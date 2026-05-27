Из Махачкалы - к крупнейшей мечети Европы, небоскрёбам Грозный-Сити и вечернему Аргуну

Увидеть современную Чечню, которая поражает масштабом и архитектурой (билеты включены)
Наше путешествие ломает стереотипы — вы увидите Чечню ухоженным и стремительно развивающимся регионом. Вас ждут три впечатляющие мечети, небоскрёбы в центре Кавказа и история возрождения республики.
Из Махачкалы - к крупнейшей мечети Европы, небоскрёбам Грозный-Сити и вечернему Аргуну

Описание экскурсии

Шали — знакомство с современной Чечнёй. Вы осмотрите один из самых благоустроенных городов республики и узнаете, как регион изменился за последние годы.

Мечеть «Гордость мусульман». Посетите крупнейшую в Европе мечеть и услышите о традициях ислама в регионе.

Грозный: музей, проспект, мечеть

  • В Музее им. Ахмата-Хаджи Кадырова вы познакомитесь с историей первого президента Чечни и экспозициями о прошлом и восстановлении республики
  • Прогуляетесь по проспекту Путина, полюбуетесь новыми зданиями, площадями и фонтанами

Мечеть «Сердце Чечни» — зайдёте в главную мечеть республики в османском архитектурном стиле

Грозный-Сити и смотровая площадка. Окажетесь в комплексе небоскрёбов и подниметесь на обзорную площадку одной из башен. Отсюда открывается панорамный вид на весь город, горы и мечети — ощущение, что вы оказались в новом ближневосточном мегаполисе.

Цветочный парк. Отдохнёте на живописных аллеях с арками и инсталляциями из растений.

Мечеть «Сердце матери» в Аргуне. Посетите мечеть в стиле хай-тек с вечерней подсветкой, которая меняет цвет.

Ориентировочный тайминг поездки:
10:00 — выезд из Махачкалы
13:30 — осмотр города Шали и мечети «Гордость мусульман»
15:00 — музей Ахмат-Хаджи Кадырова
15:40 — прогулка по проспекту Путина и по желанию обед
17:20 — мечеть «Сердце Чечни»
18:10 — смотровая Грозный-Сити и Цветочный парк
19:30 — мечеть в Аргуне «Сердце матери»
22:30–23:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе или минивэне Volkswagen или Mercedes
  • Все входные билеты входят в стоимость
  • Обед не включён, по желанию
  • Возьмите с собой наличные и перекус
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.

