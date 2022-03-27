Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках

Самый насыщенный тур по льду Байкала весной! Изумительное путешествие, которое свяжет восточный

4.7
3 отзыва
Самый насыщенный тур по льду Байкала весной! Изумительное путешествие, которое свяжет восточный и западный берега заледеневшего Байкала, подарит Вам незабываемые впечатления, очарует красотой пейзажей и позволит насладиться чистым воздухом и простором.
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Вокруг Байкала на джипах и внедорожниках
Ближайшие даты:
19
фев
26
фев
05
мар
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Веселые покатушки
Веселые покатушки
Прокатимся на джипах, хивусе, снегоходах и собачьих упряжках, а возможно и на аэроботах или аэролодках
Байкальская рыбалка
Байкальская рыбалка
Порыбачим на омуля и хариуса
Яркие пейзажи Байкала
Яркие пейзажи Байкала
Сделаем шикарные фото гротов, пещер, ледяных торосов и сталактитов

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Иволгинскому дацану. Встреча с Байкалом

Сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ в 9:00 часов.
Посадка в микроавтобус. 
Начала тура. 
Переезд в Иволгинский район. 
Посещение центра буддизма России. Экскурсия по Иволгинскому дацану.
Знакомство с городом Улан-Удэ.
Обед в национальном кафе бурятской кухни (за свой счет).
Посадка в джипы или микроавтобус (от выбранной формы оплаты).
Отъезд на Байкал до п. Максимиха.
Во время пути, останавливаемся, рассматриваем лед в виде пирамид и вулканов. Такое можно увидеть только с Восточной стороны Байкала, любуемся видом Святого Носа. 
Размещение на турбазе.
Ужин.

2 день
Рыбалка на омуля и хариуса. Купание в горячих источниках Чивыркуйского залива

Завтрак.
После завтрака отправляемся на рыбалку и купание в источниках на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке (на джипах и УАЗах).
Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места. 
Рыбалка  на омуля и хариуса происходит в закрытом помещении, как правило в юрте. 
Обед, прямо в юрте.
(Возможна организация рыбалки по всему заливу за доп. плату).
После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках. 
Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года. Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.
Вечером возвращаемся в поселок Усть-Баргузин. 
Размещение на турбазе.
Ужинам и отдыхаем. 
Баня (за доп. плату).

3 день
Переезд через Байкал на остров Ольхон. Осмотр красот и достопримечательностей

Завтрак. 
Сегодня один из самых насыщенных дней — переезд через весь Байкал. 
Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда (автомобили класса УАЗ (улучшенные и более комфортные), катера на воздушной подушке, джипы, аэросани, аэролодки). Техника подбирается с целью сделать переезд безопасным.
Мы движемся в сторону острова Ольхон. 
Обед в виде пикника на льду Байкала. 
Во время пути несколько раз остановимся, для осмотра льда, а на Ольхоне осмотрим гроты и наледи на скалах. Заезжаем на мыс Хобой, если позволяет ледовая обстановка.
Вечером размещаемся на турбазе. 
Ужинаем и отдыхаем.

4 день
Групповой трансфер в п. Листвянка

Завтрак.
Групповой трансфер в п. Листвянка. 
При въезде в поселок, сразу можно увидите исток Ангары, который не замерзает зимой и сам Байкал. 
Прогуляемся по Байкалу, отдохнем от долгого переезда.
Размещение.
Ужинаем и отдыхаем.

5 день
Отдых в бухте Песчаная

Завтрак.
После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала.
В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка до знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.
Если погода позволит, остановка и фото на льду Байкала.
Отправимся в бухту Песчаную на катере с воздушной подушкой. 
В бухте — отдых, катание на коньках, игра в мини гольф на льду Байкала и подъем на обзорную точку Приморского хребта.
Возвращение в Листвянку.
Ужин за свой счет.

6 день
Экскурсия в музей Байкала и на Пик Черского. Переезд в Иркутск

Завтрак. 
Сбор вещей. 
Знакомство с обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале. 
Переезд к подъемникам. 
На снегоходах поднимаемся на смотровую площадку «Пик Черского», где сверху открывается красивый зимний вид на Байкал и исток Ангары. 
Далее небольшая прогулка на снегоходах по несколько человек в одном заезде. Остальные могут посидеть в кафе и немного перекусить. 
Заезжаем на рыбный рынок закупаем домой сувениры, рыбу. 
Обед за свой счет.
Катание на собачьих упряжках – пробуем проехать небольшой круг. 
Переезд в Иркутск. 
Заселение в гостиницу. 
Свободное время. 
Вечером ужин в честь завершения программы (доп.плата на месте).

7 день
Отъезд

Завтрак.
Отъезд в аэропорт.

Проживание

Размещение 1 человека   руб.
турбаза (4 ночи) + гостиница (2 ночи) двухместные номера без удобств (на улице или этаже) 112 010

Доплата за размещение на 1 человека:

  • в одноместных номерах «эконом» (удобства на этаже) – 10 300 рублей;
  • в двухместных номерах «стандарт» – 12 710 рублей;
  • в одноместных номерах «стандарт» – 24 310 рублей;
  • в двухместных номерах «полулюкс» – 28 100 рублей;
  • в одноместных номерах «полулюкс» – 58 000 рублей.

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение на турбазах в зависимости от выбранной категории
  • Питание по программе
  • Экскурсии и билеты в музеи по программе
  • Групповой трансфер на микроавтобусах
  • Специальный транспорт по программе (джипы, катера, аэросани, микроавтобус в 6 и 7 день)
  • Рыбалка (снасти)
  • Сбор за посещение нац. парков и заповедника
  • Прокат собачьих упряжек
  • Обслуживание инструктора
  • Встреча в аэропорту
  • Экскурсия в буддистский дацан
  • Аренда юрты
  • Посещение пещер
  • Аренда коньков (в заявке обязательно указать размер ноги)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из Иркутска
  • Путешествие на индивидуальном джипе 2-3 человека – 90 000 руб/тур
  • Обеды и ужины в поселке Листвянка
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Экскурсия в этнографический комплекс Тальцы
  • Ски-пасс в горнолыжном комплексе
  • Баня
  • Экскурсия по г. Иркутск
Место начала и завершения?
г. Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Спальник (комфорт -5гр.).
7. Ложка, кружка, ножик.
8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
10. Стельки-грелки (по желанию).
11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
12. Футболка – 1-2 шт.
13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
15. Купальник - для купания в горячих источниках.
16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
18. Пуховой жилет - по желанию.
19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).

Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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