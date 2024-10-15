Памятник колюшке – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник колюшке» в Кронштадте, цены от 5 760 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Удивительный Кронштадт
Пешая
скидка
10%
257 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
64005 760 за всё до 6 чел.
Гастрономический Кронштадт
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический Кронштадт
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 12:00
4 ноя в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Пешая
На микроавтобусе
5.5 часов
Квест
до 6 чел.
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Отправиться в небольшое путешествие по колыбели российского флота
Начало: На Якорной площади
6 ноя в 10:30
9 ноя в 11:30
6 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 октября 2024
    Удивительный Кронштадт
    Нам очень понравилось с Ольгой в Кронштадте. Она знает и любит этот город. Мы были компанией из семейной пары и дедушки. Понравилось всем. Много увлекательных фактах о славной истории города.
  • С
    Светлана
    8 октября 2024
    Удивительный Кронштадт
    Ольга, спасибо большое за эту прекрасную прогулку по вашему городу. 😍
  • Н
    Наталия
    30 сентября 2024
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия по содержанию и организации. Общаться было легко и непринуждённо. Рекомендую Ольгу.
  • О
    Осипова
    22 августа 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем по другому - с
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    гастрономического ракурса. Понравилось, что Ирина подготовила такой материал, изучала архивы, сразу почувствовали увлеченность экскурсовода историей города. По туристическим местам тоже прошлись, но увидели и самый большой холодильник, где хранили запасы, посмотрели на хлебокомбинат, где делают очень вкусные сушки (сушками угостили), услышали историю рыбки, которая спасала жителей по время блокады. Ирина отвечала на все вопросы по тематике и вне ее, не скучали ни дети ни взрослые. Рекомендую экскурсию, но не как классический туристическим маршрут, а для любителей необычной подачи истории!

    Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем
  • В
    Вероника
    14 августа 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Спасибо Ирине за рассказ и особенно сушки)). Нам очень понравилось и смогли поговорить не только о гастрономии Кронштадта.
  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Ирина, отличный гид, который знает все о городе не понаслышке,она в нем родилась и выросла. С Ириной вы у знаете все тайны и секреты города, о которых возможно никогда не слышали.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Памятник колюшке»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительный Кронштадт
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  3. Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Петровский парк
  6. Форт Константин
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Итальянский дворец
  10. Владимирский собор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в октябре 2024
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