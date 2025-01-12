6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
Путешествие в Дивногорск обещает незабываемые впечатления: виды на Енисей, история Овсянки и наследие Астафьева. Присоединяйтесь к уникальной экскурсии
30 янв в 10:30
31 янв в 10:00
9900₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 10:00
31 янв в 09:30
9334₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Групповая
В гости к Астафьеву: село Овсянка и смотровая площадка «Царь-рыба»
Окунуться в жизнь и творчество прославленного писателя
Начало: На Театральной площади
Расписание: во вторник в 10:00
4 фев в 10:00
11 фев в 10:00
1650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 января 20253.01.25 с Дмитрием были на экскурсии "Из Красноярска в город дивных гор". Отличная экскурсия, Дмитрий скорректировал маршрут, учёл все наши
- ИИнесса4 ноября 2024Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Юрию за великолепную экскурсию, несмотря на погодные условия. Полное погружение в ту эпоху, когда
- ААнна6 сентября 2024Все прошло замечательно. У Ирины отличная речь и глубокие знания. Было, правда, интересно. Я узнала много нового. Мы побывали на
- ООльга12 мая 2024Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Музей Астафьева»
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