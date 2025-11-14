А Анастасия Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Дата посещения: 14 ноября 2025 Впечатлений через край!

Виды, мощь Енисея, энергетика Саян, ну и, конечно, милота: беличья в национальном парке и утино-голубиная в Дивногорске))

Спасибо гиду! Игорь, ты лучший!!!

Ребята, советую!

Влюбилась в Красноярский край! Обязательно вернусь!!

А Александр Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Дата посещения: 19 октября 2025 Все понравилось , рекомендую

Н Наталья Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску Дата посещения: 13 августа 2025 Волшебная экскурсия! Прекрасный гид, интересные факты и истории о становлении города. Единственный минус это тонированные стекла микроавтобуса. Но пешие прогулки и ночной Красноярск "как на ладони", компенсируют такие неудобства. Спасибо за приятно проведённое время!

А Антон Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Дата посещения: 11 июля 2025 Очень красиво га маршруте, Игорь отличный гид!

Н Надежда Знакомьтесь, Красноярск Дата посещения: 10 июня 2025 читать дальше удивительной поездкой на автомобиле по городу и его окрестностям для небольшой группы туристов просто настоящая находка для гостей города! С самых первых минут повествование захватило нас, время пробежало очень быстро , а так же три часа поездки и содержательного обзора пролетели как один миг. Понравилось все - архитектурные памятники старины Красноярска, памятники выдающимся людям, современные здания. На любой вопрос Дмитрий всегда находил содержательный ответ, поразила его способность донести до слушателя информацию, которой было очень много. Экскурсия была очень интересной, насыщенная информацией и оставила массу положительных эмоции. Воспользуйтесь услугой экскурсовода Дмитрия и Вы не пожалеете о трех часах незабываемой автомобильно-пешеходной поездки "Знакомьтесь, Красноярск"! Дмитрий - замечательный гид! Отличное знание истории Красноярска, феноменальная память гида и исчерпывающий рассказ - все это в сочетании с

В Владимир Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города читать дальше природу и про культуру и про животных.

Когда покупали думали что дорого, по итогу считаем что поездка стоила каждого рубля. Это дело на целый день а впечатлений больше чем от всех остальных дней суммарно Игорю есть что рассказать и в поездке прямо много локаций по пути и все они интересные: там есть и про

С Степан Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска Спасибо за экскурсию! За короткое время увидели все главные достопримечательности! Рекомендую к посещению

А Анна Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Благодарю Игоря за экскурсию. Общее представление об основных достопримечательностях получено, теперь буду планировать знакомство с регионом более точечно. Однозначно рекомендую экскурсию, если для вас важно получить общее представление о регионе в сжатые сроки

А Анастасия Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Безумно понравилась и сама экскурсия и гид!!! Игорь веселый, внимательный к гостям и очень эрудированный гид!)) было интересно, безумно красиво и очень увлекательно!

Благодарю!!!

И Игорь Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Отличная экскурсия, интересный маршрут. За 6 часов удалось посетить несколько разнообразных локаций. Игорь рассказывал о городе и крае очень интересно, дал рекомендации.

О Офелия Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску Приехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднее время все понравилось. Мы чередовали прогулки по основным местам с переездом на авто, где можно было погреться и оставить вещи.

Е Евгения Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Благодарим Игоря за экскурсию! Насыщенно, очень познавательно. Узнали очень много нового из разных областей. Видно, что человек работает по максимуму. Лёгкий в общении, тактичный, внимательный, комфортный! Мы увидели самые красивые места вашего края. Будем рекомендовать нашего экскурсовода.

О Ольга Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города

За один день посмотрели большую часть достопримечательностей Красноярска. Перемещаясь между локациями, Игорь рассказывал много интересных фактов о городе читать дальше и местах экскурсии, ответил на все вопросы, которых было немало. Так что скучать времени не было.

Помимо описанных мест, также заезжали на "неофициальные" смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на природу.

А Алексей Здравствуй, Красноярск Здравствуйте! Анатолий как гид отличный экскурсовод, грамотная речь и знания истории Красноярского края и не только. Очень нам все понравилось!!!

Ю Юлия Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Замечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одном дыхании. Увидели много великолепных локаций. Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Рекомендую, однозначно!

М Марина Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска читать дальше Удобно было путешествовать в микроавтобусе, так как нас было 5 человек. С погодой исключительно повезло. Экскурсовод посоветовал, что ещё посмотреть самостоятельно. Это нам помогло составить идеальный план путешествия👍🏼 Программа по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах и показывал самые красивые места.

Д Даниил Здравствуй, Красноярск 1. Анатолий приехал ровно вовремя в назначенное место встречи

2. Экскурсия соответствовала описанию.

3. Анатолий хороший рассказчик, видно,что любит Красноярский край, интересуется историей, рассказывает информацию за пределами условной Википедии, и может поддержать разговор на неформальные темы, касающиеся Красноярска.



Всем рекомендую.

Л ЛОМОВ Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Все понравилось, рекомендую!

Е Евгений Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города Экскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам очень понравилось. Дети довольны. Игорь любит и хорошо знает свой город. Всем рекомендую, не пожалеете 👍.