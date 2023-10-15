Колорит Махачкалы: полное погружениеНаша задача состоим в том, чтобы вы с душой погрузились в атмосферу столицы Дагестана. Я расскажу вам, как появилась Махачкала, о событиях, происходивших на этой территории, а также о тех объектах, которые вы увидите по маршруту экскурсии.

Махачкала современная и стариннаяСтолица гостеприимного Дагестана Махачкала великолепна круглый год, в любое время суток — днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города — я покажу вам более 10 объектов Махачкалы, самобытных и интересных, от старинного маяка XIX века до Родопского бульвара, ставшего излюбленным местом отдыха горожан.