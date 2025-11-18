Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест. На один день мы отправимся на изучение Сулакского каньона — одного из глубочайших в мире.



Вы насладитесь панорамами со смотровых площадок и совершите прогулку на катере по бирюзовой реке Сулак.



После обеда имы отправимся к уникальному бархану Сарыкум, чтобы подняться на его вершину для потрясающих фотографий и узнать удивительную историю этого природного феномена. 4.9 399 отзывов

Водная прогулка Оценка и отзывы 399 отзывов Длитель­ность 12 часов На чём проводится На автобусе

На катере Когда каждый день в 7:00

Описание водной прогулки Сулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана. На один день мы оставим Махачкалу и отправимся на изучение местных природных красот. Бирюзовый каньон Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Мы полюбуемся на него с разных точек. Остановимся у Чиркейского водохранилища для эффектных фото, затем спустимся к селу Зубутли: нас ждет прогулка на катере по извилистой бирюзовой реке Сулак. После освежающей водной прогулки, мы прогуляемся и пообедаем свежеприготовленной рыбой на форелевом хозяйстве и отправимся исследовать другую, поистине впечатляющую природную достопримечательность. Песчаный бархан Сарыкум Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Мы поднимемся на самую его вершину, чтобы сделать эффектные фото на фоне великих песков, а наш гид расскажет вам необыкновенную историю возникновения этого места. Важная информация: Выбирайте удобную одежду и обувь по погоде. Можете взять с собой дождевик, чтобы погода не могла испортить ваших впечатлений о поездке. Во время катания на катере возможно попадание воды на одежду.

каждый день в 7:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чиркейское водохранилище

Посёлок Дубки

Смотровые площадки на Сулакский каньон

С. Зубутли

Бархан Сарыкум

Форелевое хозяйство

Подвесной мост и пещера Нохъо Что включено Сопровождение гидом

Комфортабельный транспорт

Прогулка на катере по Сулакскому каньону от с. Зубутли

Джиппинг до места прогулки на катере и обратно

Обед с национальной кухней

Вход на бархан Сарыкум Что не входит в цену Посещение пещеры Нохъо с подвесным мостом (по желанию):/n взрослый - 500 руб. /будни, 700 руб. /выходные/n детский - 250 руб. /будни, 300 руб. /выходные

Место начала и завершения? Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Когда и сколько длится? Когда: каждый день в 7:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Выбирайте удобную одежду и обувь по погоде. Можете взять с собой дождевик

Чтобы погода не могла испортить ваших впечатлений о поездке. Во время катания на катере возможно попадание воды на одежду