Голландская кухня – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Голландская кухня» в Кронштадте, цены от 1900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Гастрономический Кронштадт
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический Кронштадт
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
10 янв в 12:00
11 янв в 11:30
6000 за всё до 10 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Прогуляться по городу в компании виртуального гида и увидеть всё самое интересное
Начало: У музыкального фонтана в Андреевском саду
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
22222000 за всё до 20 чел.
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Погрузитесь в эпоху Петра I, исследуйте уникальные инженерные чудеса и откройте для себя морские легенды Кронштадта в компании опытного гида
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 11:00
5 янв в 11:00
12 янв в 11:00
1900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Осипова
    22 августа 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем по другому - с
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    гастрономического ракурса. Понравилось, что Ирина подготовила такой материал, изучала архивы, сразу почувствовали увлеченность экскурсовода историей города. По туристическим местам тоже прошлись, но увидели и самый большой холодильник, где хранили запасы, посмотрели на хлебокомбинат, где делают очень вкусные сушки (сушками угостили), услышали историю рыбки, которая спасала жителей по время блокады. Ирина отвечала на все вопросы по тематике и вне ее, не скучали ни дети ни взрослые. Рекомендую экскурсию, но не как классический туристическим маршрут, а для любителей необычной подачи истории!

    Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсемЭкскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем
  • В
    Вероника
    14 августа 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Спасибо Ирине за рассказ и особенно сушки)). Нам очень понравилось и смогли поговорить не только о гастрономии Кронштадта.
  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Гастрономический Кронштадт
    Ирина, отличный гид, который знает все о городе не понаслышке,она в нем родилась и выросла. С Ириной вы у знаете все тайны и секреты города, о которых возможно никогда не слышали.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Голландская кухня»

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  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Адмиралтейство
  7. Форт Александр
  8. Форт Кроншлот
  9. Владимирский собор
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в декабре 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Голландская кухня" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 6000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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