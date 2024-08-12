Активности – экскурсии в Лазаревском

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Лазаревском, цены от 12 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Пешая
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
15 окт в 08:00
19 окт в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Лазаревскому: водопады и пещеры
Погрузитесь в нетронутую природу Лазаревского. Пройдите по секретным тропам, насладитесь водопадами и тишиной Тигровой пещеры
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Этнопутешествие по долине реки Аше
На машине
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Этнопутешествие по долине реки Аше
Познакомиться с культурой шапсугов, сыграть на обрядовых инструментах и насладиться природой Кавказа
Начало: Договорённости с организатором
14 окт в 09:30
15 окт в 08:30
1500013 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    12 августа 2024
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Спасибо. Нам все понравилось. Не смотря на протяженность и подъемы ноги на следующий день не болели а положительные эмоции и фото остались!
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Сразу надо сказать будущим путешественникам, чтоб получить полное удовольствие от этого похода, вы должны быть физически крепки, ни с бодуна,
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    иметь удобную обувь с цепкой подошвой (треккинговые ботинки/кроссовки), запас воды. Тогда вы сможете насладится отличными видами с обеих вершин, посетить грот и сыр, получить заряд положительных эмоций с примесью адреналина. А находившись, уставшие и довольные, попьёте чаю с угощениями, которые для вас припас гид. Организация хорошая! Вас встречают и провожают до дома (и это прям нужно). По дороге домой купите холодного пива и оно покажется нектаром:) Всем удачи! Максим, большое тебе СПАСИБО!

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поход к скале «Тещин нос»
    Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
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    в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий передать вам фантастическую атмосферу гор проводник!!! большую часть пути шли по воде,Вячеслав контролировал каждый шаг,покажет куда можно наступать,а где скользко,держалась за его руку,не взяла специальную обувь,шла босиком-впечатленияяяя😊😊😊😊😊полный отпад!!!! Вячеслав показал и водопад,и пещеру,и совсем дикие места,куда не водят туристов,мы сделали привал,он угостил травяным вкусным чаем,что было очень актуально после трекинга по воде😊Впечатлений после похода-море!!!!! Весь день на позитиве👍👍👍👍👍👍Вячеслав,огромное,преогромное Вам спасибо!!!!!! Вы подарили мне ещё один счастливый день!!!!

  • М
    Марина
    28 июля 2022
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по
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    подвесному мосту. Не всегда смотрели по сторонам, чаще смотрели под ноги. Советуем всем любителям активного отдыха и природных красот. Алексей отличный гид, тактичный и внимательный.

    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули
  • Н
    Наталия
    16 июня 2022
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает.
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    Покажет вам те места природы о которых вы даже не подозревали! Время и километраж пролетели так быстро, но в памяти останутся на всю жизнь. Очень советую сходить на авторский треккинг. Отдельно огромное🤝 Алексею! Спасибо вам что вы есть🤗! От нашей маленькой группы. Незабываемое впечатление. 👍👍👍

    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает тоВсём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает тоВсём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то
  • К
    Катя
    30 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Супер!!! Все понравилось:)
  • М
    Мария
    18 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
  2. Поход к скале «Тещин нос»
  3. Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
  4. Этнопутешествие по долине реки Аше
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Каньон Прохладный
  2. Берендеево царство
  3. Скала Тещин нос
  4. Тигровая пещера
  5. Игристый водопад
  6. 33 Водопада
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в октябре 2024
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