Джип-тур «Жемчужина Дагестана»

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Сегодня мы отправимся в путешествие по разнообразным местам Дагестана. Мы начнем с посещения бархана Сарыкум — самой большой песчаной дюны с загадочным видом на море.

Далее наш маршрут приведет нас к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких каньонов мира, и к Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему на Кавказе, где мы сможем покататься на лодке. Отличный день, полный впечатлений!
Джип-тур «Жемчужина Дагестана»
Джип-тур «Жемчужина Дагестана»
Джип-тур «Жемчужина Дагестана»
Джип-тур «Жемчужина Дагестана»
Джип-тур «Жемчужина Дагестана»
Джип-тур «Жемчужина Дагестана»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Завораживающий Дагестан.
  • Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по самым необычным местам Дагестана. Наш первый остановочный пункт — бархан Сарыкум, самая большая песчаная дюна, которая оставит незабываемые впечатления у каждого путешественника. Здесь мы можем наслаждаться прекрасным видом на море и окружающую пустыню, а также прогуляться по мягкому песку, ощущая прохладу между пальцами ног.
  • После этого мы отправимся в одно из самых известных мест Дагестана — Сулакский каньон. Это один из глубочайших каньонов в мире, где можно увидеть потрясающие горные пейзажи и насладиться кристально чистым воздухом. Здесь вы сможете сделать незабываемые фотографии и ощутить мощь гор и каньона.
  • Но это еще не все! Наше путешествие продолжится на Чиркейское водохранилище, крупнейшее на Кавказе. Это место, где вы сможете отдохнуть на воде, прокатиться на лодке, насладиться живописными пейзажами и купаться в глубоком озере, окруженном горами.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Выездные
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