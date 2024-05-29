Аул Кахиб – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Аул Кахиб» в Махачкале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000 за всё до 4 чел.
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
Расписание: Все дни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
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    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    «Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
    Спасибо большое гиду Мухтару за прекрасный день и интересную экскурсию. Были учтены все наши пожелания и просьбы в поездке, всё
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    делалось для нашего удобства и комфорта, за что большое спасибо! С Мухтаром путешествие получилось не только безопасным и интересным, но и информативным: мы узнали очень много новой информации для себя. Дагестан очень красивый и многогранный, его нужно уметь показать с самой красивой стороны, у Мухтара это получилось сполна. Мы уехали домой с самыми приятными впечатлениями, сытые, довольные и с желанием вернуться снова!

  • N
    Nina
    29 апреля 2024
    «Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
    22 апреля мы с подругами были на экскурсии в сопровождении Мухаммада. Нам все очень понравилось. Природа, горы - просто волшебные,
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    обязательно хотим вернуться и побольше погулять по этим местам. Гоор и Кахиб просто завораживают! Минус - мы так и не дошли до Языка Тролля, но мы не сильно расстроились, т. к. это отличный повод, чтобы вернуться. Мухаммад очень дружелюбный, отзывчивый, видно, что очень любит свой родной край. По пути рассказывал много интересных историй. Хочется пожелать Мухаммаду и дальше развиваться в этой сфере, единственное, может быть стоит получше изучить историю этих мест, причины возникновения и т. п. Удачи!

  • К
    Ксения
    13 марта 2024
    «Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
    Хочу сказать огромное спасибо Мухтару и Мухаммаду. Ребята, это пушка!!! Я мало когда езжу с группой и всегда езжу одна
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    но такой тур, вообще не знала, что меня ждет, ехала без особых ожиданий, горы посмотреть. А получила море рассказов о народах Дагестана, их культуре и религии, увидела десятки локаций, глаз не оторвать. Ребята, Мухтар Мухаммад вы самые лучшие гиды, покорили своим позитивом и вниманием, ни одну "хотелку" не пропустили)) Организация на высшем уровне- вопросов не возникало вообще, потому что все схвачено и все придумано до мелочей. Девчата мои дорогие будущие гости Дагестана, если вы планируете посетить этот чудесный регион то смело не моргнув глазом могу вам порекомендовать этих ребят. Предоставили транспорт «бесплатный» в день прилета от аэропорта до Махачкалы. После тура получила подарки очень ценные подарки. Еще больше всего понравилось сервис он был самым лучшим что я видела в своей жизни, машина находилась вода салфетки, не к чему даже придираться. Отдельное спасибо за бонусные локации. Ребята спасибо вам большое мира и процветания вам и вашей семье.

  • О
    Олеся
    15 июля 2023
    Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
    Очень понравилась экскурсия. Побывали во всех запланированных местах и даже планировали посетить локацию, не входящую в список. Отдельно хочу отметить удобства:
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    1. За нами заехали. 2. Кондиционер. 3. Нет ограничения по времени. 4. Можно остановиться в любом месте и сделать заветные фоточки. 5. В Кахибе нас накормили невероятно вкусной едой. Было невозможно оторваться. Спасибо большое нашему гиду Абакару за всё.

  • В
    Виктория
    5 июля 2023
    Затерянные в горах: дагестанские села Кахиб и Гоор
    Отлично провели экскурсию! Гид Магомед очень вежливый, тактичный и внимательный! Рассказал об обычиях и традициях Дагестана, подвёз максимально близко ко всем локацияи! Всем рекомендую! Природа Дагестана завораживает, горы нереальные!!!
  • М
    Михаил
    23 июня 2023
    Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
    Магомед очень хороший гид, провёз нас по красивейшим местам этих гор. По пути старался рассказывать о истории и традициях народов
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    места, был спокоен и учтив. Вкусная домашняя еда в домашней же обстановке была изюминкой на великолепной локации древнейших поселений среди скал.

  • Д
    Дмитрий
    4 апреля 2023
    Карадахская теснина, Кахиб, Гоор и Язык Тролля
    Это уже не первая экскурсия с гидом по Дагестану, но с полной ответственностью могу заявить, что Ислам был самым компетентным
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    и интересным рассказчиком из всех. Видно, что человек любит свой край и его историю. Знает вещи не только по энциклопедическим заметкам и статья, но и помнит истории передававшиеся из уст в уста среди коренного населения. Маршрут приятный. Часы в дороге компенсируются прекрасными видами и возможностью размяться на свежем воздухе. Огромное спасибо за хороший день!

  • P
    Pankrato
    26 сентября 2022
    Гоор и Кахиб - путешествие в «страну башен» в группе
    Все понравилось! Горы невероятные! Организация отличная, гид Луиза самая лучшая!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Кахиб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
  2. Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля
  3. «Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Аул Кахиб" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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