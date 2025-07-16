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Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю

Откройте величие водопада Чирхалю, узнайте историю села Гуниб и крепости Имама Шамиля в уникальной экскурсии
Водопад Чирхалю - это не просто экскурсионный маршрут, это путешествие в глубину дагестанской природы и культуры.

Представьте себе мощь воды, падающей с 50-метровой высоты, и шум, который слышен за километры -
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это и есть водопад Чирхалю, одно из самых завораживающих зрелищ в Дагестане. По пути к водопаду вы посетите горное село Гуниб, где каждый камень хранит истории древних времен. Вы узнаете о жизни чародинского народа, его традициях и быте.

Крепость Имама Шамиля расскажет вам о важной странице в истории Дагестана, а истории о мюридах добавят колорита вашему путешествию.

Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике с профессиональным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым.

Не упустите шанс погрузиться в мир дагестанской природы и культуры, забронируйте своё приключение уже сегодня

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный водопад Чирхалю
  • 🏞 Живописные пейзажи Дагестана
  • 🏰 Историческая крепость Имама Шамиля
  • 🏡 Аутентичное село Гуниб
  • 📸 Возможность сделать яркие фото
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 👥 Индивидуальный подход
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю
Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю

Что можно увидеть

  • Водопад Чирхалю
  • Крепость Имама Шамиля
  • Царская поляна

Описание экскурсии

Водопад Чирхалю возник на месте огромного ледника. Высота падения воды — 50 м, а мощь потока зависит от таяния снега в горах. Шум водопада вы услышите за километр.

Чирхалю находится в 193 км от Махачкалы, на территории Чародинского заказника. Поездка в одну сторону займёт около 5 часов, но по дороге мы увидим массу живописных мест и потрясающих пейзажей. Сделаем несколько остановок для отдыха и фотосессий.

По пути мы:

  • Заедем в горное село Гуниб. Вы узнаете о живущем там чародинском народе — его корнях, традициях и быте. Увидите в Гунибе царскую поляну и узнаете, почему она так называется.
  • Посетим крепость Имама Шамиля. Вы услышите, каким Шамиль был человеком и что он значил для Дагестана
  • Поговорим о том, кто такие мюриды и чем они интересны

Организационные детали

  • В стоимость входит поездка на комфортабельном внедорожнике, услуги гида
  • Экскурсия может быть перенесена из-за плохой погоды
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
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«Инструктор-проводник по пешеходному туризму», и получил сертификат, подтверждающий право оказывать первую доврачебную помощь. Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы были максимально безопасны и комфортны для вас. Все маршруты — авторские, лично пройденные мной, и поэтому они не похожи на типовые. Тайминг гибкий: мы проводим на локации столько времени, сколько нужно группе. Дагестан — это то самое место, которое должен посетить каждый. Он влюбляет в себя буквально с первых минут своей уникальностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я посещаю Дагестан 3раз, в этом году-нетуристический Дагестан. Чирхалю-одна из локаций. Водопад мощный, красавчик, природа первозданной красоты, людей нет и тишину нарушает только плеск воды. Ты смотришь и погружен в эту красоту и мощь. Да, дорога грунтовая, но дойти до места минут 15.,спокойно. Вы еще не издили по серпантину по грунтовке, если считаете, что плохая дорога к водопаду.
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