

Елена Н.
Елена Н.
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