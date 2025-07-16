Водопад Чирхалю - это не просто экскурсионный маршрут, это путешествие в глубину дагестанской природы и культуры.Представьте себе мощь воды, падающей с 50-метровой высоты, и шум, который слышен за километры -

это и есть водопад Чирхалю, одно из самых завораживающих зрелищ в Дагестане. По пути к водопаду вы посетите горное село Гуниб, где каждый камень хранит истории древних времен. Вы узнаете о жизни чародинского народа, его традициях и быте. Крепость Имама Шамиля расскажет вам о важной странице в истории Дагестана, а истории о мюридах добавят колорита вашему путешествию. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике с профессиональным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым. Не упустите шанс погрузиться в мир дагестанской природы и культуры, забронируйте своё приключение уже сегодня

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водопад Чирхалю возник на месте огромного ледника. Высота падения воды — 50 м, а мощь потока зависит от таяния снега в горах. Шум водопада вы услышите за километр.

Чирхалю находится в 193 км от Махачкалы, на территории Чародинского заказника. Поездка в одну сторону займёт около 5 часов, но по дороге мы увидим массу живописных мест и потрясающих пейзажей. Сделаем несколько остановок для отдыха и фотосессий.

По пути мы:

Заедем в горное село Гуниб. Вы узнаете о живущем там чародинском народе — его корнях, традициях и быте. Увидите в Гунибе царскую поляну и узнаете, почему она так называется.

Посетим крепость Имама Шамиля. Вы услышите, каким Шамиль был человеком и что он значил для Дагестана

Поговорим о том, кто такие мюриды и чем они интересны

Организационные детали