Как получить новые впечатления и не уезжать далеко из Санкт-Петербурга?

Очень просто — в один прекрасный день отправиться в Кронштадт. Раньше попасть сюда можно было только по пропускам, а теперь надо просто захотеть.

Знакомство с Кронштадтом мы начнем с посещения Никольского морского собора, посвященного морякам военно-морского флота. Его купол виден из Санкт-Петербурга, а интерьер поражает воображение. Далее предстоит знакомство с уникальной доковой системой эпохи Петра Первого, это стало возможно совсем недавно благодаря открытию нового общественного пространства «Патриот».

Прогулка 👣 по Летнему саду, Петровскому парку и набережной с причалом из гранита вернет нас в дореволюционный Кронштадт, где с тех пор почти ничего не изменилось. Мы познакомимся с Купеческой гаванью, полюбуемся Итальянским прудом с Голландской кухней и грузовым краном для снятия мачт. Вы узнаете, откуда отсчитывается нулевой уровень всей измерительной системой России, и увидите волшебное металлическое дерево 🌲, которое может исполнить ваши желания.

Помимо всего прочего, вы получите ответы на вопросы: