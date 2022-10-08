Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
В путешествии по одному из самых ярких маршрутов Горного Дагестана вы посетите родину легендарных имамов и осмотрите памятник горской оборонительной архитектуры. Узнаете, что скрывает красота бирюзового водохранилища, и ощутите мощь скального чуда природы. Прикоснетесь к замершей истории покинутого селения над облаками.
Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.
Ирганайская ГЭС и водохранилище
На реке Аварское Койсу, у села Гимры находится вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на всем Северном Кавказе. Ирганайское водохранилище, образованное при строительстве плотины, привлекает гостей живописными панорамами. Однако за этой красотой стоит и трагедия, когда за ночь затопили местные сады, жилые дома и кладбища — о том, как это было, я расскажу при встрече.
Салтинский водопад
Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада. Горная речка Салтинка течет через каньон и внезапно проваливается сквозь землю на глубину 20 метров. Подземный водопад расположен около села Салта в Гунибском районе. К нему мы доберемся по узкому (2—5 м) ущелью, пройдя пешком по воде около 30 метров.
Андалал, Гунибское водохранилище
Затем я отвезу вас через перевал к Гунибскому ГЭС, расскажу об историко-архитектурном комплексе Андалал и объясню символику Красного моста. Впечатления дополнит подъем на башню, с которой открывается чудесный вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу.
«У подножья ханской крепости» — аул-призрак Гамсутль
В завершение вы подъедете к аулу, за которым в последнее время закрепилось название «дагестанский Мачу-Пикчу». Селение находится высоко в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, последний его обитатель покинул мир в 2015 году. Поднявшись пешком или на лошадях, вы прогуляетесь по опустевшим улочкам, осмотрите традиционные жилые дома и познакомитесь с историей места, уходящей корнями в глубокую древность. С самой высокой точки вы откроете невероятные горные пейзажи и вид на весь Гамсутль.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Трансфер включён в стоимость, с группой до 4 человек может поехать ещё двое детей до 10 лет (+ 1000 ₽ за ребёнка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги
Отдельно оплачивается обед и опциональные дополнительные услуги: УАЗ для подъёма на хребет над Гамсутлем — 650 ₽ за чел. или до середины маршрута — 200 ₽ за чел., подъём на лошадях к Гамсутлю — 1500 ₽ за чел
Параметры поездки
Выезд в 07:30 утра, приезд ориентировочно в 18.30-19.30 в зависимости от мобильности группы
Общий километраж составит примерно 370 км
Маршрут длительный и насыщенный, с физическими нагрузками, с подъемом в горы в конце поездки. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 957 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Маршрут очень интересный, но ресурсозатратный (стоит быть готовым к нагрузкам), хотя безусловно оно того стоит! Экскурсия интересная, много полезной информации. Идрис - приятный гид, владеющий информацией. Особо понравилось, что он нас не торопил и давал необходимое время на посмотреть-пофотографироваться-отдышаться! Рекомендуем!
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Илан
Очень атмосферно провели время с Идрисом, больше ему спасибо! Спокойный, интеллигентный рассказчик. Впечатлении море. Автомобиль - что нужно для таких путешествий.
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