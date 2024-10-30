Квест-экскурсия по Кронштадту: большой маршрут

Погрузитесь в атмосферу морских приключений, участвуя в квест-экскурсии по Кронштадту. Узнайте легенды города и почувствуйте себя настоящими моряками
Квест-экскурсия по Кронштадту - это уникальная возможность погрузиться в морскую атмосферу города.

Участники смогут изучить морскую терминологию, связать морские узлы и передать послания на морском языке.

Программа включает посещение парка «Остров фортов», знакомство с историей и легендами Кронштадта, а также возможность найти сладкое сокровище. Экскурсия подходит для всех возрастов и будет интересна как детям, так и взрослым
5
1 отзыв

6 причин купить этот квест

  • ⚓ Изучение морской терминологии
  • 🗺️ Самостоятельное прокладывание маршрута
  • 🧭 Увлекательные задания на морскую тематику
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🎁 Поиск сладкого сокровища
  • 🌟 Уникальный формат для всех возрастов
Квест-экскурсия по Кронштадту: большой маршрут
Квест-экскурсия по Кронштадту: большой маршрут
Квест-экскурсия по Кронштадту: большой маршрут
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Парк «Остров фортов»
  • Морской Никольский собор

Описание квеста

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам Кронштадта! Наш маршрут пройдет через самые интересные уголки города, включая:

  • Центр города
  • Парк «Остров фортов»
  • Сквер «Инчхон»
  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорную площадь

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вам предстоит:

  • Решить секретные задания
  • Самостоятельно построить маршрут по карте города
  • Исследовать самые интересные достопримечательности
  • Найти невероятно вкусное сокровище Кронштадта
  • Научиться вязать крепкий морской узел
  • Изучить специальные морские термины
  • Познакомиться с уникальной азбукой моряков и поговорить на морском языке
  • Услышать истории выдающихся мореплавателей Кронштадта и захватывающие легенды

Что вы узнаете?

На экскурсии вы получите ответы на множество интересных вопросов:

  • Что связывает Кронштадт с чугунным котлом?
  • Как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга?
  • Как парк «Остров фортов» изменил жизнь горожан?
  • Что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее?
  • Почему Юрий Гагарин назвал город «Пупом земли»?
  • Почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»?

Кому подойдет квест-экскурсия?

Наш квест-экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям с 11 лет. Мы рады видеть:

  • Компании друзей и коллег
  • Школьные классы и студентов
  • Опытных и искушенных путешественников

Мы можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек предусмотрена доплата 700 руб.

Важно знать

Маршрут не включает посещение кафе и магазинов, но в конце путешествия наш гид подскажет, где можно подкрепиться. Квест проведу я или другой гид из нашей команды.

Согласно расписанию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр города
  • Парк «Остров фортов»
  • Сквер «Инчхон»
  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
Что включено
  • Услуги гида
  • Презенты после прохождения квеста
Что не входит в цену
  • Дополнительные денежные сборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Кронштадт, парк «Остров фортов»
Завершение: Г. Кронштадт, Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Рады, что вы выбрали квест-экскурсию по Кронштадту. В забронированную дату и время гид будет ждать вас в парке «Остров фортов» на площади у фудкорта
  • Из-за большого туристического потока на въезде в Кронштадт могут быть пробки, поэтому просим планировать маршрут заранее
  • Телефон для связи: +79218723354
  • С нетерпением ждём нашей встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
30 окт 2024
Выражаем благодарность нашему эрудированному экскурсоводу Алексею за необычный формат экскурсии-квеста.
Мы выбрали индивидуальную экскурсию на 2 семьи. (Было 7 человек)
Очень комфортно и непринуждённо гуляли по городу, знакомясь с достопримечательностями в сопровождении
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Алексея. Дети и взрослые разгадывали ребусы, отгадывали кроссворды на морскую тему, научились вязать морской узел и узнали много нового про морское дело и про замечательный город Кронштадт.
Было ощущение, что мы давно знакомы, такая добрая была атмосфера и общение.
На любые наши вопросы у Алексея был готов ответ.
Понравилась игра "Верю- не верю", можно было проверить свой кругозор и поразмышлять совместно.
Спасибо за Ваш труд и профессионализм.

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