Сегодня мы отправимся в путешествие по разнообразным местам Дагестана. Мы начнем с посещения бархана Сарыкум — самой большой песчаной дюны с загадочным видом на море.
Далее наш маршрут приведет нас к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов мира, и к Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему на Кавказе, где мы сможем покататься на лодке. Отличный день, полный впечатлений!
Далее наш маршрут приведет нас к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов мира, и к Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему на Кавказе, где мы сможем покататься на лодке. Отличный день, полный впечатлений!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Завораживающий Дагестан.
- Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по самым необычным местам Дагестана. Наш первый остановочный пункт — бархан Сарыкум, самая большая песчаная дюна, которая оставит незабываемые впечатления у каждого путешественника. Здесь мы можем наслаждаться прекрасным видом на море и окружающую пустыню, а также прогуляться по мягкому песку, ощущая прохладу между пальцами ног.
- После этого мы отправимся в одно из самых известных мест Дагестана — Сулакский каньон. Это один из глубочайших каньонов в мире, где можно увидеть потрясающие горные пейзажи и насладиться кристально чистым воздухом. Здесь вы сможете сделать незабываемые фотографии и ощутить мощь гор и каньона.
- Но это еще не все! Наше путешествие продолжится на Чиркейское водохранилище, крупнейшее на Кавказе. Это место, где вы сможете отдохнуть на воде, прокатиться на лодке, насладиться живописными пейзажами и купаться в глубоком озере, окруженном горами.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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