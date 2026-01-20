Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Начало: Акушинского 264
«Перед нами — Кезеной-Ам, самое большое и глубокое озеро Северного Кавказа»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бирюзовая сказка Кезеной-Ам
Из Махачкалы - к высокогорному озеру, чеченским сёлам и впечатляющим панорамам
Начало: У ресторана «Минара»
«По живописной дороге вы подниметесь к высокогорному озеру, наблюдая, как меняется ландшафт: от долин до суровых горных перевалов»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
21 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Горы, каньоны, озера, водопады и древние селения на авто-пешеходной экскурсии
«Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох и узнаете, как и когда образовались эти волшебные места»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
14 820 ₽
15 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка к озеру Кезеной-Ам
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Кезеной-Ам После исторического экскурса через альпийские луга отправляемся к знаменитому озеру Кезеной-Ам — самому большому озеру Северного Кавказа»
Расписание: По расписанию
23 янв в 07:00
30 янв в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Высокогорный Хунзах, водопад Тобот и озеро Мочох
Начало: Место встречи после бронирование
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Дагестан: снежный Хунзах и катание на коньках по озеру Мочох
Отправиться навстречу ледяным водопадам, замерзшему высокогорному озеру и, конечно, приключениям
Начало: Начало экскурсии в г. Махачкале или г. Каспийске. ...
«Вы окажетесь у высокогорного озера, скованного крепким льдом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
