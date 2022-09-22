Памятник Попову и Астрономическая беседка с мемориальной доской
Петровская пристань
Пеньковый мост
Погибшим на клипере Опричник
Памятник мичману Домашенко
Доковый бассейн
Дуб, посаженный адмиралом Макаровым
Парусный мост
Малая дорога жизни
Памятник революционным морякам Кронштадта
Вечный огонь
Памятник адмиралу Степану Макарову
Макаровский мост (Петровский овраг)
Морской собор святителя Николая Чудотворца
Памятник адмиралу Федору Ушакову
Орудие имени Ивана Ивановича Томбасова
Памятник адмиралу Фаддею Беллинсгаузену
Памятник В. И. Ленину
Памятник блокадной колюшке
Кронштадтский футшток
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С чем у вас ассоциируется Кронштадт?
Наверно, в первую очередь — с кораблями. Так оно и есть: с самого первого дня Кронштадт стал надежной базой русского военного флота на северо-западных рубежах страны. Но Кронштадт — это еще и инженерная мысль, передовые технологии, великие открытия и значимые страницы истории.
Что вы увидите?
Памятник Пахтусову;
Маяк в Кронштадте;
Петровская пристань;
Пеньковый мост;
Погибшим на клипере Опричник;
Памятник мичману Домашенко;
Дуб, посаженный адмиралом Макаровым;
Парусный мост;
и многое другое.
"Начинаем погружение в историю, отдать швартовы!"
Ответы на вопросы
Что входит
Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
Билеты в музеи
Обед и т. п
Где начинаем и завершаем?
Начало: Макаровская улица, дом 3
Завершение: Макаровская улица, Синий мост
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Город-крепость Кронштадт". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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