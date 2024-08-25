Нас ждет удивительное приключение, которое приведет нас к берегам жемчужины Кавказа — озеру Кезеной-Ам.
Вам откроются потрясающие виды с горных перевалов, от зеленых холмов до заснеженных горных вершин, и невероятного цвета вода. А недалеко от озера расположено селение Хой — вы узнаете, куда подевались все его жители.
Вам откроются потрясающие виды с горных перевалов, от зеленых холмов до заснеженных горных вершин, и невероятного цвета вода. А недалеко от озера расположено селение Хой — вы узнаете, куда подевались все его жители.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ждетХрустально-чистое горное озеро Кезеной-Ам — крупнейшее и глубочайшее на территории Северного Кавказа. Нас ждут потрясающие виды с горных перевалов, от зеленых холмов до заснеженных горных вершин. Водное зеркало на отметке 1854 метра соответствует зоне альпийских лугов, а цвет воды в нем всегда разный — от ярко-голубого до насыщенного бирюзового. Все в паре километров от великолепного озера расположился удивительный аул с несколько «панковским» названием — Хой. Абсолютно готовое к жизни селение на высоте примерно в две тысячи метров над уровнем моря… однако без единого постоянного жителя. Вместе с гидом вам предстоит узнать, куда исчезло все местное население. Важно знать• Если вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям. Что взять с собой:• воду и перекус;
- паспорт;
- солнцезащитные очки и крем;
- головной убор;
- наличные деньги;
- аптечку;
- зарядное устройство для гаджетов.
по воскресеньям в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|3 000 ₽
|Детский (0-10)
|2 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на перевалах
- Село Ведено
- Озеро Кезеной-Ам
- Село Хой
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обед
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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