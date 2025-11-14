Мои заказы

Театр им. А. С. Пушкина – экскурсии в Красноярске

Найдено 6 экскурсий в категории «Театр им. А. С. Пушкина» в Красноярске, цены от 2000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
31 отзыв
Групповая
Лучший выбор
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2000 ₽ за человека
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
8 часов
-
20%
155 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 134 ₽12 667 ₽ за всё до 3 чел.
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
На машине
3.5 часа
-
10%
51 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Насладиться природными красотами края в поездке на авто без утомительных пешеходных маршрутов
Начало: На ул. Перенсона
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3150 ₽3500 ₽ за человека
Красноярск и Дивногорск за один день
На машине
4.5 часа
-
20%
263 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
Познакомьтесь с историей Красноярска, посетите Караульную гору и Дивногорск. Узнайте о Красноярской ГЭС и насладитесь природой заповедника Столбы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
11 800 ₽14 750 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Дата посещения: 14 ноября 2025
    Впечатлений через край!
    Виды, мощь Енисея, энергетика Саян, ну и, конечно, милота: беличья в национальном парке и утино-голубиная в Дивногорске))
    Спасибо гиду! Игорь, ты лучший!!!
    Ребята, советую!
    Влюбилась в Красноярский край! Обязательно вернусь!!
  • А
    Александр
    20 октября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Дата посещения: 19 октября 2025
    Все понравилось , рекомендую
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Волшебная экскурсия! Прекрасный гид, интересные факты и истории о становлении города. Единственный минус это тонированные стекла микроавтобуса. Но пешие прогулки и ночной Красноярск "как на ладони", компенсируют такие неудобства. Спасибо за приятно проведённое время!
  • А
    Антон
    11 июля 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Дата посещения: 11 июля 2025
    Очень красиво га маршруте, Игорь отличный гид!
  • Н
    Надежда
    13 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Дмитрий - замечательный гид! Отличное знание истории Красноярска, феноменальная память гида и исчерпывающий рассказ - все это в сочетании с
    читать дальше

    удивительной поездкой на автомобиле по городу и его окрестностям для небольшой группы туристов просто настоящая находка для гостей города! С самых первых минут повествование захватило нас, время пробежало очень быстро , а так же три часа поездки и содержательного обзора пролетели как один миг. Понравилось все - архитектурные памятники старины Красноярска, памятники выдающимся людям, современные здания. На любой вопрос Дмитрий всегда находил содержательный ответ, поразила его способность донести до слушателя информацию, которой было очень много. Экскурсия была очень интересной, насыщенная информацией и оставила массу положительных эмоции. Воспользуйтесь услугой экскурсовода Дмитрия и Вы не пожалеете о трех часах незабываемой автомобильно-пешеходной поездки "Знакомьтесь, Красноярск"!

  • В
    Владимир
    29 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Игорю есть что рассказать и в поездке прямо много локаций по пути и все они интересные: там есть и про
    читать дальше

    природу и про культуру и про животных.
    Когда покупали думали что дорого, по итогу считаем что поездка стоила каждого рубля. Это дело на целый день а впечатлений больше чем от всех остальных дней суммарно

    Игорю есть что рассказать и в поездке прямо много локаций по пути и все они интересные: там есть и про природу и про культуру и про животных
  • С
    Степан
    23 ноября 2025
    Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
    Спасибо за экскурсию! За короткое время увидели все главные достопримечательности! Рекомендую к посещению
  • А
    Анна
    22 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Благодарю Игоря за экскурсию. Общее представление об основных достопримечательностях получено, теперь буду планировать знакомство с регионом более точечно. Однозначно рекомендую экскурсию, если для вас важно получить общее представление о регионе в сжатые сроки
  • А
    Анастасия
    20 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Безумно понравилась и сама экскурсия и гид!!! Игорь веселый, внимательный к гостям и очень эрудированный гид!)) было интересно, безумно красиво и очень увлекательно!
    Благодарю!!!
    Безумно понравилась и сама экскурсия и гид!!! Игорь веселый, внимательный к гостям и очень эрудированный гид!))
  • И
    Игорь
    19 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Отличная экскурсия, интересный маршрут. За 6 часов удалось посетить несколько разнообразных локаций. Игорь рассказывал о городе и крае очень интересно, дал рекомендации.
  • О
    Офелия
    14 ноября 2025
    Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
    Приехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднее время все понравилось. Мы чередовали прогулки по основным местам с переездом на авто, где можно было погреться и оставить вещи.
    Приехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднееПриехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднееПриехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднееПриехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднееПриехала в командировку на 2 дня. Очень обрадовалась увидев экскурсию вечером. Несмотря на зимнее и позднее
  • Е
    Евгения
    13 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Благодарим Игоря за экскурсию! Насыщенно, очень познавательно. Узнали очень много нового из разных областей. Видно, что человек работает по максимуму. Лёгкий в общении, тактичный, внимательный, комфортный! Мы увидели самые красивые места вашего края. Будем рекомендовать нашего экскурсовода.
  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Экскурсия очень понравилась!
    За один день посмотрели большую часть достопримечательностей Красноярска. Перемещаясь между локациями, Игорь рассказывал много интересных фактов о городе
    читать дальше

    и местах экскурсии, ответил на все вопросы, которых было немало. Так что скучать времени не было.
    Помимо описанных мест, также заезжали на "неофициальные" смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на природу.
    Если Вы приехали на короткий срок, но хотите максимально погрузиться в культуру Красноярского края - данная экскурсия великолепный вариант.

    Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!
  • А
    Алексей
    9 ноября 2025
    Здравствуй, Красноярск
    Здравствуйте! Анатолий как гид отличный экскурсовод, грамотная речь и знания истории Красноярского края и не только. Очень нам все понравилось!!!
  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Замечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одном дыхании. Увидели много великолепных локаций. Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Рекомендую, однозначно!
    Замечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одномЗамечательная экскурсия. Игорь очень много рассказал интересных фактов. Насыщенный маршрут. 7 часов прошло, как на одном
  • М
    Марина
    4 ноября 2025
    Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
    Программа по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах и показывал самые красивые места.
    читать дальше

    Удобно было путешествовать в микроавтобусе, так как нас было 5 человек. С погодой исключительно повезло. Экскурсовод посоветовал, что ещё посмотреть самостоятельно. Это нам помогло составить идеальный план путешествия👍🏼

    Программа по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах иПрограмма по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах иПрограмма по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах иПрограмма по Красноярску и окрестностям нам очень понравилась! Экскурсовод все путешествие рассказывал об интересных фактах и
  • Д
    Даниил
    3 ноября 2025
    Здравствуй, Красноярск
    1. Анатолий приехал ровно вовремя в назначенное место встречи
    2. Экскурсия соответствовала описанию.
    3. Анатолий хороший рассказчик, видно,что любит Красноярский край, интересуется историей, рассказывает информацию за пределами условной Википедии, и может поддержать разговор на неформальные темы, касающиеся Красноярска.

    Всем рекомендую.
  • Л
    ЛОМОВ
    3 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Все понравилось, рекомендую!
    Все понравилось, рекомендую!
  • Е
    Евгений
    2 ноября 2025
    Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
    Экскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам очень понравилось. Дети довольны. Игорь любит и хорошо знает свой город. Всем рекомендую, не пожалеете 👍.
    Экскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам оченьЭкскурсия прошла отлично. Игорю огромное спасибо. Все было супер. Посетили все основные достопримечательности Красноярска. Нам очень
  • С
    Светлана
    22 октября 2025
    Здравствуй, Красноярск
    Здравствуй, Красноярск! Точное назаание экскурсии! С Красноярском у меня интересные отношения. То встречаемся, то расстаемся. В этом году судьба вновь
    читать дальше

    вернула меня в родной край. Приехали гости. Появился повод показать город и самой побывать там, где давно не была. Услугами сайта пользуюсь периодически в разных частях страны. Тут привлекло название и перечень знаковых мест. Нашим гидом был Анатолий. 4 часа пролетели быстр и комфортно. Анатолий не только провез нас по городу, но и наглядно показал как, например, выглядела Стрелка в прошлом. При этом мы не просто созерцали, но и размышляли. В общем, мы очень довольны! Благодарим Анатолия за любовь к саоему делу. Желаем здоровья и процветания его компании!

    Здравствуй, Красноярск! Точное назаание экскурсии! С Красноярском у меня интересные отношения. То встречаемся, то расстаемся. ВЗдравствуй, Красноярск! Точное назаание экскурсии! С Красноярском у меня интересные отношения. То встречаемся, то расстаемся. ВЗдравствуй, Красноярск! Точное назаание экскурсии! С Красноярском у меня интересные отношения. То встречаемся, то расстаемся. В

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Театр им. А. С. Пушкина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
  2. Здравствуй, Красноярск
  3. Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
  4. Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
  5. Красноярск и Дивногорск за один день
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Красноярская ГЭС
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Красноярские Столбы
  5. Театральная площадь
  6. ГЭС
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Театр им. А. С. Пушкина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2000 до 11 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Красноярске на 2025 год по теме «Театр им. А. С. Пушкина», 691 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль