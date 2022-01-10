Рождество на Байкале. Экспресс-тур

Приезжайте на Байкал зимой! Вы увидите настоящую «Байкальскую Арктику», с бесконечно красивыми льдинами, снежными

5
3 отзыва
Приезжайте на Байкал зимой! Вы увидите настоящую "Байкальскую Арктику", с бесконечно красивыми льдинами, снежными пространствами, ледовыми гротами и потрясающими закатами. Зимний Байкал приветлив, красив и невероятно фотогеничен. Возьмите с собой хорошее настроение, а заботу о ваших впечатлениях мы возьмем на себя.
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим самое знаменитое озеро в мире покрытым льдом;
  • встретим Рождество в дружной компании;
  • при желании покатаемся на снегоходах, ездовых собаках, лошадях или лыжах;
  • познакомимся с бурятской культурой;
  • отведаем национальную кухню.

Программа тура по дням

1 день
Листвянка: музей &quot;Тальцы&quot;, Шаман-камень, рыбный и сувенирный рынки

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (доп.плата), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.

Размещение в гостинице.

Включено питание: обед.

Листвянка: музей &quot;Тальцы&quot;, Шаман-камень, рыбный и сувенирный рынкиЛиствянка: музей &quot;Тальцы&quot;, Шаман-камень, рыбный и сувенирный рынкиЛиствянка: музей &quot;Тальцы&quot;, Шаман-камень, рыбный и сувенирный рынки
2 день
Экскурсия по старинному городу Иркутск

Сегодня у вас свободное время в первой половине дня, и каждый может выбрать себе развлечения по душе.

Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.

А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском.

Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.

Размещение в гостинице.

Включено питание: завтрак, обед.

Экскурсия по старинному городу ИркутскЭкскурсия по старинному городу ИркутскЭкскурсия по старинному городу ИркутскЭкскурсия по старинному городу Иркутск
3 день
Побережье Малого Моря

После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое море (~ 4 часа).

Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.

Свободный день на турбазе.

Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Побережье Малого МоряПобережье Малого МоряПобережье Малого Моря
4 день
Свободный день

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности, свободный день на турбазе.

Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!

Самостоятельные фотопрогулки.

Включено питание: завтрак, ужин.

Свободный день
5 день
Трансфер в Иркустк, отъезд

После завтрака в гостинице – трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск.

По прибытии в город – окончание программы, примерно в 14:00.

Включено питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Малое море (2 ночи), Иркутске (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

При группе от 2-х человек – 40 500 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 13 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Малое море (2 ночи), Иркутске (1 ночь) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты и развлечения, указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
10 янв 2022
Тур был хорошо организован. Познователен. Логично построен.
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.

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