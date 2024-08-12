6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
15 окт в 08:00
19 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Лазаревскому: водопады и пещеры
Погрузитесь в нетронутую природу Лазаревского. Пройдите по секретным тропам, насладитесь водопадами и тишиной Тигровой пещеры
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Этнопутешествие по долине реки Аше
Познакомиться с культурой шапсугов, сыграть на обрядовых инструментах и насладиться природой Кавказа
Начало: Договорённости с организатором
14 окт в 09:30
15 окт в 08:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь12 августа 2024Спасибо. Нам все понравилось. Не смотря на протяженность и подъемы ноги на следующий день не болели а положительные эмоции и фото остались!
- ААлександр30 июня 2024Сразу надо сказать будущим путешественникам, чтоб получить полное удовольствие от этого похода, вы должны быть физически крепки, ни с бодуна,
- ТТатьяна16 августа 2022Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
- ММарина28 июля 2022Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по
- ННаталия16 июня 2022Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает.
- ККатя30 августа 2021Супер!!! Все понравилось:)
- ММария18 августа 2021Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Активности»
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