Вы отправитесь в одно из самых интересных и живописных горных селений Дагестана. Познакомитесь с прошлым места, где завершилась Кавказская война. Посетите краеведческий музей и архитектурные памятники. Откроете чарующие панорамы гор и узнаете о целебном климате в Гунибе. А также посетите Ирганайское водохранилище и необычную теснину с подземным водопадом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Гимринский тоннель. Мы проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору.

Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамами живописного водоёма в окружении красивых ландшафтов.

Парк победы им. Расула Гамзатова. В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе. Вы увидите главную достопримечательность парка — военно-мемориальную стелу «Белые журавли». А со смотровой площадки откроете чудесные панорамы гор.

Краеведческий музей. Вы познакомитесь с оригинальными экспонатами и узнаете о советской писательнице Ольге Форш, которая здесь родилась и провела детство.

Вид с Гуниба. На очередной смотровой вас ждут новые головокружительные впечатления.

Природный парк «Верхний Гуниб». Мы расскажем об особом микроклимате района, его многовековой истории и памятниках Кавказской войны. Гуниб — место последнего боя имама Дагестана и Чечни. Здесь же вы увидите воссозданную беседку имама Шамиля.

Царская поляна Александра I станет завершающей локацией путешествия по Гунибу.

Салтинское ущелье. После обеда в местном заведении направимся в каменное царство с единственным подземным водопадом в Дагестане. Вы оцените красоту причудливой теснины и сможете сделать необычные фото.

Организационные детали