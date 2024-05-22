1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
8 767₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна22 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный гид Ирина! Интересный рассказ, доброжелательная атмосфера. Получила ответы на все вот вопросы. Очень познавательная, интересная, красивая поездка. Однозначно, гида Ирину порекомендую друзьям и неоднократно обращусь сама.
- ООльга12 мая 2024Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь
- ААнастасия11 мая 2024Супер экскурсию я посетила сегодня, которую провела Ирина, забрали из отеля на комфортном автомобиле, заехали в Овсянку на родину Астафьева,
- ЯЯна2 мая 2024Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
- ЕЕлена29 апреля 2024Ирина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. Несколько часов пролетели незаметно! От души рекомендую!
- ММария21 апреля 2024Все было замечательно!
- ППавел7 апреля 2024Отличный гид! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «В Овсянку»
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