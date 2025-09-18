Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Тойота»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
«Поедем на подготовленных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-путешествие в каньон Прохладный
Побывать в окрестностях Лазаревского, где силы природы оживают в камнях и воде
Начало: В пределах Лазаревского
«До самых диких мест мы доберёмся на проходимых джипах — бездорожье им не помеха»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 сентября 2025Красота вокруг
- ААсиния26 августа 2025Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным,
- ТТатьяна26 августа 2025Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые
- ООксана21 августа 2025Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.
БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳
- ДДарья15 августа 2025Добрый день)
Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉
- ВВоробьева7 августа 2025Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель
- ЕЕкатерина3 августа 2025Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
- ННаталья29 июня 202528 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у
- ААЛЕНА17 мая 2025позновательная экскурсия, красивые места
- ФФилипп13 мая 2025Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
- ССентюрева6 мая 2025Великолепная экскурсия!!! Море впечатлений и у меня, и у ребёнка!!! Ислам очень интересный рассказчик, классный водитель и приятный в общении человек. Однозначно всем рекомендую!!!
- ААнжела19 апреля 2025Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек, добрый, заботливый, к каждому
