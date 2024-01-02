Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Грандиозное путешествие в горы с посещением чародинского села Гулиб и крепости Имама Шамиля

Пульсирующий водопад Чирхалю (Чвахило) — одно из уникальных природных чудес Дагестана. Путь к нему неблизкий, но очень живописный. Берём в поездку самых смелых и любопытных путешественников.

Вы не пожалеете! Насладитесь красотой падающей воды, побываете в горном селе Гуниб и сделаете красочные фото на зависть тем, кто решил остаться дома.
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Ближайшие даты:
2
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3
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даты

Описание

Что вас ожидает

Водопад Чирхалю возник на месте огромного ледника. Высота падения воды — 50 м, а мощь потока зависит от таяния снега в горах. Шум водопада вы услышите за километр.

Чирхалю находится в 193 км от Махачкалы, на территории Чародинского заказника. Поездка в одну сторону займёт около 5 часов, но по дороге мы увидим массу живописных мест и потрясающих пейзажей. Сделаем несколько остановок для отдыха и фотосессий.

По пути мы:

  • Заедем в горное село Гуниб. Вы узнаете о живущем там чародинском народе — его корнях, традициях и быте. Увидите в Гунибе царскую поляну и узнаете, почему она так называется.
  • Посетим крепость Имама Шамиля. Вы услышите, каким Шамиль был человеком и что он значил для Дагестана
  • Поговорим о том, кто такие мюриды и чем они интересны

Организационные детали

  • В стоимость входит поездка на комфортабельном внедорожнике, услуги гида
  • Экскурсия может быть перенесена из-за плохой погоды
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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