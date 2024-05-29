1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
Расписание: Все дни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- ААнастасия23 мая 2024Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
- ООльга30 апреля 2024Спасибо большое гиду Мухтару за прекрасный день и интересную экскурсию. Были учтены все наши пожелания и просьбы в поездке, всё
- NNina29 апреля 202422 апреля мы с подругами были на экскурсии в сопровождении Мухаммада. Нам все очень понравилось. Природа, горы - просто волшебные,
- ККсения13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Мухтару и Мухаммаду. Ребята, это пушка!!! Я мало когда езжу с группой и всегда езжу одна
- ООлеся15 июля 2023Очень понравилась экскурсия. Побывали во всех запланированных местах и даже планировали посетить локацию, не входящую в список. Отдельно хочу отметить удобства:
- ВВиктория5 июля 2023Затерянные в горах: дагестанские села Кахиб и ГоорОтлично провели экскурсию! Гид Магомед очень вежливый, тактичный и внимательный! Рассказал об обычиях и традициях Дагестана, подвёз максимально близко ко всем локацияи! Всем рекомендую! Природа Дагестана завораживает, горы нереальные!!!
- ММихаил23 июня 2023Магомед очень хороший гид, провёз нас по красивейшим местам этих гор. По пути старался рассказывать о истории и традициях народов
- ДДмитрий4 апреля 2023Карадахская теснина, Кахиб, Гоор и Язык ТролляЭто уже не первая экскурсия с гидом по Дагестану, но с полной ответственностью могу заявить, что Ислам был самым компетентным
- PPankrato26 сентября 2022Гоор и Кахиб - путешествие в «страну башен» в группеВсе понравилось! Горы невероятные! Организация отличная, гид Луиза самая лучшая!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Кахиб»
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