Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Махачкале

Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края

Вы отправитесь в одно из самых интересных и живописных горных селений Дагестана. Познакомитесь с прошлым места, где завершилась Кавказская война. Посетите краеведческий музей и архитектурные памятники. Откроете чарующие панорамы гор и узнаете о целебном климате в Гунибе. А также посетите Ирганайское водохранилище и необычную теснину с подземным водопадом.
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
29
дек
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янв
9
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Гимринский тоннель. Мы проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России, который представляет собой четырехкилометровую дорогу сквозь гору.

Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь панорамами живописного водоёма в окружении красивых ландшафтов.

Парк победы им. Расула Гамзатова. В селе Гуниб посетим место для уютной прогулки на свежем воздухе. Вы увидите главную достопримечательность парка — военно-мемориальную стелу «Белые журавли». А со смотровой площадки откроете чудесные панорамы гор.

Краеведческий музей. Вы познакомитесь с оригинальными экспонатами и узнаете о советской писательнице Ольге Форш, которая здесь родилась и провела детство.

Вид с Гуниба. На очередной смотровой вас ждут новые головокружительные впечатления.

Природный парк «Верхний Гуниб». Мы расскажем об особом микроклимате района, его многовековой истории и памятниках Кавказской войны. Гуниб — место последнего боя имама Дагестана и Чечни. Здесь же вы увидите воссозданную беседку имама Шамиля.

Царская поляна Александра I станет завершающей локацией путешествия по Гунибу.

Салтинское ущелье. После обеда в местном заведении направимся в каменное царство с единственным подземным водопадом в Дагестане. Вы оцените красоту причудливой теснины и сможете сделать необычные фото.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, обед, билеты в парк «Верхний Гуниб» и посещение водопада
  • Дополнительные расходы: билеты в краеведческий музей — 250 руб. с человека и сапоги для посещения теснины (по желанию)
  • Если в группе будет меньше 7 участников, с вами поедет гид-водитель, если вас будет больше, вас повезёт водитель и гид (двое сопровождающих)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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