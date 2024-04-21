Треккинг в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Махачкале, цены от 4 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999 за человека
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
Начало: у ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:30
15 июня в 08:30
9 000 за человека
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    21 апреля 2024
    Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
    Самая лучшая экскурсия из всех на которых мы смогли побывать в Дагестане. 🗻⛰️🏔️Нурав профессионал своего дела с большой буквы. 😎Всё
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    прошло превосходно. Доставил в комфорте до места назначения, по своим связям «Договорился» и устроил нам незабываемый перфоманс с переменой погоды от палящего солнца ☀️до грозы с молнией и градом, ⚡️⛈️закончившуюся радугой, 🌈приманил стадо диких яков 🦬и приготовил вкуснейший кофе с видом на горы! ☕️Одним словом это было вкусно, во всех смыслах этого слова. фото должны получиться бомбически классные 🌄

  • Г
    Галина
    12 апреля 2024
    Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
    Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста. Любовались шикарными видами, дышали
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    чистым воздухом. На вершине было чаепитие. Я в Дагестане второй раз и от всех красот, созданных природой я в восторге. Эмоции трудно передать, их надо испытать. Приезжайте и любуйтесь этими видами.

    Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возрастаПоездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста
  • Л
    Лилия
    5 декабря 2023
    Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
    Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав. Отличная локация. Нельзя описать словами, это надо увидеть своими глазами. Это красота, мощь, сила. Всё супер! Спасибо Нурав!
    Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид НуравШикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
  2. Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
  3. Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 999 до 15 950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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