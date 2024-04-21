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Фотопрогулка
10 часов
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Махачкалы - в горы Харачи: лёгкий треккинг и полный ретрит
Отправиться в мини-группе к первозданной природе и по пути заехать на Ирганайское водохранилище
Начало: у ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:30
15 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 апреля 2024Самая лучшая экскурсия из всех на которых мы смогли побывать в Дагестане. 🗻⛰️🏔️Нурав профессионал своего дела с большой буквы. 😎Всё
- ГГалина12 апреля 2024Поездка была просто великолепной! Легкий треккинг привел организм в тонус. Идти было комфортно, независимо от возраста. Любовались шикарными видами, дышали
- ЛЛилия5 декабря 2023Шикарный вид. Замечательный,и очень внимательный гид Нурав. Отличная локация. Нельзя описать словами, это надо увидеть своими глазами. Это красота, мощь, сила. Всё супер! Спасибо Нурав!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Треккинг и походы»
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