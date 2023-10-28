Приезжайте и влюбляйтесь в горы Дагестана вместе со мной — гидом-экскурсоводом, которому вы сможете полностью доверить свой отдых. Предлагаю отправиться на экскурсию к самым популярным точкам гор: нас ждут Гоор, где находится известная локация «Язык тролля», и заброшенный поселок Кахиб.

Что вас ждетДорога будет проходить по Гимринскому туннелю, самому длинному в России. После перед вами предстанут пронзительно бирюзовые воды Ирганайского водохранилища, охраняемого горами. Так мы окажемся у цели нашего путешествия — в покинутом, но по-прежнему величественном селе Гоор с его оборонительными башнями. Здесь вы сможете испытать себя на прочность, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью.

Также мы попадем в живописный Кахиб, где вы ощутите особенную атмосферу одного из дагестанских аулов-призраков. Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село кажется ожившими декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом.