Пульсирующий водопад Чирхалю (Чвахило) — одно из уникальных природных чудес Дагестана. Путь к нему неблизкий, но очень живописный. Берём в поездку самых смелых и любопытных путешественников. Вы не пожалеете! Насладитесь красотой падающей воды, побываете в горном селе Гуниб и сделаете красочные фото на зависть тем, кто решил остаться дома.

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Описание

Что вас ожидает

Водопад Чирхалю возник на месте огромного ледника. Высота падения воды — 50 м, а мощь потока зависит от таяния снега в горах. Шум водопада вы услышите за километр.

Чирхалю находится в 193 км от Махачкалы, на территории Чародинского заказника. Поездка в одну сторону займёт около 5 часов, но по дороге мы увидим массу живописных мест и потрясающих пейзажей. Сделаем несколько остановок для отдыха и фотосессий.

По пути мы:

Заедем в горное село Гуниб. Вы узнаете о живущем там чародинском народе — его корнях, традициях и быте. Увидите в Гунибе царскую поляну и узнаете, почему она так называется.

Посетим крепость Имама Шамиля. Вы услышите, каким Шамиль был человеком и что он значил для Дагестана

Поговорим о том, кто такие мюриды и чем они интересны

Организационные детали