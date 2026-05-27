На экскурсии вы увидите знаковые места исторического центра и форты Кронштадта. Поймёте, как на протяжении трёх веков город защищает Санкт-Петербург от угроз. А ещё услышите местные легенды и истории о мореплавателях.
Описание экскурсии
Наш маршрут начнётся в центре Кронштадта и пройдёт через:
- Кронштадтский футшток
- Голландскую кухню
- Петровский парк
- Якорную площадь
Финал — в парке «Остров фортов».
Вы узнаете:
- почему на месте собора поставили памятник Ленину
- где находится дерево с одним ухом и длинным носом
- какая рыбка спасла кронштадтцев и ленинградцев от голода в годы блокады
- почему город называли огневым щитом Ленинграда
- почему Морской Никольский собор получил прозвище «Максимка»
- какие выдающиеся мореплаватели прославили Кронштадт
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Elantra 2017 года выпуска
- С вами будет один из гидов нашей команды
Если вы едете из Санкт-Петербурга:
- вам подойдут маршруты №101 и №101Э (от ст. м. «Старая Деревня» и ст. м. «Беговая»), а также №207 (от ст. м. «Проспект Просвещения»)
- можете отправиться на скоростном катамаране, который отходит прямо от Зимнего дворца
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1581 туриста
Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!
