Эта экскурсия подходит тем, кто не хочет проходить большие расстояния. За 4 часа мы преодолеем живописный и не сложный путь, в сторону восточных столбов. Заберемся на самую большую скалу Такмак, которую видно даже из города и сделаем красивые фотографии. Маршрут мы начнем в фан-парке «Бобровый лог». Поднимемся вверх по канатной дороге к смотровым площадкам, откуда откроется потрясающий вид на восточную гряду уникальных скальных массивов и сибирскую тайгу. Далее мы пойдем по увлекательному и не долгому маршруту к самому большому и величественному столбу Такмак, в потаенном гроте которого была обнаружена стоянка первобытных людей. Одна из вершин Такмака до сих пор носит название Тотем как загадочный и неприступный объект поклонения. Сегодня туристы посещают эту скалу, как место силы и территорию с особой энергетикой.

Теперь только вниз! Далее мы будем спускаться по зко-тропе к восточному входу на столбы, посетим Сиенитовый карьер, живописное место, которое облюбовали любители эффектных фотосессий. Это было одно из мест, где зарождался великий столбизм. С карьера открывается захватывающий вид на скалы заповедника, рядом протекает горный ручей. Далее мы поднимаемся на двух ярусную, красиво обустроенную смотровую площадку. И почетное завершающее событие этой экскурсии, угощение матушки природы. Туристы попьют чистейшей горной воды из родника «Моховой». Местные жители приезжают сюда со всего города, чтобы запастить экологически чистой питьевой водой.