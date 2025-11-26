Мои заказы

Лучшие виды Красноярска и окрестностей

Открыть для себя красивые смотровые площадки и полюбоваться городом и природой
Хотите увезти с собой лучшие впечатления о Красноярске? Давайте отправимся в поездку, где собраны прекрасные видовые локации. Вы насладитесь красотой природы и главными достопримечательностями города с высоты птичьего полёта. И конечно, сможете запечатлеть увиденное на снимках!
Описание экскурсии

Вас ждут прекрасные смотровые площадки:

  • на Николаевской сопке
  • «Красивый берег» в районе Нижнего Академгородка
  • «Царь-рыба»
  • на набережной в Овсянке
  • в Дивногорске
  • на Красноярскую ГЭС

Вы полюбуетесь красотой Красноярска и окрестностей. А мы подскажем лучшие ракурсы для фото и поделимся особенностями жизни сибирского города-миллионника.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном кроссовере Renault Duster или аналогичном
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Красноярске
Я профессиональный журналист и представитель сплочённой команды гидов. Увлекаюсь историей и путешествиями, занималась организацией и проведением туров в Польшу. Объездила всю Россию, Юго-Восточную Азию, северную Африку и часть Европы. Одни из
читать дальше

главных моих качеств — любопытство и страсть к приключениям. Путешествия вместе со мной — это всегда интересный маршрут. С удовольствием помогу вам увидеть всё самое интересное, и то, что скрыто за кадром. Я не работаю по шаблону, предлагаю посмотреть достопримечательности под другим, интригующим углом. Исторические факты собираю из разных источников, к ним добавляю легенды местных жителей. Наша команда — это не просто гиды, среди нас профессиональные актёры, обладающие мощной харизмой и энергетикой. Всех нас объединяет любовь к своему родному краю.

