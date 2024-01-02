Грандиозное путешествие в горы с посещением чародинского села Гулиб и крепости Имама Шамиля
Пульсирующий водопад Чирхалю (Чвахило) — одно из уникальных природных чудес Дагестана. Путь к нему неблизкий, но очень живописный. Берём в поездку самых смелых и любопытных путешественников.
Вы не пожалеете! Насладитесь красотой падающей воды, побываете в горном селе Гуниб и сделаете красочные фото на зависть тем, кто решил остаться дома.
Вы не пожалеете! Насладитесь красотой падающей воды, побываете в горном селе Гуниб и сделаете красочные фото на зависть тем, кто решил остаться дома.
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Описание
Что вас ожидает
Водопад Чирхалю возник на месте огромного ледника. Высота падения воды — 50 м, а мощь потока зависит от таяния снега в горах. Шум водопада вы услышите за километр.
Чирхалю находится в 193 км от Махачкалы, на территории Чародинского заказника. Поездка в одну сторону займёт около 5 часов, но по дороге мы увидим массу живописных мест и потрясающих пейзажей. Сделаем несколько остановок для отдыха и фотосессий.
По пути мы:
- Заедем в горное село Гуниб. Вы узнаете о живущем там чародинском народе — его корнях, традициях и быте. Увидите в Гунибе царскую поляну и узнаете, почему она так называется.
- Посетим крепость Имама Шамиля. Вы услышите, каким Шамиль был человеком и что он значил для Дагестана
- Поговорим о том, кто такие мюриды и чем они интересны
Организационные детали
- В стоимость входит поездка на комфортабельном внедорожнике, услуги гида
- Экскурсия может быть перенесена из-за плохой погоды
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ «Миркато»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 189 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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