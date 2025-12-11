Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный
Изучить топовые локации Чечни, посетить мечети и познакомиться с местной культурой
Начало: У автовокзала
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 08:30
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
8000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон: экскурсия с фотосессией
Уникальная возможность посетить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС и бархан Сарыкум с профессиональной фотосессией. Мини-группа, комфортный транспорт, гид
Начало: В точке сбора
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
3999 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие в Дербент
Дружеское путешествие по Дербенту идеально подойдёт для первого знакомства с Дагестаном! Прогуляйтесь по «улице счастливых людей» и узнайте о древних ремёслах
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
4499 ₽ за человека
