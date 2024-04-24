Туры в городах Ленинградской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ленинградской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
18360
₽
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Групповые экскурсии
18360
₽
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Обзорные по городам
18360
₽
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Водные прогулки
5
3 отзыва
14880
₽
за чел.
Приглашаем вас насладиться природой в кругу семьи и новых друзей. Мы отправимся в водный байдарочный мини поход по р. Вуокса. Благодаря тому, что мест...
18360
₽
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Туры на автомобиле
18360
₽
за чел.
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Экскурсионные туры на несколько дней
11500
₽
за чел.
Нижний Новгород, Семенов и Городец – три уникальных города, каждый из которых имеет свой неповторимый колорит и богатую историю. Нижний Новгород – это...
5
3 отзыва
14880
₽
за чел.
Приглашаем вас насладиться природой в кругу семьи и новых друзей. Мы отправимся в водный байдарочный мини поход по р. Вуокса. Благодаря тому, что мест...
5
3 отзыва
23900
₽
за чел.
Приглашаем отдохнуть на Ладоге всей семьей! Мы легко и непринужденно научим Вас разным туристическим премудростям и отправимся в радиальные походы с г...
5
3 отзыва
от
22000
₽
за чел.
Посетить средневековые крепости и великолепные замки, насладиться красотой природы и величественными видами можно в нашем трехдневном туре. Вас ждет п...
5
3 отзыва
от
10500
₽
за чел.
Вас ждёт путешествие в Выборг и его окрестности, которых вы ещё не видели. У вас будет возможность прогуляться по историческим тропам усадебных парков...
5
3 отзыва
от
11600
₽
за чел.
Приглашаем всей семьей в Выборг - старинный город с богатой историей, который очаровывает своей европейской архитектурой и обилием уникальных музеев. ...
5
3 отзыва
от
15000
₽
за чел.
Приглашаем Вас провести незабываемые выходные в средневековом Выборге! Вас ждет дух Средневековья на Замковом острове, прогулка по узким, мощеным булы...
5
3 отзыва
от
9700
₽
за чел.
Увлекательный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на ...
5
3 отзыва
от
11000
₽
за чел.
За три дня вы посетите 8 экскурсий, 2 интерактива, а в свободный день сможете открыть свой Выборг! Вы прогуляетесь по улочкам этого красивого города и...
Последние отзывы о турах по Ленинградской области
- ММаксим24 апреля 2024Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из МосквыДобрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
- ИИгорь24 апреля 2024Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из МосквыВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из МосквыОрганизация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ТТатьяна17 февраля 2024Тур классный! Здоровски организовано!
- ТТатьяна15 января 2024Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
- ЛЛидия14 января 2024Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ООльга15 августа 2023Семейный отдых в зимней КарелииАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах) Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.
- ССоколов11 августа 2023Семейный отдых в зимней КарелииК организаторам претензий нет
- ММарина8 августа 2023Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг). Очень порадовал 1 свободный день. Только до сих пор не понятно, зачем в большинство туров по Выборгу добавляют Кронштадт. По-моему мнению, он тут лишний.
- ТТатьяна11 июля 2023Все было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за тур
- ИИрина10 мая 2023Получила огромное удовольствие от поездки! Всё было замечательно организовано: комфортабельный автобус, уютная гостиница с отличным питанием, а также интересное сопровождение экскурсоводов. Обязательно воспользуюсь услугами этой турфирмы ещё! Спасибо!