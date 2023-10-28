Ай да поехали в Гоор и Кахиб

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Приглашаю вас в путешествие по горам Дагестана, во время которого вы почувствуете себя настоящими горцами. Мы отправимся в заброшенные аулы Кахиб и Гоор, притаившиеся на скалах. Старинные сторожевые башни и каменные лабиринты будто бы сливаются с окружающим их пейзажем. А еще вы поднимитесь на дагестанский Язык тролля, откуда открываются потрясающие виды.
Ай да поехали в Гоор и Кахиб
Ай да поехали в Гоор и Кахиб
Ай да поехали в Гоор и Кахиб
Ай да поехали в Гоор и Кахиб
Ай да поехали в Гоор и Кахиб
Ай да поехали в Гоор и Кахиб
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Что вас ожидает:

  • Самый длинный автодорожный тоннель в России
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Гоор
  • Язык тролля
  • Древный аул Кахиб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приезжайте и влюбляйтесь в горы Дагестана вместе со мной — гидом-экскурсоводом, которому вы сможете полностью доверить свой отдых. Предлагаю отправиться на экскурсию к самым популярным точкам гор: нас ждут Гоор, где находится известная локация «Язык тролля», и заброшенный поселок Кахиб.
Что вас ждетДорога будет проходить по Гимринскому туннелю, самому длинному в России. После перед вами предстанут пронзительно бирюзовые воды Ирганайского водохранилища, охраняемого горами. Так мы окажемся у цели нашего путешествия — в покинутом, но по-прежнему величественном селе Гоор с его оборонительными башнями. Здесь вы сможете испытать себя на прочность, стоя на дагестанском Языке тролля — скальном выступе над пропастью.
Также мы попадем в живописный Кахиб, где вы ощутите особенную атмосферу одного из дагестанских аулов-призраков. Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село кажется ожившими декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом.

Все дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от начала до конца вашей экскурсии
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Пикник
  • Ваш личный фотограф
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
Завершение: Проспект Имама Шамиля, д. 9
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Язык Тролля
Старый Кахиб

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