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прошло превосходно. Доставил в комфорте до места назначения, по своим связям «Договорился» и устроил нам незабываемый перфоманс с переменой погоды от палящего солнца ☀️до грозы с молнией и градом, ⚡️⛈️закончившуюся радугой, 🌈приманил стадо диких яков 🦬и приготовил вкуснейший кофе с видом на горы! ☕️Одним словом это было вкусно, во всех смыслах этого слова. фото должны получиться бомбически классные 🌄