Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Вы отправитесь в одно из самых интересных и живописных горных селений Дагестана. Познакомитесь с прошлым места, где завершилась Кавказская война. Посетите краеведческий музей и архитектурные памятники. Откроете чарующие панорамы гор и узнаете о целебном климате в Гунибе. А также посетите Ирганайское водохранилище и необычную теснину с подземным водопадом.
Гимринский тоннель. Мы проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору.
Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамами живописного водоёма в окружении красивых ландшафтов.
Парк победы им. Расула Гамзатова. В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе. Вы увидите главную достопримечательность парка — военно-мемориальную стелу «Белые журавли». А со смотровой площадки откроете чудесные панорамы гор.
Краеведческий музей. Вы познакомитесь с оригинальными экспонатами и узнаете о советской писательнице Ольге Форш, которая здесь родилась и провела детство.
Вид с Гуниба. На очередной смотровой вас ждут новые головокружительные впечатления.
Природный парк «Верхний Гуниб». Мы расскажем об особом микроклимате района, его многовековой истории и памятниках Кавказской войны. Гуниб — место последнего боя имама Дагестана и Чечни. Здесь же вы увидите воссозданную беседку имама Шамиля.
Царская поляна Александра I станет завершающей локацией путешествия по Гунибу.
Салтинское ущелье. После обеда в местном заведении направимся в каменное царство с единственным подземным водопадом в Дагестане. Вы оцените красоту причудливой теснины и сможете сделать необычные фото.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, обед, билеты в парк «Верхний Гуниб» и посещение водопада
Дополнительные расходы: билеты в краеведческий музей — 250 руб. с человека и сапоги для посещения теснины (по желанию)
Если в группе будет меньше 7 участников, с вами поедет гид-водитель, если вас будет больше, вас повезёт водитель и гид (двое сопровождающих)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и пятницу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 2617 туристов
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские экскурсии по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
спасибо за прекрасную экскурсию
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К
Константин
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
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София
Очень понравилась экскурсия! Интересно и наполненно красивыми местами.
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