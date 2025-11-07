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По Кронштадту с профессиональным краеведом

Прогулка по Кронштадту откроет перед вами удивительные исторические и природные достопримечательности, включая Морской собор и уникальные форты
Кронштадт - жемчужина Финского залива, где история встречается с современностью.

Здесь можно увидеть величественный Морской собор, прогуляться по новым паркам и ощутить дух морских приключений. Краевед расскажет о научных открытиях и покажет футшток, известный как пуп Земли. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к прошлому России
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Величие Финского залива
  • 🏛️ Морской собор на Якорной площади
  • 🔍 Исторические открытия
  • ⚓ Уникальные форты и маяки
  • 🚶‍♂️ Прогулка с краеведом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми красотами природы и архитектуры. Октябрь и апрель также подойдут для визита, хотя могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть холодный климат и ограниченные возможности для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
По Кронштадту с профессиональным краеведом
По Кронштадту с профессиональным краеведом
По Кронштадту с профессиональным краеведом

Что можно увидеть

  • Кронштадтский Морской собор
  • Футшток
  • Форты
  • Эсминец Беспокойный

Описание экскурсии

Кронштадт: Уютный пригород Петербурга

Кронштадт — это один из самых популярных пригородов Санкт-Петербурга, который удивляет своей атмосферой и богатой историей. Здесь вы сможете насладиться живописными видами Финского залива, величественными кораблями и маяками, а также новыми парками и местами для отдыха.

Достопримечательности Кронштадта

В Кронштадте вы найдете множество интересных мест и достопримечательностей:

  • Кронштадтский Морской собор на Якорной площади
  • Первый в мире сухой док
  • Кронштадтский футшток, который Юрий Гагарин назвал "пупом Земли"

Уникальные открытия

Во время пешей прогулки по этому прекрасному городу вы сможете узнать о том, почему Кронштадт стал научным центром дореволюционной России. Здесь были совершены важнейшие открытия, которые изменили ход истории.

Военно-морская история

Вы сможете увидеть и потрогать своими руками настоящие старинные и современные пушки, а также взглянуть на бывший флагман Балтийского флота — эсминец "Беспокойный".

Морской собор

Не забудьте посетить главный Морской собор России, в котором хранится память о всех моряках, отдавших свою жизнь за Родину. При желании вы можете подняться на смотровую площадку храма, расположенную на высоте 53 метра, откуда открывается впечатляющий вид на город.

Кронштадт — это место, где история и культура переплетаются с природной красотой. Откройте для себя его тайны и насладитесь уникальным опытом!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кронштадт
  • Якорная площадь
  • Морской собор
  • Памятник С. Макарову
  • Петровский парк
  • Пристани и военные корабли
  • Финский залив и форты
Что включено
  • Сопровождение профессиональным краеведом
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Якорная площадь, у памятника Макарову
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
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1
В
Кронштадт уютный маленький городок, с широкими улицами, чистый. Много интересных локаций. Гид Владимир рассказал про историю Кронштадта и появлению Фортов. Было очень интересно.
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Е
Очень понравилась экскурсия в Кронштадт с гидом Светланой. Интересно было взрослым и детям. Очень порадовало, что Светлана прекрасно умеет общаться не только со взрослыми, но и с детьми. Она ненавязчиво вовлекали наших мальчиков 8 и 10 лет в диалог, им было интересно. Спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию.
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В
Всё понравилось, узнали много исторических фактов. Очень профессиональный и знающий гид Лариса! Огромное ей спасибо! Если доведётся ещё приехать, обязательно воспользуемся её услугами
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С
Занимательная обзорная экскурсия с погружением в историю. Гид рассказывает очень интересно, отвечает на все вопросы, легко подстраивается под темп и интересы экскурсантов
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Н
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Н
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