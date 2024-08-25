Что вас ждет

Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям. Что взять с собой:• воду и перекус;

паспорт;

солнцезащитные очки и крем;

головной убор;

наличные деньги;

аптечку;

зарядное устройство для гаджетов.

Хрустально-чистое горное озеро Кезеной-Ам — крупнейшее и глубочайшее на территории Северного Кавказа. Нас ждут потрясающие виды с горных перевалов, от зеленых холмов до заснеженных горных вершин. Водное зеркало на отметке 1854 метра соответствует зоне альпийских лугов, а цвет воды в нем всегда разный — от ярко-голубого до насыщенного бирюзового. Все в паре километров от великолепного озера расположился удивительный аул с несколько «панковским» названием — Хой. Абсолютно готовое к жизни селение на высоте примерно в две тысячи метров над уровнем моря… однако без единого постоянного жителя. Вместе с гидом вам предстоит узнать, куда исчезло все местное население. Важно знать• Если вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.