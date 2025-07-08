читать дальше

подсмотрели (тут на Трипстере в отзывах) идею, что можно объединить сразу же две темы - про Маяки и Еду. Это оказалось отличной идеей! Прогулка вышла долгой (как и мечтали) и насыщенной впечатлениями.



В Кронштадте мы (семья с 2 детьми) бывали много раз, а с экскурсией впервые. Столько познавательного и увлекательного увидели, услышали, попробовали! Да-да, кронштадские сушки мммм какие вкусные! Особенно рядом со зданием, где их готовят. Детям было важно все, связанное с кулинарной составляющей прогулки и рассказов, а папе - маячные истории.



Спасибо огромное, Ира!

Рекомендуем от всей души!