Путешествие в сердце Дагестана — посетите исторический аул Гуниб, место последнего сопротивления Имама Шамиля, и уникальный Салтинский подземный водопад, природный памятник с захватывающей пещерой и водопадом высотой 20 метров.
Описание экскурсииАул Гуниб — где история соединяется с природой Гуниб — одно из самых красивых и исторических мест Дагестана. Это неприступная крепость, где легендарный Имам Шамиль принял решение завершить Кавказскую войну, после чего Дагестан вошёл в состав России. Гуниб — настоящая природная и историческая жемчужина региона, прославленная в знаменитом полотне великого русского художника Ивана Айвазовского «Аул Гуниб в Дагестане». Салтинский водопад — уникальное природное явление Салтинский водопад — памятник природы республиканского значения и единственный подземный водопад в Дагестане. Он расположен в каньоне реки Салтинка возле села Салта, в Гунибском районе. Путь к нему проходит через узкое ущелье, переходящее в пещеру, где скальные уступы практически смыкаются над головой, образуя узкое отверстие, через которое с трудом проникает свет. Через него с высоты 20 метров падает мощный поток воды, создавая захватывающее зрелище. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибское плато
- Гунибская ГЭС
- Природный парк
- Беседка Имама Шамиля
- Камень Барятинского
- Памятник «Белые Журавли»
- Салтинский водопад
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
