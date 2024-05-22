В Овсянку – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «В Овсянку» в Красноярске, цены от 7 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописное путешествие в Дивногорск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
69 отзывов
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650 за всё до 4 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
8 767 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Отличная экскурсия! Прекрасный гид Ирина! Интересный рассказ, доброжелательная атмосфера. Получила ответы на все вот вопросы. Очень познавательная, интересная, красивая поездка. Однозначно, гида Ирину порекомендую друзьям и неоднократно обращусь сама.
    Отличная экскурсия! Прекрасный гид Ирина! Интересный рассказ, доброжелательная атмосфера. Получила ответы на все вот вопросы. Очень
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
    Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь
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    всех основных мест, связанных с его жизнью и творчеством, и побывать во всех музеях Овсянки - доме бабушки, доме писателя, библиотеке, вновь открытом комплексе, на набережной Овсянки, в церкви, на могиле писателя. Билеты в музеи приобретаются на месте, но экскурсии Ирина может забронировать заранее (онлайн сделать это непросто). Без спешки, с любовью и знанием ведет Ирина своих гостей по дорогим и давно знакомым ей местам - именно такой гид нужен здесь! Всем, кто приезжает к ВП один или небольшой компанией, рекомендую этот тур!

  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Супер экскурсию я посетила сегодня, которую провела Ирина, забрали из отеля на комфортном автомобиле, заехали в Овсянку на родину Астафьева,
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    прогулялись по дивному городу Дивногорску, посетили Красноярскую ГЭС, успели все по программе и даже немного больше! Гид с большим стажем, что очень важно! Однозначно рекомендую! Все на высшем уровне!

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  • Я
    Яна
    2 мая 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
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    что посмотреть. Видно, что восхищается и гордится родным краем. На канатке прокатиться не удалось из-за плохой погоды, съездили туда сами на следующий день.

  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Ирина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. Несколько часов пролетели незаметно! От души рекомендую!
    Ирина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. НесколькоИрина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. НесколькоИрина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. НесколькоИрина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. НесколькоИрина один из лучших гидов, с которыми я только встречалась! Очень интересно, все прекрасно организованно. Несколько
  • М
    Мария
    21 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все было замечательно!
  • П
    Павел
    7 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Отличный гид! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «В Овсянку»

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  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "В Овсянку" можно забронировать 3 экскурсии от 7 650 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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