Хотите увезти с собой лучшие впечатления о Красноярске? Давайте отправимся в поездку, где собраны прекрасные видовые локации. Вы насладитесь красотой природы и главными достопримечательностями города с высоты птичьего полёта. И конечно, сможете запечатлеть увиденное на снимках!
Описание экскурсии
Вас ждут прекрасные смотровые площадки:
- на Николаевской сопке
- «Красивый берег» в районе Нижнего Академгородка
- «Царь-рыба»
- на набережной в Овсянке
- в Дивногорске
- на Красноярскую ГЭС
Вы полюбуетесь красотой Красноярска и окрестностей. А мы подскажем лучшие ракурсы для фото и поделимся особенностями жизни сибирского города-миллионника.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном кроссовере Renault Duster или аналогичном
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Красноярске
Я профессиональный журналист и представитель сплочённой команды гидов. Увлекаюсь историей и путешествиями, занималась организацией и проведением туров в Польшу. Объездила всю Россию, Юго-Восточную Азию, северную Африку и часть Европы. Одни из
