За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест. На один день мы отправимся на изучение Сулакского каньона — одного из глубочайших в мире.
Вы насладитесь панорамами со смотровых площадок и совершите прогулку на катере по бирюзовой реке Сулак.
После обеда имы отправимся к уникальному бархану Сарыкум, чтобы подняться на его вершину для потрясающих фотографий и узнать удивительную историю этого природного феномена.
Описание водной прогулкиСулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана. На один день мы оставим Махачкалу и отправимся на изучение местных природных красот. Бирюзовый каньон Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Мы полюбуемся на него с разных точек. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото, затем спустимся к селу Зубутли: нас ждет прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак. После освежающей водной прогулки, мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой на форелевом хозяйстве и отправимся исследовать другую, поистине впечатляющую природную достопримечательность. Песчаный бархан Сарыкум Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Мы поднимемся на самую его вершину, чтобы сделать эффектные фото на фоне великих песков, а наш гид расскажет вам необыкновенную историю возникновения этого места. Важная информация: Выбирайте удобную одежду и обувь по погоде. Можете взять с собой дождевик, чтобы погода не могла испортить ваших впечатлений о поездке. Во время катания на катере возможно попадание воды на одежду.
каждый день в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- С. Зубутли
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
- Сопровождение гидом
- Комфортабельный транспорт
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону от с. Зубутли
- Джиппинг до места прогулки на катере и обратно
- Обед с национальной кухней
- Вход на бархан Сарыкум
Что не входит в цену
- Посещение пещеры Нохъо с подвесным мостом (по желанию):/n взрослый - 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные/n детский - 250 руб. /будни, 300 руб. /выходные
- Сувениры
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Выбирайте удобную одежду и обувь по погоде. Можете взять с собой дождевик
- Чтобы погода не могла испортить ваших впечатлений о поездке. Во время катания на катере возможно попадание воды на одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 399 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
18 ноя 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Марине 🙏🏻!
Добрая, внимательная, веселая, великолепно Водитель также очень внимательный.
И в общем организация «Спутник», давно с вами, и всегда все идеально 👌Спасибо!
С
Светлана
10 ноя 2025
Вчера ездили на экскурсию Сулакский каньон,спасибо большое организаторам,экскурсоводу Марине она очень клевая,много рассказывает про Дагестан и их традиции,водителю Магамеду за аккуратную езду. Было очень интересно и приятно выиграть приз в конце поездки. 😘😘😘
А
Алина
7 ноя 2025
Поездка очень понравилась! Всë грамотно спланировано от предзаказа экскурсии до внесения технических корректировок по ходу следования маршрута. Было спокойно, безопасно, непринуждëнно. Гид Насрутдин рассказывал об истории мест, которые мы проезжали,
Д
Дарья
31 окт 2025
Знакомство с Дагестаном началось с великолепным гидом Мансуром.
В дальнейшем у нас были очень хорошие гиды, но Мансур лучший!
Это не обычная экскурсия, а путешествие в горы с хорошим другом.
Мы любовались видами на лучших смотровых, немного пошалили и экстримально катались на джипе и катере, очень вкусно ели, провожали закат на бархане.
Спасибо за лучший день в Дагестане!
В
Владимир
29 окт 2025
Все понравилось. Особенно каньон и прогулка по нему на катере. посмотрели на плачущие водопады. это бывает не во всех экскурсиях. специально выбирал такую. для тех кто боится большой скорости и резких поворотов на воде, то предупреждайте сразу водителя катера. выдают спасательные жилеты, обязательно одевайте.
К
Кристина
24 окт 2025
Добрый день!!! Самая лайтовая экскурсия, здесь объединено все, и наслаждение от красот Дагестана и море эмоций от катания на катере (экстрим в меру) и зиплайна. Спасибо большое нашему гиду Гамзату за увлекательную историю своего края, и водителю Магомеду за аккуратную езду!!!
Т
Татьяна
21 окт 2025
Экскурсовод Гамзат профессионал, рассказывал очень интересно, начиная с 7 утра и до вечера. Очень советую.
Н
Наталья
20 окт 2025
Гид Екатерина провела потрясающую экскурсию на Сулакский каньон и пр. Всем рекомендую
Ю
Юлия
15 окт 2025
Отличная организация экскурсии. Прекрасные места. Экскурсия стоит своих денег. Спасибо организаторам.
Л
Людмила
7 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Получили огромное удовольствие от путешествия. Все хорошо организовано без задержек и ожидания, все локации очень красивые. Заранее уточнили какие блюда кто будет на обед, порции большие голодными не
О
Ольга
7 окт 2025
Побывали на живописной экскурсии на Сулакский коньон. Все было интересно. Много локаций, экстрим, вернулись довольные. Спасибо!!!
О
Ольга
6 окт 2025
Нам все очень понравилось!!! Все четко, по времени, никаких задержек. Огромное количество локаций увидели. Первый раз были в Республике Дагестан, столько ярких эмоций. Огромное спасибо организатору тура - Амиров-Тур за
4
4055438
3 окт 2025
Очень насыщенная, организация отличная. Рекомендую!
Л
Лисина
3 окт 2025
Прекрасная поездка… Море впечатлений… Гид дядя Магомед лучший, рекомендую …. Хорошая компания. . Спасибо большое за такой тур)
А
Андрей
3 окт 2025
Очень понравилось, насыщенно локациями и событиями и на джипе покатались и на катере, можно съехать на зиплайне, причем два раза за поездку.
