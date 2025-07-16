Водопад Чирхалю - это не просто экскурсионный маршрут, это путешествие в глубину дагестанской природы и культуры.
Представьте себе мощь воды, падающей с 50-метровой высоты, и шум, который слышен за километры -
Представьте себе мощь воды, падающей с 50-метровой высоты, и шум, который слышен за километры -
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный водопад Чирхалю
- 🏞 Живописные пейзажи Дагестана
- 🏰 Историческая крепость Имама Шамиля
- 🏡 Аутентичное село Гуниб
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Водопад Чирхалю
- Крепость Имама Шамиля
- Царская поляна
Описание экскурсии
Водопад Чирхалю возник на месте огромного ледника. Высота падения воды — 50 м, а мощь потока зависит от таяния снега в горах. Шум водопада вы услышите за километр.
Чирхалю находится в 193 км от Махачкалы, на территории Чародинского заказника. Поездка в одну сторону займёт около 5 часов, но по дороге мы увидим массу живописных мест и потрясающих пейзажей. Сделаем несколько остановок для отдыха и фотосессий.
По пути мы:
- Заедем в горное село Гуниб. Вы узнаете о живущем там чародинском народе — его корнях, традициях и быте. Увидите в Гунибе царскую поляну и узнаете, почему она так называется.
- Посетим крепость Имама Шамиля. Вы услышите, каким Шамиль был человеком и что он значил для Дагестана
- Поговорим о том, кто такие мюриды и чем они интересны
Организационные детали
- В стоимость входит поездка на комфортабельном внедорожнике, услуги гида
- Экскурсия может быть перенесена из-за плохой погоды
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Я посещаю Дагестан 3раз, в этом году-нетуристический Дагестан. Чирхалю-одна из локаций. Водопад мощный, красавчик, природа первозданной красоты, людей нет и тишину нарушает только плеск воды. Ты смотришь и погружен в эту красоту и мощь. Да, дорога грунтовая, но дойти до места минут 15.,спокойно. Вы еще не издили по серпантину по грунтовке, если считаете, что плохая дорога к водопаду.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Из Махачкалы - к водопаду Чирхалю»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСапы и водопад в горах - из Махачкалы
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Начало: У супермаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5950 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:45
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Горы, каньоны, озера, водопады и древние селения на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от 15 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
-5%
до 26 августа
от 31 350 ₽ за экскурсию