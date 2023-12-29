Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Гимринский тоннель. Мы проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору.
Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамами живописного водоёма в окружении красивых ландшафтов.
Парк победы им. Расула Гамзатова. В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе. Вы увидите главную достопримечательность парка — военно-мемориальную стелу «Белые журавли». А со смотровой площадки откроете чудесные панорамы гор.
Краеведческий музей. Вы познакомитесь с оригинальными экспонатами и узнаете о советской писательнице Ольге Форш, которая здесь родилась и провела детство.
Вид с Гуниба. На очередной смотровой вас ждут новые головокружительные впечатления.
Природный парк «Верхний Гуниб». Мы расскажем об особом микроклимате района, его многовековой истории и памятниках Кавказской войны. Гуниб — место последнего боя имама Дагестана и Чечни. Здесь же вы увидите воссозданную беседку имама Шамиля.
Царская поляна Александра I станет завершающей локацией путешествия по Гунибу.
Салтинское ущелье. После обеда в местном заведении направимся в каменное царство с единственным подземным водопадом в Дагестане. Вы оцените красоту причудливой теснины и сможете сделать необычные фото.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, обед, билеты в парк «Верхний Гуниб» и посещение водопада
- Дополнительные расходы: билеты в краеведческий музей — 250 руб. с человека и сапоги для посещения теснины (по желанию)
- Если в группе будет меньше 7 участников, с вами поедет гид-водитель, если вас будет больше, вас повезёт водитель и гид (двое сопровождающих)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Али-Гаджи Акушинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.