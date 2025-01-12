Музей Астафьева – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Астафьева» в Красноярске, цены от 1650 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Красноярска - в город дивных гор
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
Путешествие в Дивногорск обещает незабываемые впечатления: виды на Енисей, история Овсянки и наследие Астафьева. Присоединяйтесь к уникальной экскурсии
30 янв в 10:30
31 янв в 10:00
9900 за всё до 3 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 10:00
31 янв в 09:30
9334 за всё до 3 чел.
В гости к Астафьеву: село Овсянка и смотровая площадка «Царь-рыба»
На автобусе
4 часа
Групповая
В гости к Астафьеву: село Овсянка и смотровая площадка «Царь-рыба»
Окунуться в жизнь и творчество прославленного писателя
Начало: На Театральной площади
Расписание: во вторник в 10:00
4 фев в 10:00
11 фев в 10:00
1650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 января 2025
    Из Красноярска - в город дивных гор
    3.01.25 с Дмитрием были на экскурсии "Из Красноярска в город дивных гор". Отличная экскурсия, Дмитрий скорректировал маршрут, учёл все наши
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    пожелания и погодные условия. Посмотрели и посетили все запланированные места: видовые площадки, Дивногорск, Торгашинская Лестница. Дмитрий интересный рассказчик, отлично знает город и все окрестности, а также много путешествует по России. Пол дня пролетели незаметно, но очень насыщенно и интересно! Спасибо!

  • И
    Инесса
    4 ноября 2024
    Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
    Огромное спасибо гиду Ирине и водителю Юрию за великолепную экскурсию, несмотря на погодные условия. Полное погружение в ту эпоху, когда
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    прошло детство и юность В. П. Астафьева. Ирина удивительный рассказчик, мы открыли для себя много нового. Конечно, всегда приятно слушать человека, который бесконечно влюблен в свой город! Время пролетело незаметно. Рекомендую всем Ирину!

  • А
    Анна
    6 сентября 2024
    Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
    Все прошло замечательно. У Ирины отличная речь и глубокие знания. Было, правда, интересно. Я узнала много нового. Мы побывали на
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    смотровой площадке, потом в Национальном центре Астафьева, доме его бабушки, в его доме, в библиотеке и даже прошли любимой тропинкой писателя к Енисею.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
    Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь
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    всех основных мест, связанных с его жизнью и творчеством, и побывать во всех музеях Овсянки - доме бабушки, доме писателя, библиотеке, вновь открытом комплексе, на набережной Овсянки, в церкви, на могиле писателя. Билеты в музеи приобретаются на месте, но экскурсии Ирина может забронировать заранее (онлайн сделать это непросто). Без спешки, с любовью и знанием ведет Ирина своих гостей по дорогим и давно знакомым ей местам - именно такой гид нужен здесь! Всем, кто приезжает к ВП один или небольшой компанией, рекомендую этот тур!

    Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Музей Астафьева»

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  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в январе 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Музей Астафьева" можно забронировать 3 экскурсии от 1650 до 9900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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