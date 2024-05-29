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но такой тур, вообще не знала, что меня ждет, ехала без особых ожиданий, горы посмотреть. А получила море рассказов о народах Дагестана, их культуре и религии, увидела десятки локаций, глаз не оторвать. Ребята, Мухтар Мухаммад вы самые лучшие гиды, покорили своим позитивом и вниманием, ни одну "хотелку" не пропустили)) Организация на высшем уровне- вопросов не возникало вообще, потому что все схвачено и все придумано до мелочей. Девчата мои дорогие будущие гости Дагестана, если вы планируете посетить этот чудесный регион то смело не моргнув глазом могу вам порекомендовать этих ребят. Предоставили транспорт «бесплатный» в день прилета от аэропорта до Махачкалы. После тура получила подарки очень ценные подарки. Еще больше всего понравилось сервис он был самым лучшим что я видела в своей жизни, машина находилась вода салфетки, не к чему даже придираться. Отдельное спасибо за бонусные локации. Ребята спасибо вам большое мира и процветания вам и вашей семье.