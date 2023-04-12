Насладитесь аутентичностью старейших аулов Дагестана, полюбуйтесь на уникальные памятники природы и сделайте невероятно красивые и атмосферные фотографии в самых живописных местах страны.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Карадахская теснина
- Датунский христианский храм
- Старый Кахиб
- Башни Гоор
- Язык Тролля
- Любые остановки для фотосессий
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- «Ворота чудес» Карадахской теснины.
- Мы едем в Карадахскую теснину. «Ворота чудес», так называется уникальный памятник природы — Карадахская теснина, располагающаяся между Хунзахским и Гунибским районами. Здесь человеку кажется, что он стоит в туннеле или узкой пещере. Длина теснины составляет 400 метров, ширина около 2-4 метров, а максимальная высота местами достигает 170 метров. Стены теснины кажутся отполированными от воздействия воды. Образовалась Карадахская теснина благодаря реке, сбегающей с горных склонов и несущей воду к Каспийскому морю. Далее мы едем в Датунский христианский храм. Он был возведен в конце Х века и в начале ХI века. Он находится в Шамильском районе Дагестана.
- Один из древнейших аулов Дагестана.
- Третьей нашей точкой будет Старый Кахиб. Его боевые башни были построены в VIII-Х веках. Заселения в местности Кахиб были еще в каменном и бронзовом веках. Следующим нашим направлением будет Аул Гоор. Древнее селение Старый Гоор — достопримечательность горного Дагестана, которую хотят посмотреть практически все путешествующие по республике туристы. Расположено оно на самом краю отвесной пропасти и примечательно тем, что там сохранились оборонительные башни предположительно XVII века постройки. В ауле давно никто не живет.
- Захватывающие дух пейзажи.
- Башни этого заброшенного аула привлекают несколько тысяч туристов ежегодно, но не все из них знают (особенно если приезжают самостоятельно), что совсем рядом есть интересное место, откуда открывается потрясающий вид на долину Аварского Койсу. Последняя наша точка — Язык Тролля. Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Важная информация:
- Тур начинается в 08:00 по московскому времени. Я вас встречаю в аэропорту или забираю вас из гостиницы, где вы остановились.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Сопровождение по всему маршруту тура
- Что не входит
- Авиаперелет, ж/д
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт МахачкалыЗавершение: город Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Свяжитесь по номеру телефона. 89640109666 - Ислам.
- Тур начинается в 08:00 по московскому времени. Я вас встречаю в аэропорту или забираю вас из гостиницы, где вы остановились.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Карадахская теснина
Язык Тролля
Старый Кахиб
Природа и пейзажи
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
Ахмед
Из Махачкалы - в заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Погулять по древним дагестанским селам-призракам и насладиться захватывающими дух видами
у вашего отеля
12 апр
13 апр
16 апр
17 апр
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Марианна
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
по договоренности
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Иван
В гости к горцам! Старый Гоор и Карадахская теснина
Важные исторические места, открыточные виды, домашняя кухня и максимальный комфорт
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
20 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании