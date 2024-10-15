скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
64005 760₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический Кронштадт
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 12:00
4 ноя в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
5.5 часов
Квест
до 6 чел.
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Отправиться в небольшое путешествие по колыбели российского флота
Начало: На Якорной площади
6 ноя в 10:30
9 ноя в 11:30
6 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 октября 2024Нам очень понравилось с Ольгой в Кронштадте. Она знает и любит этот город. Мы были компанией из семейной пары и дедушки. Понравилось всем. Много увлекательных фактах о славной истории города.
- ССветлана8 октября 2024Ольга, спасибо большое за эту прекрасную прогулку по вашему городу. 😍
- ННаталия30 сентября 2024Отличная экскурсия по содержанию и организации. Общаться было легко и непринуждённо. Рекомендую Ольгу.
- ООсипова22 августа 2024Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем по другому - с
- ВВероника14 августа 2024Спасибо Ирине за рассказ и особенно сушки)). Нам очень понравилось и смогли поговорить не только о гастрономии Кронштадта.
- ООксана19 июля 2024Ирина, отличный гид, который знает все о городе не понаслышке,она в нем родилась и выросла. С Ириной вы у знаете все тайны и секреты города, о которых возможно никогда не слышали.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Памятник колюшке»
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