Лучший выборОгни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2000 ₽ за человека
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
до 3 чел.
Лучший выборКрасноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 134 ₽
12 667 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
до 9 чел.
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Насладиться природными красотами края в поездке на авто без утомительных пешеходных маршрутов
Начало: На ул. Перенсона
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
-
20%
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
Познакомьтесь с историей Красноярска, посетите Караульную гору и Дивногорск. Узнайте о Красноярской ГЭС и насладитесь природой заповедника Столбы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
11 800 ₽
14 750 ₽ за всё до 3 чел.
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 ноября 2025Красноярская ГЭС, Столбы и панорама городаДата посещения: 14 ноября 2025Впечатлений через край!
Виды, мощь Енисея, энергетика Саян, ну и, конечно, милота: беличья в национальном парке и утино-голубиная в Дивногорске))
Спасибо гиду! Игорь, ты лучший!!!
Ребята, советую!
Влюбилась в Красноярский край! Обязательно вернусь!!
- ААлександр20 октября 2025Красноярская ГЭС, Столбы и панорама городаДата посещения: 19 октября 2025Все понравилось , рекомендую
- ННаталья14 августа 2025Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему КрасноярскуДата посещения: 13 августа 2025Волшебная экскурсия! Прекрасный гид, интересные факты и истории о становлении города. Единственный минус это тонированные стекла микроавтобуса. Но пешие прогулки и ночной Красноярск "как на ладони", компенсируют такие неудобства. Спасибо за приятно проведённое время!
- ААнтон11 июля 2025Красноярская ГЭС, Столбы и панорама городаДата посещения: 11 июля 2025Очень красиво га маршруте, Игорь отличный гид!
- ННадежда13 июня 2025Знакомьтесь, КрасноярскДата посещения: 10 июня 2025Дмитрий - замечательный гид! Отличное знание истории Красноярска, феноменальная память гида и исчерпывающий рассказ - все это в сочетании с
- ВВладимир29 ноября 2025Игорю есть что рассказать и в поездке прямо много локаций по пути и все они интересные: там есть и про
- ССтепан23 ноября 2025Спасибо за экскурсию! За короткое время увидели все главные достопримечательности! Рекомендую к посещению
- ААнна22 ноября 2025Благодарю Игоря за экскурсию. Общее представление об основных достопримечательностях получено, теперь буду планировать знакомство с регионом более точечно. Однозначно рекомендую экскурсию, если для вас важно получить общее представление о регионе в сжатые сроки
- ААнастасия20 ноября 2025Безумно понравилась и сама экскурсия и гид!!! Игорь веселый, внимательный к гостям и очень эрудированный гид!)) было интересно, безумно красиво и очень увлекательно!
Благодарю!!!
- ИИгорь19 ноября 2025Отличная экскурсия, интересный маршрут. За 6 часов удалось посетить несколько разнообразных локаций. Игорь рассказывал о городе и крае очень интересно, дал рекомендации.
- ООфелия14 ноября 2025Приехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднее время все понравилось. Мы чередовали прогулки по основным местам с переездом на авто, где можно было погреться и оставить вещи.
- ЕЕвгения13 ноября 2025Благодарим Игоря за экскурсию! Насыщенно, очень познавательно. Узнали очень много нового из разных областей. Видно, что человек работает по максимуму. Лёгкий в общении, тактичный, внимательный, комфортный! Мы увидели самые красивые места вашего края. Будем рекомендовать нашего экскурсовода.
- ООльга10 ноября 2025Экскурсия очень понравилась!
За один день посмотрели большую часть достопримечательностей Красноярска. Перемещаясь между локациями, Игорь рассказывал много интересных фактов о городе
- ААлексей9 ноября 2025Здравствуйте! Анатолий как гид отличный экскурсовод, грамотная речь и знания истории Красноярского края и не только. Очень нам все понравилось!!!
- ЮЮлия5 ноября 2025Замечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одном дыхании. Увидели много великолепных локаций. Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Рекомендую, однозначно!
- ММарина4 ноября 2025Программа по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах и показывал самые красивые места.
- ДДаниил3 ноября 20251. Анатолий приехал ровно вовремя в назначенное место встречи
2. Экскурсия соответствовала описанию.
3. Анатолий хороший рассказчик, видно,что любит Красноярский край, интересуется историей, рассказывает информацию за пределами условной Википедии, и может поддержать разговор на неформальные темы, касающиеся Красноярска.
Всем рекомендую.
- ЛЛОМОВ3 ноября 2025Все понравилось, рекомендую!
- ЕЕвгений2 ноября 2025Экскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам очень понравилось. Дети довольны. Игорь любит и хорошо знает свой город. Всем рекомендую, не пожалеете 👍.
- ССветлана22 октября 2025Здравствуй, Красноярск! Точное назаание экскурсии! С Красноярском у меня интересные отношения. То встречаемся, то расстаемся. В этом году судьба вновь
