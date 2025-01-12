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всех основных мест, связанных с его жизнью и творчеством, и побывать во всех музеях Овсянки - доме бабушки, доме писателя, библиотеке, вновь открытом комплексе, на набережной Овсянки, в церкви, на могиле писателя. Билеты в музеи приобретаются на месте, но экскурсии Ирина может забронировать заранее (онлайн сделать это непросто). Без спешки, с любовью и знанием ведет Ирина своих гостей по дорогим и давно знакомым ей местам - именно такой гид нужен здесь! Всем, кто приезжает к ВП один или небольшой компанией, рекомендую этот тур!