Наше путешествие ломает стереотипы — вы увидите Чечню ухоженным и стремительно развивающимся регионом. Вас ждут три впечатляющие мечети, небоскрёбы в центре Кавказа и история возрождения республики.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Шали — знакомство с современной Чечнёй. Вы осмотрите один из самых благоустроенных городов республики и узнаете, как регион изменился за последние годы.

Мечеть «Гордость мусульман». Посетите крупнейшую в Европе мечеть и услышите о традициях ислама в регионе.

Грозный: музей, проспект, мечеть

В Музее им. Ахмата-Хаджи Кадырова вы познакомитесь с историей первого президента Чечни и экспозициями о прошлом и восстановлении республики

Прогуляетесь по проспекту Путина, полюбуетесь новыми зданиями, площадями и фонтанами

Мечеть «Сердце Чечни» — зайдёте в главную мечеть республики в османском архитектурном стиле

Грозный-Сити и смотровая площадка. Окажетесь в комплексе небоскрёбов и подниметесь на обзорную площадку одной из башен. Отсюда открывается панорамный вид на весь город, горы и мечети — ощущение, что вы оказались в новом ближневосточном мегаполисе.

Цветочный парк. Отдохнёте на живописных аллеях с арками и инсталляциями из растений.

Мечеть «Сердце матери» в Аргуне. Посетите мечеть в стиле хай-тек с вечерней подсветкой, которая меняет цвет.

Ориентировочный тайминг поездки:

10:00 — выезд из Махачкалы

13:30 — осмотр города Шали и мечети «Гордость мусульман»

15:00 — музей Ахмат-Хаджи Кадырова

15:40 — прогулка по проспекту Путина и по желанию обед

17:20 — мечеть «Сердце Чечни»

18:10 — смотровая Грозный-Сити и Цветочный парк

19:30 — мечеть в Аргуне «Сердце матери»

22:30–23:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе или минивэне Volkswagen или Mercedes

Все входные билеты входят в стоимость

Обед не включён, по желанию

Возьмите с собой наличные и перекус