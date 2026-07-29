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Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия

Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Вы отправитесь в одно из самых интересных и живописных горных селений Дагестана. Познакомитесь с прошлым места, где завершилась Кавказская война. Посетите краеведческий музей и архитектурные памятники. Откроете чарующие панорамы гор и узнаете о целебном климате в Гунибе. А также посетите Ирганайское водохранилище и необычную теснину с подземным водопадом.
5
3 отзыва
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия

Описание экскурсии

Гимринский тоннель. Мы проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору.

Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамами живописного водоёма в окружении красивых ландшафтов.

Парк победы им. Расула Гамзатова. В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе. Вы увидите главную достопримечательность парка — военно-мемориальную стелу «Белые журавли». А со смотровой площадки откроете чудесные панорамы гор.

Краеведческий музей. Вы познакомитесь с оригинальными экспонатами и узнаете о советской писательнице Ольге Форш, которая здесь родилась и провела детство.

Вид с Гуниба. На очередной смотровой вас ждут новые головокружительные впечатления.

Природный парк «Верхний Гуниб». Мы расскажем об особом микроклимате района, его многовековой истории и памятниках Кавказской войны. Гуниб — место последнего боя имама Дагестана и Чечни. Здесь же вы увидите воссозданную беседку имама Шамиля.

Царская поляна Александра I станет завершающей локацией путешествия по Гунибу.

Салтинское ущелье. После обеда в местном заведении направимся в каменное царство с единственным подземным водопадом в Дагестане. Вы оцените красоту причудливой теснины и сможете сделать необычные фото.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, обед, билеты в парк «Верхний Гуниб» и посещение водопада
  • Дополнительные расходы: билеты в краеведческий музей — 250 руб. с человека и сапоги для посещения теснины (по желанию)
  • Если в группе будет меньше 7 участников, с вами поедет гид-водитель, если вас будет больше, вас повезёт водитель и гид (двое сопровождающих)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и пятницу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат
Узлипат — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 2617 туристов
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские экскурсии по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
спасибо за прекрасную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
Экскурсия вышла побольше, 13 часов. Посетили все, кроме царской поляны, вместо этого поехали на гунибский водопад там намного красивее!
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София
Очень понравилась экскурсия! Интересно и наполненно красивыми местами.
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