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Описание
Что вас ожидает
Усадьба С. Н. Худекова: природно-историческая прогулка
Первая часть путешествия приведет нас в Кораблинский район: здесь мы посетим усадьбу и парк С. Н. Худекова — редактора-издателя «Петербургской газеты», выдающегося человека своей эпохи, который прошел Крымскую войну, пережил советские репрессии, а в 1898 году был отмечен Золотой медалью Всемирной выставки в Париже за создание уникального парка-дендрария. В доме-музее вы рассмотрите личные вещи Сергея Николаевича, узнаете о его ярчайшей жизни длиной в 90 лет, о деятельности естествоиспытателя и писателя.
А затем, конечно, прогуляемся по великолепному ландшафтному парку Ерлино, где Худеков собрал и вырастил десятки растений со всего мира. Увидим живописные пруды, деревья, которым более 150 лет, и фамильную церковь, которая пока находится на реставрации.
Мастер-класс за гончарным кругом в Скопине
От созерцания перейдем к практике и отправимся в Скопин — городок Рязанской области, где сохраняют и передают многовековые традиции гончарства. В культурном центре вы познакомитесь с местными ремеслами, а затем примете участие в мастер-классе. Понаблюдаете за работой художника-гончара, под его руководством научитесь вытягивать изделия за гончарным кругом и создадите свою авторскую поделку. А после, если захотите, сможете немного прогуляться по старинным улочкам бывшего купеческого городка.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается у вашего дома в Липецке. Чтобы все успеть, выехать нам нужно около 08:00-08:30. Дорога займет в общей сложности 6 часов, по два часа мы проведем в усадьбе и на мастер-классе.
Экскурсия проходит на моем автомобиле NISSAN Almera. Детских кресел нет, вы можете взять свои или заранее продумать этот момент.
С собой можно прихватить термос с чаем или кофе, бутерброды. Также сделаем остановку на обед.
Обжиг гончарного изделия занимает немало времени, поэтому вы сможете забрать результат мастер-класса с собой, чтобы обжечь его по возвращении в домашних условиях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Липецке
Добрый день! Мне 55 лет: уже 40 лет я путешествую и 30 лет живу в Липецке. По образованию историк, работал археологом в педагогическом институте. После выхода на пенсию решил свое увлечение путешествиями превратить в работу. Наконец-то смогу заниматься тем, к чему всю жизнь стремился, и тем, что мне действительно интересно. Жду вас на своих экскурсиях!