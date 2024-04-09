Экскурсии выходного дня в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лазаревском, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
🚗 На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
🚶 Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто
🚶 Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ущелье реки Куапсе в Лазаревском: треккинг к сокровищам природы
Погрузитесь в мир неизведанных красот ущелья реки Куапсе. Вас ждут водопады, гроты и древние дольмены в компании захватывающих легенд
Завтра в 09:00
14 июля в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
  3. Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Тигровая пещера
  2. Игристый водопад
  3. Каньон Прохладный
  4. Скала Тещин нос
  5. аул Тхагапш
  6. Берендеево царство
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июле 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Лазаревском на 2024 год на выходные, 3 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам