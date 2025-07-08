Мои заказы

Макаровский мост – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Макаровский мост» в Кронштадте, цены от 1588 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Маячный Кронштадт
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
1 фев в 11:00
2 фев в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зорина
    8 июля 2025
    Маячный Кронштадт
    Все прошло отлично. Ольга отличный экскурсовод. Нас было 8 человек из них 5 детей-мальчишек, им было все понятно и интересно. Рекомендую.
  • П
    Полина
    10 февраля 2025
    Маячный Кронштадт
    Прекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и очень хочется вернутся в другие времена года! Рекомендую Ирину как прекрасного краеведа, приятную девушку и великолепного рассказчика!
    Прекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и оченьПрекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и оченьПрекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и оченьПрекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и оченьПрекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и очень
  • Ю
    Юлия
    11 января 2025
    Маячный Кронштадт
    2 часа? Экскурсия? О нет! Это удивительное путешествие с одним из самых прекрасных и знающих людей о маяках, о городе,
    читать дальше

    о людях! Ирина с таким яркими и воодушевленными глазами, с таким вовлекающим интересом и энергией так много рассказала и показала нам. . приедем летом! Ирина, спасибо! Дальше больше! ❤️

  • М
    Марина
    25 октября 2024
    Маячный Кронштадт
    👍👍👍👍
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2024
    Маячный Кронштадт
    Экскурсия была прекрасной, увлеченный гид Ирина, знает все о мире маяков. Благодарим за погружение)
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Экскурсия очень понравилась мне и сыну 11 лет. Не каждый гид согласится проводить экскурсию в такую непогоду, которая пришлась на
    читать дальше

    нашу дату. Ира не только не отменила, но ещё и сумела на ходу перестроить маршрут, рассказывала очень интересно, увлекательно и с любовью к теме и к своему городу)

  • М
    Мария
    19 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Спасибо огромное за чудесный день в Кронштадте. За Маяки, рассказы, небо и воду, секретные замочные скважины и личные важные истории!

    Мы
    читать дальше

    подсмотрели (тут на Трипстере в отзывах) идею, что можно объединить сразу же две темы - про Маяки и Еду. Это оказалось отличной идеей! Прогулка вышла долгой (как и мечтали) и насыщенной впечатлениями.

    В Кронштадте мы (семья с 2 детьми) бывали много раз, а с экскурсией впервые. Столько познавательного и увлекательного увидели, услышали, попробовали! Да-да, кронштадские сушки мммм какие вкусные! Особенно рядом со зданием, где их готовят. Детям было важно все, связанное с кулинарной составляющей прогулки и рассказов, а папе - маячные истории.

    Спасибо огромное, Ира!
    Рекомендуем от всей души!

  • Г
    Галя
    9 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Чтобы так увлекательно рассказывать о чем-то, надо быть влюбленным в то,чем ты занят… Ира, это тот человек, у которого горят
    читать дальше

    глаза, она имея глубокие знания еще и наглядно и доступно может их донести… (и бинокль за спиной для туристов носит)… Очень рекомендую! А сама, если будет возможность,возьму еще и другую экскурсию Иры.

  • К
    Калачикова
    5 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Кронштадт нам показала лучший экскурсовод. Глубоко, интересно, ярко вела Ирина свой рассказ. Она сумела сделать так,что мы влюбились в город.
    читать дальше

    Ирина - удивительно светлый человек. Этот ее свет, ее энергия и радость заряжали и экскурсантов.
    Мы рады,что с городом нас знакомила Ирина. Рады,что она встретилась на нашем пути!!! Спасибо!!!!

    Кронштадт нам показала лучший экскурсовод. Глубоко, интересно, ярко вела Ирина свой рассказ. Она сумела сделать так,что
  • А
    Алексей
    30 июля 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина провела нам отличную экскурсию, отлично рассказала про город и его историю, подробно ответила на все вопросы. Она также дала хорошие рекомендации по местным заведения и другим местам.
  • Д
    Дарья
    12 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Посетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях по городу. Ирина знает о
    читать дальше

    маяках абсолютно все!! И не только о них, рассказывает с огромным желанием и душой, невероятно эрудированная девушка!! Экскурсия в самое сердце, огромное спасибо!

    Посетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях поПосетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях по
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки.
    И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Маячный Кронштадт
    Мы безмерно благодарны Ирине за ее ответственное отношение к работе. К сожалению, она заболела в день экскурсии, не смогла ее
    читать дальше

    провести, но оперативно нашла себе замену, и экскурсия состоялась.
    В процессе подготовки программы Ира очень помогла нам советами, за что ей тоже огромное спасибо!
    Обязательно будем обращаться к ней в дальнейшем! Она очень надежный и приятный в общении человек.
    Большое спасибо!
    Татьяна

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Маячный Кронштадт
    Экскурсия очень понравилась. Были поражены энциклопедическми знаниями Ирины, а также эмоциональностью и энергичностью рассказа, 2 часа без остановки выдавать исторические факты - это высокий уровень! Всем рекомендуем! Рассчитываете время и одевайтесь по погоде!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Макаровский мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Маячный Кронштадт
  2. Понять величие Кронштадта
  3. Видеоэкскурсия по Кронштадту
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Адмиралтейство
  5. Итальянский дворец
  6. Гостиный Двор
  7. Петровский парк
  8. Форт Константин
  9. Музей подводных лодок
  10. Форт Кроншлот
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в декабре 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Макаровский мост" можно забронировать 3 экскурсии от 1588 до 6000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2025 год по теме «Макаровский мост», 77 ⭐ отзывов, цены от 1588₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль