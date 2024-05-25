Е Екатерина Нескучный Кронштадт Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать

Е Екатерина «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых читать дальше не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии. Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это

Н Наталия Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине

М Мария Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!

А Алла «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.