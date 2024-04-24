Авторские туры по Ленинградской области

Туры в городах Ленинградской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ленинградской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Городец

Индивидуальные экскурсии

На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
18360
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Выборг

Групповые экскурсии

На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
18360
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Выборг

Обзорные по городам

На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
18360
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Выборг

Водные прогулки

Детский сплав по реке Вуокса
Детский сплав по реке Вуокса
5
3 отзыва
14880
за чел.
Приглашаем вас насладиться природой в кругу семьи и новых друзей. Мы отправимся в водный байдарочный мини поход по р. Вуокса. Благодаря тому, что мест...
Приозерск
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
18360
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Выборг

Туры на автомобиле

На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
18360
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Выборг

Экскурсионные туры на несколько дней

Хохломская и городецкая роспись. Выходные в Нижнем Новгороде
Хохломская и городецкая роспись. Выходные в Нижнем Новгороде
11500
за чел.
Нижний Новгород, Семенов и Городец – три уникальных города, каждый из которых имеет свой неповторимый колорит и богатую историю. Нижний Новгород – это...
Городец
Детский сплав по реке Вуокса
Детский сплав по реке Вуокса
5
3 отзыва
14880
за чел.
Приглашаем вас насладиться природой в кругу семьи и новых друзей. Мы отправимся в водный байдарочный мини поход по р. Вуокса. Благодаря тому, что мест...
Приозерск
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
5
3 отзыва
23900
за чел.
Приглашаем отдохнуть на Ладоге всей семьей! Мы легко и непринужденно научим Вас разным туристическим премудростям и отправимся в радиальные походы с г...
Приозерск
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
5
3 отзыва
от
22000
за чел.
Посетить средневековые крепости и великолепные замки, насладиться красотой природы и величественными видами можно в нашем трехдневном туре. Вас ждет п...
Выборг
Истории и тайны Выборгских усадеб
Истории и тайны Выборгских усадеб
5
3 отзыва
от
10500
за чел.
Вас ждёт путешествие в Выборг и его окрестности, которых вы ещё не видели. У вас будет возможность прогуляться по историческим тропам усадебных парков...
Выборг
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
5
3 отзыва
от
11600
за чел.
Приглашаем всей семьей в Выборг - старинный город с богатой историей, который очаровывает своей европейской архитектурой и обилием уникальных музеев. ...
Выборг
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
5
3 отзыва
от
15000
за чел.
Приглашаем Вас провести незабываемые выходные в средневековом Выборге! Вас ждет дух Средневековья на Замковом острове, прогулка по узким, мощеным булы...
Выборг
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
5
3 отзыва
от
9700
за чел.
Увлекательный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на ...
Выборг
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
5
3 отзыва
от
11000
за чел.
За три дня вы посетите 8 экскурсий, 2 интерактива, а в свободный день сможете открыть свой Выборг! Вы прогуляетесь по улочкам этого красивого города и...
Выборг

Последние отзывы о турах по Ленинградской области

  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
    Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Т
    Татьяна
    17 февраля 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Тур классный! Здоровски организовано!
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много
  • Л
    Лидия
    14 января 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Семейный отдых в зимней Карелии
    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах) Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.
    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с
  • С
    Соколов
    11 августа 2023
    Семейный отдых в зимней Карелии
    К организаторам претензий нет
  • М
    Марина
    8 августа 2023
    Три дня: открой свой Выборг
    Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг). Очень порадовал 1 свободный день. Только до сих пор не понятно, зачем в большинство туров по Выборгу добавляют Кронштадт. По-моему мнению, он тут лишний.
    Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг)
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2023
    Три дня: открой свой Выборг
    Все было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за тур
    Все было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за турВсе было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за тур
  • И
    Ирина
    10 мая 2023
    Три дня: открой свой Выборг
    Получила огромное удовольствие от поездки! Всё было замечательно организовано: комфортабельный автобус, уютная гостиница с отличным питанием, а также интересное сопровождение экскурсоводов. Обязательно воспользуюсь услугами этой турфирмы ещё! Спасибо!
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