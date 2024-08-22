2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический Кронштадт
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
10 янв в 12:00
11 янв в 11:30
6000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Прогуляться по городу в компании виртуального гида и увидеть всё самое интересное
Начало: У музыкального фонтана в Андреевском саду
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
22222000₽ за всё до 20 чел.
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Кронштадт: кладезь истории и жемчужина Балтики
Погрузитесь в эпоху Петра I, исследуйте уникальные инженерные чудеса и откройте для себя морские легенды Кронштадта в компании опытного гида
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 11:00
5 янв в 11:00
12 янв в 11:00
1900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООсипова22 августа 2024Экскурсия понравилась своей неординарностью, это не просто прогулка по туристическим местам, а взгляд на город совсем по другому - с
- ВВероника14 августа 2024Спасибо Ирине за рассказ и особенно сушки)). Нам очень понравилось и смогли поговорить не только о гастрономии Кронштадта.
- ООксана19 июля 2024Ирина, отличный гид, который знает все о городе не понаслышке,она в нем родилась и выросла. С Ириной вы у знаете все тайны и секреты города, о которых возможно никогда не слышали.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Голландская кухня»
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