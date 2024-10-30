Квест-экскурсия по Кронштадту - это уникальная возможность погрузиться в морскую атмосферу города. Участники смогут изучить морскую терминологию, связать морские узлы и передать послания на морском языке. Программа включает посещение парка «Остров фортов», знакомство с историей и легендами Кронштадта, а также возможность найти сладкое сокровище. Экскурсия подходит для всех возрастов и будет интересна как детям, так и взрослым

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 18 чел.)

от 7500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Кронштадте

Алексей Ваш гид в Кронштадте

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание квеста

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам Кронштадта! Наш маршрут пройдет через самые интересные уголки города, включая:

Центр города

Парк «Остров фортов»

Сквер «Инчхон»

Кронштадтский футшток

Доковый мост

Кронштадтский маяк

Петровский парк

Якорную площадь

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вам предстоит:

Решить секретные задания

Самостоятельно построить маршрут по карте города

Исследовать самые интересные достопримечательности

Найти невероятно вкусное сокровище Кронштадта

Научиться вязать крепкий морской узел

Изучить специальные морские термины

Познакомиться с уникальной азбукой моряков и поговорить на морском языке

Услышать истории выдающихся мореплавателей Кронштадта и захватывающие легенды

Что вы узнаете?

На экскурсии вы получите ответы на множество интересных вопросов:

Что связывает Кронштадт с чугунным котлом?

Как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга?

Как парк «Остров фортов» изменил жизнь горожан?

Что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее?

Почему Юрий Гагарин назвал город «Пупом земли»?

Почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»?

Кому подойдет квест-экскурсия?

Наш квест-экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям с 11 лет. Мы рады видеть:

Компании друзей и коллег

Школьные классы и студентов

Опытных и искушенных путешественников

Мы можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек предусмотрена доплата 700 руб.

Важно знать

Маршрут не включает посещение кафе и магазинов, но в конце путешествия наш гид подскажет, где можно подкрепиться. Квест проведу я или другой гид из нашей команды.