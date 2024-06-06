Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Красноярска

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Красноярске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
«Далее прокатитесь по главной улице исторического центра, усеянной купеческими особняками, и прогуляетесь по площади, с которой четыре века назад начался Красноярск»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Красноярск за два часа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
«Затем проедете по проспекту Мира — улице, особенно богатой историческими памятниками»
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«После мы проедем по центральным улицам города и поговорим о его прошлом в период Российской Империи»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650 за всё до 4 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«Проезжая по главным историческим улицам, обратите внимание на необычные деревянные и каменные здания и узнаете, где ступала нога «великих людей» Красного Яра»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
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    подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску!

    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
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    гид Елена. Пунктуальная, интересно вела рассказ, чуть скорректировала по моей просьбе маршрут, показала все красивые виды города, и помогла с фото!) У неё есть и другие экскурсии, поэтому с удовольствием воспользуюсь её услугами вновь!

  • О
    Олег
    30 мая 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Елена супер гид! Очень профессионально провела нам экскурсию по Красноярску, все супер!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось договориться об удобном времени экскурсии. Родители остались в восторге от экскурсии и действительно влюбились в Красноярск!
    Бронировала экскурсию для родителей. Всё понравилось: Елена очень быстро отвечала на вопросы с сайта, быстро удалось
  • Я
    Яна
    2 мая 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
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    что посмотреть. Видно, что восхищается и гордится родным краем. На канатке прокатиться не удалось из-за плохой погоды, съездили туда сами на следующий день.

  • М
    Мария
    21 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Все было замечательно!
  • П
    Павел
    7 апреля 2024
    Экскурсия по Красноярску на автомобиле
    Отличный гид! Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    25 февраля 2024
    Познакомиться с Красноярском за 3 часа
    Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Красноярск и Дивногорск за один день
  2. Влюбиться в Красноярск за два часа
  3. Экскурсия по Красноярску на автомобиле
  4. Познакомиться с Красноярском за 3 часа
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 9 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 490 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Красноярска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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