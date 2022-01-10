10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (доп.плата), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.

Размещение в гостинице.

Включено питание: обед.