Квест-экскурсия по Кронштадту - это уникальная возможность погрузиться в морскую атмосферу города.
Участники смогут изучить морскую терминологию, связать морские узлы и передать послания на морском языке.
Программа включает посещение парка «Остров фортов», знакомство с историей и легендами Кронштадта, а также возможность найти сладкое сокровище. Экскурсия подходит для всех возрастов и будет интересна как детям, так и взрослым
Участники смогут изучить морскую терминологию, связать морские узлы и передать послания на морском языке.
Программа включает посещение парка «Остров фортов», знакомство с историей и легендами Кронштадта, а также возможность найти сладкое сокровище. Экскурсия подходит для всех возрастов и будет интересна как детям, так и взрослым
6 причин купить этот квест
- ⚓ Изучение морской терминологии
- 🗺️ Самостоятельное прокладывание маршрута
- 🧭 Увлекательные задания на морскую тематику
- 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 🎁 Поиск сладкого сокровища
- 🌟 Уникальный формат для всех возрастов
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Парк «Остров фортов»
- Морской Никольский собор
Описание квеста
Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам Кронштадта! Наш маршрут пройдет через самые интересные уголки города, включая:
- Центр города
- Парк «Остров фортов»
- Сквер «Инчхон»
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорную площадь
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вам предстоит:
- Решить секретные задания
- Самостоятельно построить маршрут по карте города
- Исследовать самые интересные достопримечательности
- Найти невероятно вкусное сокровище Кронштадта
- Научиться вязать крепкий морской узел
- Изучить специальные морские термины
- Познакомиться с уникальной азбукой моряков и поговорить на морском языке
- Услышать истории выдающихся мореплавателей Кронштадта и захватывающие легенды
Что вы узнаете?
На экскурсии вы получите ответы на множество интересных вопросов:
- Что связывает Кронштадт с чугунным котлом?
- Как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга?
- Как парк «Остров фортов» изменил жизнь горожан?
- Что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее?
- Почему Юрий Гагарин назвал город «Пупом земли»?
- Почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»?
Кому подойдет квест-экскурсия?
Наш квест-экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям с 11 лет. Мы рады видеть:
- Компании друзей и коллег
- Школьные классы и студентов
- Опытных и искушенных путешественников
Мы можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек предусмотрена доплата 700 руб.
Важно знать
Маршрут не включает посещение кафе и магазинов, но в конце путешествия наш гид подскажет, где можно подкрепиться. Квест проведу я или другой гид из нашей команды.
Согласно расписанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города
- Парк «Остров фортов»
- Сквер «Инчхон»
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
Что включено
- Услуги гида
- Презенты после прохождения квеста
Что не входит в цену
- Дополнительные денежные сборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Кронштадт, парк «Остров фортов»
Завершение: Г. Кронштадт, Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Здравствуйте
- Рады, что вы выбрали квест-экскурсию по Кронштадту. В забронированную дату и время гид будет ждать вас в парке «Остров фортов» на площади у фудкорта
- Из-за большого туристического потока на въезде в Кронштадт могут быть пробки, поэтому просим планировать маршрут заранее
- Телефон для связи: +79218723354
- С нетерпением ждём нашей встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
30 окт 2024
Выражаем благодарность нашему эрудированному экскурсоводу Алексею за необычный формат экскурсии-квеста.
Мы выбрали индивидуальную экскурсию на 2 семьи. (Было 7 человек)
Очень комфортно и непринуждённо гуляли по городу, знакомясь с достопримечательностями в сопровождении
Мы выбрали индивидуальную экскурсию на 2 семьи. (Было 7 человек)
Очень комфортно и непринуждённо гуляли по городу, знакомясь с достопримечательностями в сопровождении
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