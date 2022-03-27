Сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ в 9:00 часов.
Посадка в микроавтобус.
Начала тура.
Переезд в Иволгинский район.
Посещение центра буддизма России. Экскурсия по Иволгинскому дацану.
Знакомство с городом Улан-Удэ.
Обед в национальном кафе бурятской кухни (за свой счет).
Посадка в джипы или микроавтобус (от выбранной формы оплаты).
Отъезд на Байкал до п. Максимиха.
Во время пути, останавливаемся, рассматриваем лед в виде пирамид и вулканов. Такое можно увидеть только с Восточной стороны Байкала, любуемся видом Святого Носа.
Размещение на турбазе.
Ужин.
Завтрак.
После завтрака отправляемся на рыбалку и купание в источниках на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке (на джипах и УАЗах).
Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места.
Рыбалка на омуля и хариуса происходит в закрытом помещении, как правило в юрте.
Обед, прямо в юрте.
(Возможна организация рыбалки по всему заливу за доп. плату).
После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках.
Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года. Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.
Вечером возвращаемся в поселок Усть-Баргузин.
Размещение на турбазе.
Ужинам и отдыхаем.
Баня (за доп. плату).
Завтрак.
Сегодня один из самых насыщенных дней — переезд через весь Байкал.
Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда (автомобили класса УАЗ (улучшенные и более комфортные), катера на воздушной подушке, джипы, аэросани, аэролодки). Техника подбирается с целью сделать переезд безопасным.
Мы движемся в сторону острова Ольхон.
Обед в виде пикника на льду Байкала.
Во время пути несколько раз остановимся, для осмотра льда, а на Ольхоне осмотрим гроты и наледи на скалах. Заезжаем на мыс Хобой, если позволяет ледовая обстановка.
Вечером размещаемся на турбазе.
Ужинаем и отдыхаем.
Завтрак.
Групповой трансфер в п. Листвянка.
При въезде в поселок, сразу можно увидите исток Ангары, который не замерзает зимой и сам Байкал.
Прогуляемся по Байкалу, отдохнем от долгого переезда.
Размещение.
Ужинаем и отдыхаем.
Завтрак.
После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала.
В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка до знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.
Если погода позволит, остановка и фото на льду Байкала.
Отправимся в бухту Песчаную на катере с воздушной подушкой.
В бухте — отдых, катание на коньках, игра в мини гольф на льду Байкала и подъем на обзорную точку Приморского хребта.
Возвращение в Листвянку.
Ужин за свой счет.
Завтрак.
Сбор вещей.
Знакомство с обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале.
Переезд к подъемникам.
На снегоходах поднимаемся на смотровую площадку «Пик Черского», где сверху открывается красивый зимний вид на Байкал и исток Ангары.
Далее небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде. Остальные могут посидеть в кафе и немного перекусить.
Заезжаем на рыбный рынок закупаем домой сувениры, рыбу.
Обед за свой счет.
Катание на собачьих упряжках – пробуем проехать небольшой круг.
Переезд в Иркутск.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Вечером ужин в честь завершения программы (доп.плата на месте).
Завтрак.
Отъезд в аэропорт.
|Размещение 1 человека
|руб.
|турбаза (4 ночи) + гостиница (2 ночи)
|двухместные номера без удобств (на улице или этаже)
|112 010
Доплата за размещение на 1 человека:
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Спальник (комфорт -5гр.).
7. Ложка, кружка, ножик.
8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
10. Стельки-грелки (по желанию).
11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
12. Футболка – 1-2 шт.
13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
15. Купальник - для купания в горячих источниках.
16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
18. Пуховой жилет - по желанию.
19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.