Гунибское плато — одно из самых красивых мест Дагестана! Мы прогуляемся по тропам Верхнего Гуниба, поднимемся на крепость и, если повезёт, понаблюдаем за лесными зверьками и дикими яками.
Но наша главная цель — забраться на высоту 2352 м, на гору Маяк, с которой откроется невероятный обзор. После подъёма устроим пикник и фотосессию на профессиональную камеру.
Но наша главная цель — забраться на высоту 2352 м, на гору Маяк, с которой откроется невероятный обзор. После подъёма устроим пикник и фотосессию на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Гора Маяк высотой 2352 метров н. у. м. — точка, с которой виден весь Внутренний Дагестан и снежные вершины Богосского массива. Здесь вкуснейший воздух с нотками чабреца и мяты и орлы, пролетающие настолько близко, что кажется, будто они задумали вас утащить.
Наш маршрут
- На внедорожнике мы доберёмся до отметки 1800 метров, с которой начнётся наш треккинговый подъём
- Заглянем к двум маленьким живописным водопадам (в тёплое время года), где устроим первый привал. Мы расскажем вам историю Гунибского района и о роли Гуниба в становлении всесоюзной здравницы. А ещё поговорим о флоре, фауне и геологических особенностях края.
- Ну а главная цель нашего треккинга — гора Маяк. Восхождение займёт около 1,5–2 часов (3 км). Подъём равномерный, без крутых и опасных участков. По пути вам встретятся статные лошадки, бурёнки в полевых цветах, тенистый сосновый бор и водопадик, а если повезёт — стадо диких яков!
- Финальный рывок — и мы на вершине 2352 м. Вы насладитесь панорамой 360°, увидите вершины Главного Кавказского хребта и весь Внутренний Дагестан. Под нами будет селение Куяда, которое раскинулось вплоть до горы Седло.
- Устроим пикник, приготовим горный чай и крепкий кофе, будем наслаждаться пейзажами гор
- Обратный путь лёгок и приятен. Спускаемся к обеду, пьём чай и выдвигаемся домой!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут может быть скорректирован из-за погодных условий
- Обязательно надевайте удобную разношенную обувь на жёсткой подошве и одежду по погоде, возьмите с собой воду (1 литр на человека)
- Точки питания есть только в селе Гуниб, поэтому желательно взять с собой перекус
- Возможно проведение восхождения для большего количества людей по договорённости
В стоимость входит
- Трансфер из Махачкалы или Каспийска от вашего отеля и обратно (трансфер из других точек возможен за доплату)
- Услуги аттестованного гида
- Пикник на вершине
- Треккинговые палки
- 20–50 обработанных фото и видео
Дополнительно оплачивается
- Внедорожник с Верхнего Гуниба до отметки 1800 м (около 500 руб.)
- Обед в селе Гуниб (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурав — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 850 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной дагестанской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и фототуры в горах Дагестана. Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы очень довольны экскурсией 🔥 Лучшие виды, где нет туристов, а гора Маяк как нельзя лучше подходит под это описание💥 Нурав замечательный гид и собеседник, показал нам невероятные красоты и
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Самая лучшая экскурсия из всех на которых мы смогли побывать в Дагестане. 🗻⛰️🏔️Нурав профессионал своего дела с большой буквы. 😎Всё прошло превосходно. Доставил в комфорте до места назначения, по своим
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Огонь, самые потрясающие виды. Накормили перед подъемом в Гунибе,подают больше еды, чем нужно 😀ооочень вкусно. Берите тур, не пожалеете! Провели самыми красивыми тропами, даже посещали места, которых не было в описании.
+2
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Огромное спасибо Нураву за такой интересный маршрут. Без толп туристов, с гостеприимным дагестанским колоритом и весельем.
Благодарю за огненные фотки, чаепитие на вершине и приятное общение! Все супер!
Благодарю за огненные фотки, чаепитие на вершине и приятное общение! Все супер!
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Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав.
Отличная локация. Нельзя описать словами, это надо увидеть своими глазами. Это красота, мощь, сила. Всё супер! Спасибо Нурав!
Отличная локация. Нельзя описать словами, это надо увидеть своими глазами. Это красота, мощь, сила. Всё супер! Спасибо Нурав!
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Потрясающее путешествие! Если вам надоели толпы туристов, то такте маршруты однозначно для вас! Прекрасные виды, авторский маршрут, сопровождение на всех этапах, дополнительная съемка с дрона. Отдельное спасибо Нураву, ждем новые локации
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