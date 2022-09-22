Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»

Что здесь делал изобретатель радио А.С. Попов

Что здесь делал изобретатель радио А. С. Попов? Как устроен первый в России сухой док, и чем он так удивил иностранцев? С какого причала отправилась экспедиция, открывшая Антарктиду? Как и почему кронштадтские моряки успели поучаствовать в революции 1917 года с обеих сторон? На все эти вопросы найдется ответ в нашей уникальной экскурсии с элементами квеста.
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Пахтусову
  • Петровский док
  • Маяк в Кронштадте
  • Памятник Попову и Астрономическая беседка с мемориальной доской
  • Петровская пристань
  • Пеньковый мост
  • Погибшим на клипере Опричник
  • Памятник мичману Домашенко
  • Доковый бассейн
  • Дуб, посаженный адмиралом Макаровым
  • Парусный мост
  • Малая дорога жизни
  • Памятник революционным морякам Кронштадта
  • Вечный огонь
  • Памятник адмиралу Степану Макарову
  • Макаровский мост (Петровский овраг)
  • Морской собор святителя Николая Чудотворца
  • Памятник адмиралу Федору Ушакову
  • Орудие имени Ивана Ивановича Томбасова
  • Памятник адмиралу Фаддею Беллинсгаузену
  • Памятник В. И. Ленину
  • Памятник блокадной колюшке
  • Кронштадтский футшток
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С чем у вас ассоциируется Кронштадт?
Наверно, в первую очередь — с кораблями. Так оно и есть: с самого первого дня Кронштадт стал надежной базой русского военного флота на северо-западных рубежах страны. Но Кронштадт — это еще и инженерная мысль, передовые технологии, великие открытия и значимые страницы истории.
Что вы увидите?
Памятник Пахтусову;
Маяк в Кронштадте;
Петровская пристань;
Пеньковый мост;
Погибшим на клипере Опричник;
Памятник мичману Домашенко;
Дуб, посаженный адмиралом Макаровым;
Парусный мост;
и многое другое.

"Начинаем погружение в историю, отдать швартовы!"

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Обед и т. п
Где начинаем и завершаем?
Начало: Макаровская улица, дом 3
Завершение: Макаровская улица, Синий мост
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Город-крепость Кронштадт". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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