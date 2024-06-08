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был очень внимателен и заботлив😊 Сделали замечательные кадры, Нурав так же сделал нам снимки и даже поснимал нас с дрона. Очень будем ждать кадры, уверена, что они "пушка-бомба", как говорит Нурав😂 Попали под дождь с грозой, но это не помешало нам и на спуске мы пили вкусный чай с угощениями😊 Всегда удивляюсь, насколько дружный народ, Нурав знает всех☺️ Заехали на обед, где как обычно еды больше, чем можно съесть, на 3 человек поставят как на 10😅 Советуем на 100% ехать или упустите возможность прикоснуться к удивительной природе💗 Нурав, спасибо огромное!