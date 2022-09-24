Исконные ремесла, редкие растения и история незаурядного человека: за 1 день мы исследуем два примечательных уголка Рязанской области. Вы посетите усадьбу С. Н. Худекова, чудом уцелевшую после революции, пройдете по парку, отмеченному Золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А после на мастер-классе в Скопине изготовите сувенир под руководством гончара.

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Описание

Что вас ожидает

Усадьба С. Н. Худекова: природно-историческая прогулка

Первая часть путешествия приведет нас в Кораблинский район: здесь мы посетим усадьбу и парк С. Н. Худекова — редактора-издателя «Петербургской газеты», выдающегося человека своей эпохи, который прошел Крымскую войну, пережил советские репрессии, а в 1898 году был отмечен Золотой медалью Всемирной выставки в Париже за создание уникального парка-дендрария. В доме-музее вы рассмотрите личные вещи Сергея Николаевича, узнаете о его ярчайшей жизни длиной в 90 лет, о деятельности естествоиспытателя и писателя.

А затем, конечно, прогуляемся по великолепному ландшафтному парку Ерлино, где Худеков собрал и вырастил десятки растений со всего мира. Увидим живописные пруды, деревья, которым более 150 лет, и фамильную церковь, которая пока находится на реставрации.

Мастер-класс за гончарным кругом в Скопине

От созерцания перейдем к практике и отправимся в Скопин — городок Рязанской области, где сохраняют и передают многовековые традиции гончарства. В культурном центре вы познакомитесь с местными ремеслами, а затем примете участие в мастер-классе. Понаблюдаете за работой художника-гончара, под его руководством научитесь вытягивать изделия за гончарным кругом и создадите свою авторскую поделку. А после, если захотите, сможете немного прогуляться по старинным улочкам бывшего купеческого городка.

Организационные детали