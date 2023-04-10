Сегодня мы отправимся в путешествие по разнообразным местам Дагестана. Мы начнем с посещения бархана Сарыкум — самой большой песчаной дюны с загадочным видом на море.



Далее наш маршрут приведет нас к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов мира, и к Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему на Кавказе, где мы сможем покататься на лодке. Отличный день, полный впечатлений!