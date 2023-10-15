За 2 часа вы увидите главные достопримечательности дагестанской столицы и получите представление о том, как живет современная Махачкала.
Я покажу вам самые красивые и знаковые места старинного и нынешнего города, поведаю его историю и помогу полностью погрузиться в атмосферу Махачкалы, которая прекрасна всегда.
Я покажу вам самые красивые и знаковые места старинного и нынешнего города, поведаю его историю и помогу полностью погрузиться в атмосферу Махачкалы, которая прекрасна всегда.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Действующий маяк середины XIX века
- Морской порт
- Ж/д вокзал
- Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
- Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой
- Родопский бульвар (прогулка)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Колорит Махачкалы: полное погружениеНаша задача состоим в том, чтобы вы с душой погрузились в атмосферу столицы Дагестана. Я расскажу вам, как появилась Махачкала, о событиях, происходивших на этой территории, а также о тех объектах, которые вы увидите по маршруту экскурсии.
Махачкала современная и стариннаяСтолица гостеприимного Дагестана Махачкала великолепна круглый год, в любое время суток — днем и ночью! Вы увидите самые красивые и знаковые места старинного и современного города — я покажу вам более 10 объектов Махачкалы, самобытных и интересных, от старинного маяка XIX века до Родопского бульвара, ставшего излюбленным местом отдыха горожан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: проспект Расула Гамзатова, 4Завершение: Центральная Мечеть
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Пешеходные
Обзорные
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Махачкала
Главные достопримечательности Старого и Нового города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Настоящая Махачкала
Главные достопримечательности и лучшие виды дагестанской столицы на авто-пешеходной экскурсии
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Махачкала известная и неизведанная
Разведать символы и секретные места города и проникнуться характером и бытом дагестанцев
Площадь Ленина
16 окт
17 окт
18 окт
20 окт
4 000₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии