Мои заказы

Покататься на джипах в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Лазаревском, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Джиппинг
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Тойота»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Джиппинг
На машине
3.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
«Поедем на подготовленных джипах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Джип-путешествие в каньон Прохладный
Джиппинг
На машине
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-путешествие в каньон Прохладный
Побывать в окрестностях Лазаревского, где силы природы оживают в камнях и воде
Начало: В пределах Лазаревского
«До самых диких мест мы доберёмся на проходимых джипах — бездорожье им не помеха»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 сентября 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Красота вокруг
  • А
    Асиния
    26 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным,
    читать дальше

    не давал загрустить или отвлечься, рассказывал и показывал всё самое интересное.
    Первая поездка выдалась незабываемой настолько, что я поехала второй раз по этому же маршруту и ни разу не пожалела.
    Больше всего понравились сама дорога по горам, невероятно красивый водопад и дегустация вина, что первый, что второй раз я уехала с кучей бутылок любимого напитка и готова вернуться снова.) И я вернусь. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    26 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые
    читать дальше

    можно сразу приобрести, затем катание на джипе и очень вкусный обед (за доп плату). Во время поездки 2 остановки чтобы искупаться - красивейший водопад и горная река + пару остановок для фотографий. Великолепные виды дополняют это замечательное времяпрепровождение. Обязательно съездите, не пожалеете!!!

  • О
    Оксана
    21 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.
    БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳
  • Д
    Дарья
    15 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Добрый день)
    Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉
  • В
    Воробьева
    7 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
    Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело
  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у
    читать дальше

    обоих буря эмоций и впечатлений. Мурат-наш водитель и экскурсовод прокатил с ветерком на своём внедоржнике, дорога по камням, грязи, прыжок в реку-всё драйва хватило!!! Ну и конечно великолепные виды, которые открываются со смотровых площадок, национальная кухня, дегустации вина и сыра… Итог-здорово!!! Время пролетело незаметно, хапанули драйва и положительных эмоций!!!

    28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, -28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, -28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, -28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, -28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, -28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, -
  • А
    АЛЕНА
    17 мая 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    позновательная экскурсия, красивые места
  • Ф
    Филипп
    13 мая 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
    Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешалаВсе понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешалаВсе понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
  • С
    Сентюрева
    6 мая 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Великолепная экскурсия!!! Море впечатлений и у меня, и у ребёнка!!! Ислам очень интересный рассказчик, классный водитель и приятный в общении человек. Однозначно всем рекомендую!!!
    Великолепная экскурсия!!! Море впечатлений и у меня, и у ребёнка!!! Ислам очень интересный рассказчик, классный водитель
  • А
    Анжела
    19 апреля 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек, добрый, заботливый, к каждому
    читать дальше

    человеку найдет подход ☝️☝️☝️вы будете долго вспоминать эту поездку, и долго отходить от эмоций☝️😎Сегодня проведя эти 3.5 часа с Исламом я была самой счастливой на свете ❤️ Ещё раз огромное спасибо 🙏 ❤🥰

    Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человекСоветую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человекСоветую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. Из Лазаревского - в аул Тхагапш
  3. Джип-путешествие в каньон Прохладный
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Скала Тещин нос
  2. Каньон Прохладный
  3. Игристый водопад
  4. Тигровая пещера
  5. Берендеево царство
  6. Аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в декабре 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Лазаревском на 2025 год по теме «Джиппинг», 21 ⭐ отзыв, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль