1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
«Далее прокатитесь по главной улице исторического центра, усеянной купеческими особняками, и прогуляетесь по площади, с которой четыре века назад начался Красноярск»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
«Затем проедете по проспекту Мира — улице, особенно богатой историческими памятниками»
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«После мы проедем по центральным улицам города и поговорим о его прошлом в период Российской Империи»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«Проезжая по главным историческим улицам, обратите внимание на необычные деревянные и каменные здания и узнаете, где ступала нога «великих людей» Красного Яра»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
- ООлег30 мая 2024Елена супер гид! Очень профессионально провела нам экскурсию по Красноярску, все супер!
- ДДарья27 мая 2024Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось договориться об удобном времени экскурсии. Родители остались в восторге от экскурсии и действительно влюбились в Красноярск!
- ЯЯна2 мая 2024Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
- ММария21 апреля 2024Все было замечательно!
- ППавел7 апреля 2024Отличный гид! Рекомендую!
- ЕЕвгения25 февраля 2024Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Красноярске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 9 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 490 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Красноярска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод