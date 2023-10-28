Приглашаю вас в путешествие по горам Дагестана, во время которого вы почувствуете себя настоящими горцами. Мы отправимся в заброшенные аулы Кахиб и Гоор, притаившиеся на скалах. Старинные сторожевые башни и каменные лабиринты будто бы сливаются с окружающим их пейзажем. А еще вы поднимитесь на дагестанский Язык тролля, откуда открываются потрясающие виды.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Самый длинный автодорожный тоннель в России
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинское водохранилище
- Гоор
- Язык тролля
- Древный аул Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приезжайте и влюбляйтесь в горы Дагестана вместе со мной — гидом-экскурсоводом, которому вы сможете полностью доверить свой отдых. Предлагаю отправиться на экскурсию к самым популярным точкам гор: нас ждут Гоор, где находится известная локация «Язык тролля», и заброшенный поселок Кахиб.
Что вас ждетДорога будет проходить по Гимринскому туннелю, самому длинному в России. После перед вами предстанут пронзительно бирюзовые воды Ирганайского водохранилища, охраняемого горами. Так мы окажемся у цели нашего путешествия — в покинутом, но по-прежнему величественном селе Гоор с его оборонительными башнями. Здесь вы сможете испытать себя на прочность, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью.
Также мы попадем в живописный Кахиб, где вы ощутите особенную атмосферу одного из дагестанских аулов-призраков. Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село кажется ожившими декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом.
Все дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от начала до конца вашей экскурсии
- Услуги гида-экскурсовода
- Пикник
- Ваш личный фотограф
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12Завершение: Проспект Имама Шамиля, д. 9
- Когда и сколько длится?
- Когда: Все дниЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Язык Тролля
Старый Кахиб
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
13 часов
В гости к вольным аварцам: Гоор и Кахиб - жизнь над пропастью
Открыть самый живописный заповедник горской башенной архитектуры в Дагестане
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Погулять по древним дагестанским селам-призракам и насладиться захватывающими дух видами
у вашего отеля
Завтра
29 окт
31 окт
5 ноя
12 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Побывать в Стане башен, увидеть дагестанский Язык Тролля и узнать об обычаях горцев
в Махачкале
29 окт
1 ноя
3 ноя
5 ноя
6 000₽ за человека