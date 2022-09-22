Что здесь делал изобретатель радио А. С. Попов? Как устроен первый в России сухой док, и чем он так удивил иностранцев? С какого причала отправилась экспедиция, открывшая Антарктиду? Как и почему кронштадтские моряки успели поучаствовать в революции 1917 года с обеих сторон? На все эти вопросы найдется ответ в нашей уникальной экскурсии с элементами квеста.