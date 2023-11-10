Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Гунибское плато — одно из самых красивых мест Дагестана! Мы прогуляемся по тропам Верхнего Гуниба, поднимемся на крепость и, если повезёт, понаблюдаем за лесными зверьками и дикими яками.
Но наша главная цель — забраться на высоту 2352 м, на гору Маяк, с которой откроется невероятный обзор. После подъёма устроим пикник и фотосессию на профессиональную камеру.
Но наша главная цель — забраться на высоту 2352 м, на гору Маяк, с которой откроется невероятный обзор. После подъёма устроим пикник и фотосессию на профессиональную камеру.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гора Маяк высотой 2352 метров н. у. м. — точка, с которой виден весь Внутренний Дагестан и снежные вершины Богосского массива. Здесь вкуснейший воздух с нотками чабреца и мяты и орлы, пролетающие настолько близко, что кажется, будто они задумали вас утащить.
Наш маршрут
- На внедорожнике мы доберёмся до отметки 1800 метров, с которой начнётся наш треккинговый подъём
- Заглянем к двум маленьким живописным водопадам (в тёплое время года), где устроим первый привал. Мы расскажем вам историю Гунибского района и о роли Гуниба в становлении всесоюзной здравницы. А ещё поговорим о флоре, фауне и геологических особенностях края.
- Ну а главная цель нашего треккинга — гора Маяк. Восхождение займёт около 1,5–2 часов (3 км). Подъём равномерный, без крутых и опасных участков. По пути вам встретятся статные лошадки, бурёнки в полевых цветах, тенистый сосновый бор и водопадик, а если повезёт — стадо диких яков!
- Финальный рывок — и мы на вершине 2352 м. Вы насладитесь панорамой 360°, увидите вершины Главного Кавказского хребта и весь Внутренний Дагестан. Под нами будет селение Куяда, которое раскинулось вплоть до горы Седло.
- Устроим пикник, приготовим горный чай и крепкий кофе, будем наслаждаться пейзажами гор
- Обратный путь лёгок и приятен. Спускаемся к обеду, пьём чай и выдвигаемся домой!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут может быть скорректирован из-за погодных условий
- Обязательно надевайте удобную разношенную обувь на жёсткой подошве и одежду по погоде, возьмите с собой воду (1 литр на человека)
- Точки питания есть только в селе Гуниб, поэтому желательно взять с собой перекус
- Возможно проведение восхождения для большего количества людей по договорённости
В стоимость входит
- Трансфер из Махачкалы или Каспийска от вашего отеля и обратно (трансфер из других точек возможен за доплату)
- Услуги аттестованного гида
- Пикник на вершине
- Треккинговые палки
- 20–50 обработанных фото и видео
Дополнительно оплачивается
- Внедорожник с Верхнего Гуниба до отметки 1800 м (около 500 руб.)
- Обед в селе Гуниб (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурав — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 41 туриста
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной Дагестанской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и фототуры в горах Дагестана. Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы. Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной дагестанской кухней и невероятными пейзажами. Мы знаем секретные места и тропы, где мало туристов. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем.
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